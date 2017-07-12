Депутаты-едроссы предлагают штрафовать россиян на 5 млн рублей за неугодную информацию в соцсетях

Депутаты-единороссы внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий введение крупных штрафов за отказ удалить недостоверную информацию и противоправный контент из соцсетей, сообщает «Интерфакс».
В документе предлагается ввести штраф от 3 до 5 млн рублей для физических лиц и от 30 до 50 млн рублей — для юридических лиц. Штрафы планируют прописать в Кодексе об административных правонарушениях. В КоАП планируют добавить «специальный состав административного правонарушения», который установит административное наказание за «нарушение администратором социальной сети обязанностей, возложенных на него федеральным законом».
Авторы законопроекта отмечают, что такие меры являются «превентивными» в деле борьбы с распространением «противоправной информации» без блокировок сайтов.
По словам замглавы фракции Андрея Исаева, при работе над документов «был использован опыт Германии, где также введены в действие жесткие меры за такого рода правонарушения».
Один из авторов документа Андрей Ольшевский отметил, что законопроект не предполагает создание какого-то регулирующего органа - «следить за чистотой отношений внутри социальной сети будут сами». По его словам, операторов обяжут контролировать информацию в соцсетях, и они должны будут создать орган, где любой желающий сможет пожаловаться на противоправную, порочащую честь и достоинство информацию. Ольшевский считает, что контроль должен осуществляться круглосуточно, и противоправная информация должна блокироваться в течение 24 часов.
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La Terrible написал 12.07.2017 12:31
Арханг написал 12.07.2017 12:30
Лис написал 12.07.2017 11:38
CHIPOLINO написал 12.07.2017 11:37
адвокат написал 12.07.2017 11:37
удвоение ВВП,догнать Португалию,выполнить Майские Указы, зарплаты в 200 процентов от средних по региону,закончить реформы,нац-проекты!Отвечать так отвечать!
вообщем такую бумажку,броню!