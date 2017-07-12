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Московский листок

Генерала СК отстранили от должности из-за "борзоты" директора завода в Нижнем Тагиле

Опубликовано 12.07.2017 в разделе комментариев 0

Генерала СК отстранили от должности из-за "борзоты" директора завода в Нижнем Тагиле

Глава следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области отстранен от должности из-за волокиты с расследованием невыплаты зарплат на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, передает РИА «Новости».

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, в настоящее время в отношении генерала проводится проверка. "В ходе служебной проверки будет выяснено, в связи чем по сей день безрезультатно расследуется уголовное дело, и будут приняты кадровые решения", - отметила она.

Как сказано на сайте ведомства, региональное управление Следственного комитета с 2011 года возглавляет генерал-лейтенант юстиции Валерий Задорин.

Напомним, 9 июля президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Свердловской области Евгенией Куйвашевым предал ему обращения и жалобы граждан, поступившие в ходе "прямой линии". Президент показал одно из обращений — от сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которые пожаловались, что директор заявил рабочим, что пока президент к нему лично не обратится — заплату никто не получит.

В связи с этим Путин заявил, что попросит Генпрокуратуру разобраться, откуда берется "такая борзота, такое хамство по отношению к людям". Куйвашев в свою очередь дал поручение директора завода разыскать.

По данным СКР, зарплату 195 сотрудникам завода в Нижнем Тагиле не платили с апреля 2016 года по январь 2017 года, общая сумма долга превысила 13 млн руб. СКР возбудил три уголовных дела — по факту невыплаты зарплаты, по подозрению в сокрытии средств предприятия от налогов и по подозрению в хищении средств завода на сумму около 4 млн руб. Сразу после начала проверок начались выплаты сотрудникам завода.

 



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