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Московский листок

Минфин признал неэффективность российских госкомпаний

Опубликовано 12.07.2017 в разделе комментариев 2

Минфин признал неэффективность российских госкомпаний

Низкая эффективность российских государственных компаний и связанный с этим высокий уровень регулируемых тарифов естественных монополий входят в число структурных проблем, которые ограничивают возможности экономического роста. Об этом говорится в докладе Минфина "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.".

«… компании с государственным участием являются крупнейшими потребителями в экономике как дефицитных трудовых, так и дефицитных финансовых ресурсов. Их неэффективное использование ведет к ухудшению экономических перспектив страны», - цитирует RNS доклад.

В Минфине отмечают, что "отсутствие контроля за ростом издержек и неэффективность реализуемых инвестиционных проектов привели к необходимости опережающего роста тарифов естественных монополий относительно общего индекса цен производителей (без учета нефтегазового сектора), что способствовало перераспределению прибыли корпоративного сектора в пользу таких компаний".

Напомним, что по итогам 2016 года 10 членов правления "Роснефти" получили суммарное вознаграждение в размере 3,696 миллиарда рублей, несмотря на резкое ухудшение финансовых показателей.

Суммарные доходы членов правления «Газпрома» в 2016 году достигли 2,5 млрд рублей, несмотря на "бумажную прибыль" госкомпании.

Выплаты членам правления Сбербанка по итогам 2016 года были увеличены в 1,5 раза. 12 человек, входящих в правление, в общей сложности получили 3,59 миллиарда рублей. Это на 1 миллиард 260 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Размер фиксированного вознаграждения составил 705 млн рублей. Основная часть выплат пришлась на премии. Их размер был увеличен до 2,88 миллиарда рублей.

Доходы членов правления РЖД в 2016 году выросли на 43% и составил 2,296 миллиарда рублей. В частности, заработная плата за 2016 год составила 674,2 миллиона рублей против 929,1 миллиона рублей годом ранее, премии – 1,621 миллиарда рублей против 672,6 миллиона рублей, соответственно.

 

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
!!!TUK-TUK-BO-ESTRLOP&!!& написал 12.07.2017 00:53
"В Минфине отмечают, что "отсутствие контроля за ростом издержек и неэффективность реализуемых инвестиционных проектов привели к необходимости опережающего роста тарифов естественных монополий относительно общего индекса цен производителей (без учета нефтегазового сектора), что способствовало перераспределению прибыли корпоративного сектора в пользу таких компаний"."
- И за это таки им платят деньги, за этот -здеж? То таки да-аа?
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вот это очень круто
корнхолио написал 12.07.2017 00:45
ибо доля госсектора в экономике составляет порядка 70%. То есть 70% российской экономики являются структурной проблеммой этой экономики. Походу медвежонку со всем его правительством надо срочно паковать чемоданы и бежать из страны.
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