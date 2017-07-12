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Московский листок

РФ - страна вечного прошлого?

Опубликовано 12.07.2017 в разделе комментариев 0

Почему РФ живет только прошлым? Почему в миллионный раз пережевывают фигуру Сталина, но не говорят о Будущем?



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РФ - страна вечного прошлого?
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