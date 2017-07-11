Отток капитала из России в первом полугодии вырос в 1,7 раза

Чистый отток капитала из России в первом полугодии текущего года вырос до $14,7 млрд, что в 1,7 раза больше показателя аналогичного периода 2016 года, говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Определяющее влияние на величину чистого вывоза капитала, в отличие от ситуации годом ранее, оказали операции банковского сектора, связанные с поступлением средств на счета клиентов-резидентов в начале года, а также с интенсивным погашением банками внешних долговых обязательств. Прочие секторы в условиях восстановления экономической активности, напротив, выступили нетто-импортерами иностранного капитала", - отмечает регулятор.

По оценкам Банка России, чистый отток капитала из РФ в 2017 году составит $19 млрд, $11 млрд в 2018 году и $14 млрд в 2019 году.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Emerging Portfolio Fund Research и "Ренессанс Капитал" сообщала, что иностранные инвесторы за последние четыре месяца вывели из российских активов более $1,6 млрд, что является рекордным показателем за последние три с половиной года.

Бегство инвесторов связано с нереализовавшимися ожиданиями относительно сближения США и России, обострением корпоративного конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система», а также падением цен на нефть.