Экс-директор православной школы в Якутске арестован по обвинению в педофилии

Верховный суд Якутии арестовал экс-директора Свято-Иннокентьевской православной гимназии клирика иеромонаха Мелетия (Андрея Ткаченко) по обвинению в сексуальном насилии над несовершеннолетними, передает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда.

"Верховный суд Якутии рассмотрел апелляционную жалобу адвоката А.Ткаченко на решение городского суда об аресте и отклонил ее. Обвиняемый взят под стражу и помещен в следственный изолятор Якутска по 9 августа включительно", - сообщили в пресс-службе.

В начале марта текущего года Ткаченко был освобожден от руководства Свято-Иннокентьевской православной гимназии, которой руководил с 2010 года. Спустя три недели после увольнения против него возбудили уголовное дело по п. "б", ч. 4, ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). 9 июня клирику предъявили обвинение по двум эпизодам.

На сайте Якутской епархии РПЦ говорится, что иеромонах Мелетий отстранен от служения из-за возбуждения в отношении него уголовного дела. Там же отмечается, что при вынесении обвинительного приговора иеромонах лишится сана.

«К нам не поступало никаких обращений от возможных пострадавших, поэтому у нас нет поводов комментировать обсуждаемую ситуацию. Мы скорбим и молимся о ее скорейшем разрешении», — сказано на сайте епархии.