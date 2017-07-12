Миллионный город может остаться без основного транспорта

Ростов рискует остаться без трамваев из-за долгов за электроэнергию. За пять месяцев задолженность превысила 29 миллионов рублей. «ТНС энерго Ростов-на-Дону» ограничит электроснабжение РТК за долги. Более полугода поставщик электроэнергии был кредитором транспортной компании. Деньги давали в долг только из-за обещаний руководства РТК осуществить выплаты.

Но «ТНС энерго» не может предоставить отсрочку по оплате долгов бесконечно - компания должна оплачивать электричество на оптовом и розничном рынках электроэнергии. Возобновят электропередачу только после погашения долга.

И это не пустые слова - в декабре прошлого года город уже оставался без электротранспорта. В середине рабочего дня 15 декабря трамваи увели с маршрута в депо из-за прекращения подачи электричества.

От редакции: Ростов-на-Дону очень большой город, 1,1 миллион собственно ростовчан и где-то 2,7 млн. в целом в городской агломерации. А метро нет и не предвидится - какое там метро, если и трамвай уже не по карману...

Как можно планировать жизнь крупнейшего мегаполиса, если не запланировать расходы на электроэнергию для основного транспорта в городе? И ведь сумма по нынешним временам несерьезная какая-то - 29 миллионов рублей, полмиллиона долларов. Полагаю, есть немало ростовчан, способных выложить такие деньги просто из кармана. Но они на трамваях не ездят почему-то...

Горожане, кстати, за проезд платят, и должны по идее возмутиться - куда идут деньги за проезд? В миллионном городе и чтоб полмиллиона долларов за год не набежало с трамвайных билетов? Да набежало, конечно, и куда больше, но куда-то, видимо, не туда...

Зато какой стадион отгрохивают к заранее проигранному чемпионату мира! И чтоб проехать к нему реконструируют Ворошиловский мост. А вот ехать придется разве что на извозчике... Или пешочком.

Но вопрос в другом. Это ж капитализм, не так ли? Это при проклятом социализме если б за неуплату отрубили трамвай трудящимся, головы бы полетели. А тут - извините, денежки закончились, трамвай встал. Также, кстати, бывает и с отоплением среди зимы, и с водоснабжением. Люди платят, но кто-то очень ответственный наделает долгов и потом разводит руками с умным видом - рынок, мол, за все надо платить. Ну так и заплатил бы! Если нечем, то головой.

Ах да, так нельзя - это сталинизм и прочее. Отречемся от старого мира. Город может жить без транспорта, а вот ответственные товарищи без головы - никак. А почему? Думают они все равно другим местом.

Все-таки потрясает. Есть в стране какая-то власть, или она только когда нужно студентов разогнать появляется? Ведь и статья в УК на такой случай имеется. А применить никак.

И как, с какими глазами потом будут они говорить про какой-то прогресс, про какие-то технологии... На трамвай электричества не хватило! Которое, кстати, на весь регион, включая сюда и Крым, вырабатывается как раз в Ростовской области, на Волгодонской АЭС. А сапожник без сапог. В Крым по энергомосту поставляем, а вот на трамвай для "столицы юга" не хватило.

Может у нас и смертную казнь потому отменили, что на электрический стул электричества нет?

Анатолий Баранов