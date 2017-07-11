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Московский листок

Экс-директор православной школы в Якутске арестован по обвинению в педофилии

Опубликовано 11.07.2017 в разделе комментариев 3

Экс-директор православной школы в Якутске арестован по обвинению в педофилии

Верховный суд Якутии арестовал экс-директора Свято-Иннокентьевской православной гимназии клирика иеромонаха Мелетия (Андрея Ткаченко) по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетними, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

"Верховный суд Якутии рассмотрел апелляционную жалобу адвоката А.Ткаченко на решение городского суда об аресте и отклонил ее. Обвиняемый взят под стражу и помещен в следственный изолятор Якутска по 9 августа включительно", - сообщили в пресс-службе.

В начале марта текущего года Ткаченко был освобожден от руководства Свято-Иннокентьевской православной гимназии, которой руководил с 2010 года. Спустя три недели после увольнения против него возбудили уголовное дело по п. "б", ч. 4, ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). 9 июня клирику предъявили обвинение по двум эпизодам.

На сайте Якутской епархии РПЦ говорится, что иеромонах Мелетий отстранен от служения из-за возбуждения в отношении него уголовного дела. Там же отмечается, что при вынесении обвинительного приговора иеромонах лишится сана.

«К нам не поступало никаких обращений от возможных пострадавших, поэтому у нас нет поводов комментировать обсуждаемую ситуацию. Мы скорбим и молимся о ее скорейшем разрешении», — сказано на сайте епархии.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re:
старый ватник написал 11.07.2017 15:13
православие - главнейшая скрепа буржуазной
демократии . так что любите и жалуйте .
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(без названия)
Лис написал 11.07.2017 15:12
Это только в православном концлагере могут быть какие то "православные школы".Чему вообще могут научить детей педофилы типа Мелетия?
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(без названия)
А.Каммерер написал 11.07.2017 15:04
А что, нормально так, православненько, духовно-скрепно! Этот иеромонах детишек не насиловал, а святым духом благославлял. Срочно освободить, уголовное дело прекратить, а самого монаха повысить до архимандрита. Пусть продолжит свою высокодуховную деятельность по воспитанию молодежи в православном духе. А то ишь, на наши духовные крепы покушаются.
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