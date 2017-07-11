Под Ростовом-на-Дону полицейский расстрелял свою бывшую жену

В Мясниковском районе Ростовской области неизвестный мужчина открыл стрельбу по автомобилю в котором находились двое человек. Как передает Интерфакс, инцидент произошел на трассе "Ростов-Таганрог" около 17.30 мск. Сидевшая в машине девушка от полученных ранений скончалась на месте, ее спутник доставлен в реанимацию в Чалтыре в тяжелом состоянии.

Менее чем через два часа полицейские задержали подозреваемого на пересечении улиц Таганрогской и Оганова. Стрелком оказался действующий сотрудник правоохранительных органов, а в машине находились его бывшая жена и тесть.

По словам очевидцев происшествия, злоумышленник вел огонь из охотничьей винтовки с оптическим прицелом. Мотив преступления пока неизвестен. Известно, что у убитой с подозреваемым один общий ребенок.

По данному факту следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило уголовное дело по ст.105 УК РФ "Убийство".

Напомним, похожий инцидент произошел несколькими часами ранее на северо-востоке Москвы. Тогда бывший сотрудник ГИБДД ворвался в офисное здание на Алтуфьевском шоссе, расстрелял из наградного пистолета свою бывшую сожительницу после чего покончил жизнь самоубийством.