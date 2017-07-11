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Московский листок

Стрельбу в офисном здании в Москве устроил бывший гаишник

Опубликовано 11.07.2017 в разделе комментариев 2

Стрельбу в офисном здании в Москве устроил бывший гаишник

Мужчина, устроивший стрельбу в офисном здании на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы оказался бывшим сотрудником ГИБДД, передает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. По его словам, мужчина 1966 года рождения стрелял из наградного пистолета.

Известно, что погибшая в результате стрельбы женщина, 1972 года рождения, ранее состояла с подозреваемым в отношениях, но на момент трагедии они расстались.

По словам собеседника агентства, мужчина ранее работал в той же фирме, что и погибшая, но уволился несколькими неделями ранее.

Ранее сообщалось, что стрелок произвел серию выстрелов в женщину, после чего покончил жизнь самоубийством.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
А.Каммерер написал 11.07.2017 14:38
Да и не простой гаишник а аж целый полковник. Нужны еще какие то доказательства что представляют себе особи в пуйловской "вертухали власти", каково их отношение к закону? А дело "инвалида-разбойника" с тяжелой мышечное атрофией который сам ложку поднять не может и которого самый гуманный и справедливый в мире путинский суд приговорил к реальному сроку за разбойное нападение на спецназовца и отъем у последнего мотороллера. И судья Тимирязевского суда Галкин вынесший этот приговор превосходящий по своей абсурдности решения процессов ведьм, продолжает как ни в чем не бывало вершить путинское правосудие. Да он же в судейском кресле просто особо опасен для общества.
Любому нормальному человеку должно быть понятно что в путинских правоохранительных органах честных и порядочных да что там - просто нормальных людей НЕТ. Служат там только конченные мрази. И с этими мразями народная власть которая придет на смену путнинской, должна поступить адекватно: во имя защиты населения развесить их на фонарях.
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(без названия)
Ипр написал 11.07.2017 14:35
Ублюдочный парламент хочет легалезовать оружие, это какое хорошее и эффективное будет веселье на улицах
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