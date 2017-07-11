ФСИН попросила отправить Навального в колонию

Федеральная Служба исполнения наказаний (ФСИН) России попросила суд заменить оппозиционеру Алексею Навальному условное наказание на реальный срок.

«В Симоновский суд поступило заявление об отмене условного осуждения Навальному с направлением в исправительную колонию. Оно зарегистрировано, но процессуальное решение по нему — о принятии либо отказе в принятии к рассмотрению — пока не принято», - цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Виктора Васильева.

В рамках какого именно дела ФСИН просит ужесточить наказание, он не уточнил.

Ранее ФСИН уже обращалась в суд с просьбой заменить Навальному условный срок на реальный по первому приговору по делу "Кировлеса" в связи с систематическим нарушением им общественного порядка и двумя административными наказаниями. Люблинский суд Москвы 13 мая 2015 года отказался отправлять оппозиционера в колонию, продлив ему испытательный срок на три месяца.

В начале июля ФСИН выписала письменное предупреждение Навальному о возможности отмены условного срока по делам "Кировлеса" и "Ив Роше". "Алексею выписали письменное предупреждение. Это мера реагирования на последнее административное правонарушение по делу 12 июня", - цитирует Интерфакс адвоката Вадима Кобзева.

Условный срок может быть заменен на реальный, если осужденный нарушает административное законодательство. С начала года Алексея Навального неоднократно задерживали за нарушение правил организации митингов. В июне суд назначил ему 25 суток ареста, которые он отбывал в спецприемнике.