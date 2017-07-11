Стрельбу в офисном здании в Москве устроил бывший гаишник

Мужчина, устроивший стрельбу в офисном здании на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы оказался бывшим сотрудником ГИБДД, передает Интерфакс со ссылкой на информированный источник. По его словам, мужчина 1966 года рождения стрелял из наградного пистолета.

Известно, что погибшая в результате стрельбы женщина, 1972 года рождения, ранее состояла с подозреваемым в отношениях, но на момент трагедии они расстались.

По словам собеседника агентства, мужчина ранее работал в той же фирме, что и погибшая, но уволился несколькими неделями ранее.

Ранее сообщалось, что стрелок произвел серию выстрелов в женщину, после чего покончил жизнь самоубийством.

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).