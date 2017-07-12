Центр Кудрина: российские госкомпании приватизируются за полцены

Приватизация российских госкомпаний происходит по "крайне низким" ценам, говорится в докладе "Реформа финансовых рынков и небанковского финансового сектора", подготовленном Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина. По мнению аналитиков, сейчас инвесторы оценивают весь корпоративный сектор России вдвое хуже, чем в 2005-2006 гг.

«Оценка всего корпоративного сектора России со стороны инвесторов более чем вдвое ниже, чем она могла бы быть при соответствии российского фондового рынка среднему уровню качества по развивающимся рынкам, как это было в 2005–2006 годах», - цитирует доклад газета "Коммерсант".

Авторы документа отмечают, что недооценка пакета «Роснефти» из-за высокого странового дисконта в сравнении с ситуацией 2003–2006 годов составляла около $15,75 млрд (это потенциально недополученная прибыль), а если бы качество корпоративного управления «Роснефти», прогнозы по ее добыче и прозрачность компании соответствовали бы НК ЮКОС этого периода — бюджет мог бы получить дополнительно $36,9 млрд. При этом системное искажение ценообразования касается не только приватизационных сделок, а большинства классов активов.

Текущее состояние финансовых рынков в РФ авторы доклада характеризуют как "постепенное умирание". Отмечается падение ликвидности секторов финрынка после пика 2011 года — на рынке акций в 2016 году она упала в 3,2 раза, на облигационном (по большинству других оценок — самом быстроразвивающемся сегменте НФС) — в 2,6 раза, на срочном рынке — в 1,6 раза, что позволяет охарактеризовать «отставание России от конкурентов в глобальном масштабе как катастрофическое». «Если в 2011 году доля России в совокупном объеме биржевой? торговли акциями развивающихся рынков составляла 5,1%, то в 2015 году — всего 0,3%. Российский рынок стал незначим для глобальных инвесторов», - отмечается в докладе.

«Финансовый сектор в такой экономике становится в значительной мере “ненужным”, либо начинает иметь подчиненное значение»,- считают авторы документа.

Главным тормозом финансового развития, помимо доминирования государства и деформированной структуры экономики, авторы считают кризис доверия в стране. «В нынешнем своем состоянии российский финансовый сектор не способен помочь преодолеть инвестиционный застой и вывести экономику страны на траекторию устойчивого роста. Поэтому необходимо изменить государственную политику в данной сфере», - говорится в докладе.