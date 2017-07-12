Иркутского судью застукали в машине во время секса с подростком

В Иркутске cсотрудники Росгвардии задержали судью Октябрьского районного суда по подозрению в педофилии. Как сообщает РИА Новости, мужчину застали с поличным в момент, когда он в обнаженном виде развлекался с подростком в припаркованном автомобиле.
Инцидент произошел 3 июля на улице Якоби в Иркутске. "Возникло подозрение, что машина угнана и брошена, так как в ней не было видно людей. Подъехав к автомобилю, сотрудники увидели, что внутри находятся обнаженные мужчина и подросток. Они были задержаны и переданы в отделение полиции", - рассказали агентству в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.
Источник в правоохранительных органах подтвердил журналистам, что мужчина был задержан в момент совершения полового акта с несовершеннолетним и является судьей Октябрьского районного суда города Иркутска.
"Подросток признался, что познакомился с мужчиной в соцсетях и в сексуальные отношения вступил добровольно. Задержанный мужчина оказался судьей Октябрьского районного суда города Иркутска. Ранее он работал преподавателем в институте МВД, где был уличен в гомосексуальных связях с курсантом", — сообщил источник.
В Октябрьском районном суде Иркутска отметили, что задержанный полицией судья по гражданским делам уже не работает в суде. "Он уволился в июле. В настоящее время не работает", - отметили в суде.
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Василий(4) написал 12.07.2017 12:20
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<<В Октябрьском районном суде Иркутска отметили, что задержанный полицией судья по гражданским делам уже не работает в суде. "Он уволился в июле. В настоящее время не работает", - отметили в суде>>
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Как здорово: поймали в институте МВД - а он уже там не работает... но уже не работает. Пошел на три буквы, на повышение в суд...
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Прихватили "судью", а он там уже не работает... теперь-то со своими наклонностями и способностями, наверное, пойдет в верховный суд или сразу в администрацию (п)резидента?
Левон Казарян написал 12.07.2017 12:19
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На такие случаи существуют заранее отобранные заявления об увольнении с открытой датой?
Завидоновв Никодим написал 12.07.2017 12:06
у4щ написал 12.07.2017 11:59