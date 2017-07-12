Депутаты-едроссы предлагают штрафовать россиян на 5 млн рублей за неугодную информацию в соцсетях

Депутаты-единороссы внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий введение крупных штрафов за отказ удалить недостоверную информацию и противоправный контент из соцсетей, сообщает «Интерфакс».

В документе предлагается ввести штраф от 3 до 5 млн рублей для физических лиц и от 30 до 50 млн рублей — для юридических лиц. Штрафы планируют прописать в Кодексе об административных правонарушениях. В КоАП планируют добавить «специальный состав административного правонарушения», который установит административное наказание за «нарушение администратором социальной сети обязанностей, возложенных на него федеральным законом».

Авторы законопроекта отмечают, что такие меры являются «превентивными» в деле борьбы с распространением «противоправной информации» без блокировок сайтов.

По словам замглавы фракции Андрея Исаева, при работе над документов «был использован опыт Германии, где также введены в действие жесткие меры за такого рода правонарушения».

Один из авторов документа Андрей Ольшевский отметил, что законопроект не предполагает создание какого-то регулирующего органа - «следить за чистотой отношений внутри социальной сети будут сами». По его словам, операторов обяжут контролировать информацию в соцсетях, и они должны будут создать орган, где любой желающий сможет пожаловаться на противоправную, порочащую честь и достоинство информацию. Ольшевский считает, что контроль должен осуществляться круглосуточно, и противоправная информация должна блокироваться в течение 24 часов.