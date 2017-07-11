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Московский листок

Роструд: 60% россиян не получают доплату за сверхурочную работу

Опубликовано 11.07.2017 в разделе комментариев 1

Роструд: 60% россиян не получают доплату за сверхурочную работу

Почти 60% россиян не получают от работодателя компенсацию за сверхурочную работу, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса, проведенного Рострудом.

Согласно результатам исследования, постоянно задерживаются на работе 32% респондентов, 30% задерживаются редко (1-2 раза в месяц), 28% — часто (1-2 раза в неделю) и около 10% никогда не задерживаются на работе.

При этом, только 11% опрошенных россиян сообщили, что за переработку получают финансовую компенсацию, 8% работникам задержки на работе компенсируются в виде отгула и почти 60% за переработку не получают никаких компенсаций.

Ведомство напоминает, что порядок оплаты сверхурочной работы установлен в Трудовом кодексе. Так, за первые два часа работы сверх установленной нормы рабочего времени предусмотрена компенсация в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. Если работодатель не исполняет данное требование, работник вправе обратиться за защитой своих прав в государственную инспекцию труда, отметили в Роструде.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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стоик814 написал 11.07.2017 18:03
сортирный Карлик, как пишут, часто на переговорах задерживается, перерабатывает - ему доплачивают?
Или другая сторона получает бесплатный цирк?
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