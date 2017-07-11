Потребительская уверенность россиян снизилась в полтора раза за три месяца

Индекс потребительской уверенности россиян по итогам второго квартала 2017 года опустился с минус 10% до минус 15%, хотя до этого рос в течение пяти кварталов подряд, сообщает РБК со ссылкой на очередной обзор Sberbank Investment Research "Потребительский индекс Иванова".

Аналитики отмечают, что негативный вклад в динамику внесли все составляющие индекса, при этом наиболее заметное ухудшение коснулось оценок благосостояния страны.

Индекс уверенности в том, что Россия будет богата в течение ближайшего года, составил минус 7%, хотя еще в первом квартале находился на уровне 0%. Нынешний показатель — худший с первого квартала 2016 года, когда значение индекса также составляло минус 7%.

"Мы считаем, что это реакция на ослабление рубля, поскольку люди склонны связывать динамику обменного курса с богатством страны», — отмечают авторы доклада. Ухудшилась и оценка богатства страны за минувший год: если в первом квартале соответствующий индекс составлял минус 14%, то во втором он снизился до минус 20%.

Основной причиной для беспокойства средний класс считает коррупцию: ее называют в качестве проблемы 59% респондентов. На втором месте оказалась безработица (55%), а на третьем - инфляция (47%).

При этом исследование показывает ускорение роста заработной платы у среднего класса до 6,5% во II квартале 2017 года по сравнению с прошлым годом. Так, 27% респондентов получили повышение или индексацию зарплаты на 6,2% с начала года, что свидетельствует о среднем увеличении на 1,7% для всей выборки.

Согласно исследованию, при увеличении заработной платы только 20% дополнительного дохода будут направлены на питание по сравнению с 39% доходов, которые тратятся на питание в настоящее время, 14% респонденты направят на одежду и предметы домашнего обихода (в настоящее время 16%), а 12% — будут сохранены (7%).

«В новой реальности Ивановы стараются экономить на продуктах питания, используя разные подходы: совершать покупки в дешевых магазинах (68%), пользоваться промоакциями (62%), покупать менее дорогие продукты», - отмечают аналитики.

Доля опрошенных, чувствительных к уровню цен, увеличилась с 73% в I квартале 2017 года до 75% во II. Аналогично, доля стремящихся покупать более дешевые товары увеличилась на 1 п.п. до 71%. Доля потребителей, которые посещают магазины только ради промоакций, возросла с 45% до 48%. С другой стороны, доля пытающихся сэкономить на непродовольственных товарах, уменьшилась в годовом выражении, хотя и осталась довольно высокой, замечают авторы исследования. Пытаются экономить на питании вне дома 63% против 73% во II квартале 2016 года, в то время как 63% старались экономить на отпуске, по сравнению с 67% в I квартале 2017 года и 60% - в II квартале 2016 года.