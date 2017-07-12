Минфин признал неэффективность российских госкомпаний

Низкая эффективность российских государственных компаний и связанный с этим высокий уровень регулируемых тарифов естественных монополий входят в число структурных проблем, которые ограничивают возможности экономического роста. Об этом говорится в докладе Минфина "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 гг.".

«… компании с государственным участием являются крупнейшими потребителями в экономике как дефицитных трудовых, так и дефицитных финансовых ресурсов. Их неэффективное использование ведет к ухудшению экономических перспектив страны», - цитирует RNS доклад.

В Минфине отмечают, что "отсутствие контроля за ростом издержек и неэффективность реализуемых инвестиционных проектов привели к необходимости опережающего роста тарифов естественных монополий относительно общего индекса цен производителей (без учета нефтегазового сектора), что способствовало перераспределению прибыли корпоративного сектора в пользу таких компаний".

Напомним, что по итогам 2016 года 10 членов правления "Роснефти" получили суммарное вознаграждение в размере 3,696 миллиарда рублей, несмотря на резкое ухудшение финансовых показателей.

Суммарные доходы членов правления «Газпрома» в 2016 году достигли 2,5 млрд рублей, несмотря на "бумажную прибыль" госкомпании.

Выплаты членам правления Сбербанка по итогам 2016 года были увеличены в 1,5 раза. 12 человек, входящих в правление, в общей сложности получили 3,59 миллиарда рублей. Это на 1 миллиард 260 миллионов рублей больше, чем в прошлом году. Размер фиксированного вознаграждения составил 705 млн рублей. Основная часть выплат пришлась на премии. Их размер был увеличен до 2,88 миллиарда рублей.

Доходы членов правления РЖД в 2016 году выросли на 43% и составил 2,296 миллиарда рублей. В частности, заработная плата за 2016 год составила 674,2 миллиона рублей против 929,1 миллиона рублей годом ранее, премии – 1,621 миллиарда рублей против 672,6 миллиона рублей, соответственно.