В МВД не нашли коррупции в закупках по программе "Моя улица"

МВД не выявило коррупционной составляющей в закупках московской мэрии по программе благоустройства "Моя улица", сообщает "Дождь" со ссылкой на ответ министерства на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерий Рашкина.

«ГУ МВД России по г. Москве проведена проверка, в ходе которой признаков какого-либо административного правонарушения или уголовно наказуемого деяния не установлено», — говорится в ответе МВД.

Следственный комитет, в который депутат также направил запрос с просьбой провести проверку, ответил, что «доводов, относящихся в компетенции Следственного комитета, в заявлении не содержится». «В соответствии с федеральным законом „О прокуратуре Российской Федерации“ от 17.01.1992 №2202-1 надзор за исполнением законов осуществляет прокурор, обращение направлено в Генеральную прокуратуру», — отмечается в документе.

В июне Валерий Рашкин направил депутатский запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить закупки московской мэрии на коррупционную составляющую. В своем обращении депутат ссылался на расследование "Дождя", который выяснил, что в 2017 году расходы на программу «Моя улица» выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

По данным издания, газон площадью более 330 тыс. кв. метров и стоимостью 330 миллионов руб. планируют разбить на пересечении Рязанского проспекта и МКАД, а на Садовом кольце от Таганской площади до Павелецкого вокзала появится 11 гранитных кадок стоимостью по 1,15 миллиона руб. каждая. В целом в 2017 году расходы на программу «Моя улица» выросли почти вдвое по сравнению с прошлым годом — почти до 40 млрд руб.

Отметим, что ранее ФАС после аналогичного депутатского запроса выявила нарушения на 4 млрд руб. при проведении конкурсов по благоустройству в рамках программы «Моя улица».

Программа «Моя улица» была запущена в 2015 году, за два года по ней благоустроили более 100 улиц. В 2016 году на программу потратили 32,9 млрд руб., а на благоустройство всех городских территорий — не менее 62,5 млрд руб. По данным "Дождя", в 2017 году на программу будет потрачено не менее 37,4 млрд руб.