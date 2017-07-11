Стрельбу в офисном здании в Москве устроил бывший гаишник

Мужчина, устроивший стрельбу в офисном здании на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы оказался бывшим сотрудником ГИБДД, передает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. По его словам, мужчина 1966 года рождения стрелял из наградного пистолета.
Известно, что погибшая в результате стрельбы женщина, 1972 года рождения, ранее состояла с подозреваемым в отношениях, но на момент трагедии они расстались.
По словам собеседника агентства, мужчина ранее работал в той же фирме, что и погибшая, но уволился несколькими неделями ранее.
Ранее сообщалось, что стрелок произвел серию выстрелов в женщину, после чего покончил жизнь самоубийством.
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
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А.Каммерер написал 11.07.2017 14:38
Любому нормальному человеку должно быть понятно что в путинских правоохранительных органах честных и порядочных да что там - просто нормальных людей НЕТ. Служат там только конченные мрази. И с этими мразями народная власть которая придет на смену путнинской, должна поступить адекватно: во имя защиты населения развесить их на фонарях.
Ипр написал 11.07.2017 14:35