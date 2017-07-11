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Московский листок

Связанные с Мединским фирмы заработали 106 млн рублей на госзакупках

Опубликовано 11.07.2017 в разделе комментариев 0

Связанные с Мединским фирмы заработали 106 млн рублей на госзакупках

Связанные с министром культуры Владимиром Мединским компании заработали на госзакупках порядка 106,3 млн рублей, сообщает РБК со ссылкой на антикоррупционный центр партии «Яблоко».

По данным центра, с 2014 года госзаказы на организацию ряда фестивалей и конференций Минкультуры делили между собой связанные друг с другом четыре компании: «Медиа-консалтинг», «СВ Дот.Ру», «Стратегические коммуникации» и «Медиа-арт». Компании связаны через общих руководителей, а владельцем «Медиа-консалтинга» оказалась знакомая Мединского Елена Кречетова. Три из четырех компаний также имеют один и тот телефонный номер который совпадает с телефоном Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры — бюджетного учреждения, подведомственного Минкультуры. «Медиа-консалтинг» и «СВ Дот.Ру», помимо прочего, были в прошлом зарегистрированы по одному адресу.

Другой телефон, общий для всех компаний, совпадает с телефоном двух компаний, непосредственно связанных с ближайшим окружением министра культуры Владимира Мединского. Это ООО «Инновационные технологии» и ЗАО «Корпорация «Я», учрежденные Егором Москвиным. В первой компании гендиректором и владельцем 100% акций является супруга главы Минкультуры Марина Мединская. Вторая компания — рекламное агентство, основанное самим Мединским в 1992 году, 69% акций в фирме принадлежат отцу министра Ростиславу Мединскому.

Центр антикоррупционной политики нашел 12 госзакупок, организатором которых являлось либо само Минкультуры, либо подведомственные ему бюджетные учреждения, а также подчиненный министерству Ростуризм. Торги проводились на работу секции «Туризм» на Петербургском экономическом форуме, конференцию по военно-исторической реконструкции в Крыму, фестиваль «Кавказские игры» в Назрани и ярмарку народных промыслов в рамках фестиваля в Сочи. Кроме того, в условиях сговора, по мнению специалистов центра, проводилось несколько тендеров на разные мероприятия в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» и ряд конкурсов, связанных с участием России в Международной туристской выставке (ITB) в Берлине, — на пресс-конференцию, фотовыставку, информационное сопровождение и «презентацию туристического потенциала России».

«Компании действуют как единый конгломерат для имитации конкуренции и поддержания цен: так, средний процент снижения цены проигравшими фирмами составил 0,01%», — убеждены в центре.

Издание отмечает, что в четырех конкурсах принимали участие по две из перечисленных компаний сразу; иных заявок не поступало, и одна из фирм выигрывала подряд. «Данные действия имеют признаки сговора. Если ФАС подтвердит, что при подаче заявок была использована единая инфраструктура, например, заявки отправлены с одних IP-адресов, а действия участников были согласованы, то фирмам грозят крупные штрафы», — пояснил журналистам юрист центра Алексей Чумаков.

По мнению специалистов центра, связи между всеми компаниями свидетельствуют о том, что «Мединский оказывает преференции для своего окружения».

 



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