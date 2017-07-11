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Московский листок

Под Ростовом-на-Дону полицейский расстрелял свою бывшую жену

Опубликовано 11.07.2017 в разделе комментариев 2

В Мясниковском районе Ростовской области неизвестный мужчина открыл стрельбу по автомобилю в котором находились двое человек. Как передает Интерфакс, инцидент произошел на трассе "Ростов-Таганрог" около 17.30 мск. Сидевшая в машине девушка от полученных ранений скончалась на месте, ее спутник доставлен в реанимацию в Чалтыре в тяжелом состоянии.

Менее чем через два часа полицейские задержали подозреваемого на пересечении улиц Таганрогской и Оганова. Стрелком оказался действующий сотрудник правоохранительных органов, а в машине находились его бывшая жена и тесть.

По словам очевидцев происшествия, злоумышленник вел огонь из охотничьей винтовки с оптическим прицелом. Мотив преступления пока неизвестен. Известно, что у убитой с подозреваемым один общий ребенок.

По данному факту следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по ст.105 УК РФ "Убийство".

Напомним, похожий инцидент произошел несколькими часами ранее на северо-востоке Москвы. Тогда бывший сотрудник ГИБДД ворвался в офисное здание на Алтуфьевском шоссе, расстрелял из наградного пистолета свою бывшую сожительницу после чего покончил жизнь самоубийством.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
тютютю написал 11.07.2017 23:04
Интересно... есть такой запутенский сайтик - называется "REGNUM", и там читаю:
.
Выяснилось, что нападавший - сотрудник полиции Кадацкий Сергей Сергеевич. Он расстрелял автомобиль, в котором ехали его бывшая тещя и тесть. При задержании Кадацкий просил о снисхождении и заявил сотрудникам правоохранительных органов, что он "тоже мент" (https://regnum.ru/news/accidents/2299693.html).
.
То, что слова "теща" на запутенском сайтике пишется как "тещя", бог с ним: требовать элементарной грамотности от пламенных защитников русскоязычных - себя не уважать. Но... кого все-таки укокошил воинственный путенский полицай? ТещЮ или жену? Любопытно, однако...
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а кто-то все стращал украинскими террористами в таганроге)))
иванИванов написал 11.07.2017 22:05
Наши полицаи круче всяких террористов. Мочат население направи и налево. И в таганроге и в москве
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