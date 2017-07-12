Иркутского судью застукали в машине во время секса с подростком

В Иркутске cсотрудники Росгвардии задержали судью Октябрьского районного суда по подозрению в педофилии. Как сообщает РИА Новости, мужчину застали с поличным в момент, когда он в обнаженном виде развлекался с подростком в припаркованном автомобиле.

Инцидент произошел 3 июля на улице Якоби в Иркутске. "Возникло подозрение, что машина угнана и брошена, так как в ней не было видно людей. Подъехав к автомобилю, сотрудники увидели, что внутри находятся обнаженные мужчина и подросток. Они были задержаны и переданы в отделение полиции", - рассказали агентству в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.

Источник в правоохранительных органах подтвердил журналистам, что мужчина был задержан в момент совершения полового акта с несовершеннолетним и является судьей Октябрьского районного суда города Иркутска.

"Подросток признался, что познакомился с мужчиной в соцсетях и в сексуальные отношения вступил добровольно. Задержанный мужчина оказался судьей Октябрьского районного суда города Иркутска. Ранее он работал преподавателем в институте МВД, где был уличен в гомосексуальных связях с курсантом", — сообщил источник.

В Октябрьском районном суде Иркутска отметили, что задержанный полицией судья по гражданским делам уже не работает в суде. "Он уволился в июле. В настоящее время не работает", - отметили в суде.