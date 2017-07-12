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Московский листок

Скворцова пообещала поднять зарплату врачам до 66 тысяч рублей к концу 2017 года

Опубликовано 12.07.2017 в разделе комментариев 2

Скворцова пообещала поднять зарплату врачам до 66 тысяч рублей к концу 2017 года

К концу 2017 года средняя зарплата российских врачей достигнет уровня 66 тысяч рублей в месяц, заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова на заседании внутрифракционной группы «Единой России» в Госдуме. По ее словам, заработок для среднего медперсонала составит при этом 33 тысячи рублей, а для младшего - около 30 тысяч рублей.

"В четвертом квартале этого года зарплаты врачей должны выйти на показатели 180% средней по экономике (66 тыс. руб.), 90% - для среднего медперсонала (33 тыс. руб. - ИФ) и 80% - для младшего (около 30 тыс. руб.)", - цитирует Скворцову Интерфакс.

При этом она отметила, что "целевые показатели прошлого года были достигнуты для всех групп специалистов, кроме зарплат младшего медперсонала".

Кроме того, по словам Скворцовой, у врачей, начиная с 2015 года наблюдается снижение коэффициента совместимости. "После 20 лет роста и стагнации, мы начали снижение", - сказала она. По ее словам, в последние десять лет этот коэффициент составлял 1,54-1,56. В 2015 году он уменьшился до 1,46, а в прошлом году - до 1,4.

В свою очередь, депутаты не согласились с министром, заявив, что "более или менее приличная зарплата получается у тех медработников, которые работают за себя и за того парня - на несколько ставок". "Все понимают, что это - ненормальная ситуация. Врач должен получать достойную заработную плату, работая на одну ставку. Слишком дорогая цена у переработок врача - они могут стоить пациенту жизни", - отметил Виктор Пинский.

Отметим, что согласно исследованию Центра экономических и политических реформ в 2000–2015 годах количество больниц в России сократилось в два раза, с 10,7 тыс. до 5,4 тыс., количество доступных коек сократилось в среднем на 27,5%, до 1,2 млн, а в сельской местности почти на 40%.

При этом, количество поликлиник за это же время сократилось на 12,7%, до 18,6 тыс. учреждений, а нагрузка возросла с 166 человек в день в 2000 году до 208 в 2015.

Аналитики отмечают, что если власти продолжат закрывать больницы такими же темпами, то к 2021–2022 годам количество медучреждений в стране достигнет 3 тыс., то есть уровня царской России в 1913 году.

Эксперты также отмечают, что реформа привела к снижению доступности услуг. За 2000–2015 годы увеличилась заболеваемость населения: осложнения при беременности и родах увеличились на 39,1%, выявленные новообразования — на 35,7%, заболевания системы кровообращения — на 82,5%.

Обратили внимание авторы доклада и на оплату труда медперсонала. За час работы врач с учетом всех переработок получает 140 руб., а медработники среднего и младшего звена — 82 и 72 руб. соответственно. «Оплата труда врача в час сравнима, например, с часовой ставкой рядового сотрудника сети фастфуда «Макдоналдс» (около 138 руб.). Администратор кафе данной сети получает уже порядка 160 руб. в час, то есть больше квалифицированного врача с высшим образованием», — замечают в ЦЭПРе.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Буржуйские обещалки
Сергей 58 написал 12.07.2017 13:44
Медработник, получивший отпускные-понимает, что не так уж он и устал.
-
Вот так - скоро объявление о приеме на работу в здравоохранение будет выглядеть примерно так:
"Ищу дурака с медицинским образованием для участия в благотворительной акции на территории мед.учереждения. Наличие зарплаты приятно удивит".
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Скворцова пообещала поднять
зарплату врачам до 66 тысяч рублей написал 12.07.2017 13:05
а надо бы до 66,6 тысруб - достойны...
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