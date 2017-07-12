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Московский листок

Полонского признали виновным в хищении 2,6 млрд рублей и освободили в зале суда

Опубликовано 12.07.2017 в разделе комментариев 6

Полонского признали виновным в хищении 2,6 млрд рублей и освободили в зале суда

Пресненский суд Москвы приговорил основателя Mirax Group Сергея Полонского к пяти годам колонии, признав его виновным в хищении 2,6 миллиарда рублей у дольщиков. Как передает Интерфакс, подельники бизнесмена - экс-руководитель финансового департамента компании Александр Паперно и гендиректор ООО «Аванта» Алексей Пронякин - также были признаны судом виновными. Им наказание в виде трех и двух лет лишения свободы соответственно. При этом все фигуранты дела были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности. "Признать Полонского виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского в зале суда", - огласил решение судья Евгений Найденов в среду.

Ранее гособвинение просило признать Полонского виновным в хищении более 2,6 млрд рублей и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей. Для Александра Паперно и Алексея Пронякина гособвинение просило пять лет колонии и три года условно соответственно.

Напомним, в 2013 году Полонскому было предъявлено обвинение в хищении 2,42 млрд руб. при строительстве жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера». 15 мая 2015 года девелопер был арестован в Камбодже и депортирован в Москву 17 мая, где прямо из аэропорта "Домодедово" был отправлен в СИЗО "Матросская тишина".

 



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Всего комментариев к статье: 6
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(без названия)
Интересно написал 12.07.2017 14:02
Сколько и кому занес Сережа, чтобы не сидеть?
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(без названия)
Watcher написал 12.07.2017 13:59
Недавно был случай, прокурор требовала 7 лет для, как она сказала, тяжелого преступления: голодная бабка украла аж 14 пакетиков чая.
русо суды и русо-прокуроры самые справедливые.
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(без названия)
А.Каммерер написал 12.07.2017 13:47
Совершенно правильное, справедливое и закономерное решение. Молодец, судья Найденов. Дать ему орден и премию 1 миллион рублей. Ведь Полонский - для путинской своры свой, социально близкий. Ну пошалил немного - понять и простить. Ведь он так гениально сформулировал основной принцип путинского режима: у кого нет 1 млн - пусть идут в ж.опу. К тому же, он совершенно не опасен для общества. Не то, что инвалид-разбойник, который поверг в страх бывшего спецназовца и отжал у него мотороллер. Вот он то должен сидеть. Так что путинская система правосудия во всей своей красе! Ну, путриоты ватные, радуйтесь громче, прославляя своего боткосного фюрерка. Только неизвестно, не окажетесь ли вы следующими жертвами правосудия по-путински.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 12.07.2017 13:42
Ловля покемонов в жидо-христианском притоне и кража миллиардов влечет одинаковое наказание в путинском криминальном паханате, но кража миллиардов экономически более эффективна и потому всячески стимулируется путинским воровским отребьем.
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Re:
Гагарин написал 12.07.2017 13:39
Социально-близкий товарисч. Делом занимается,а не на площадях Вофку грязью поливает!
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(без названия)
старый ватник написал 12.07.2017 13:25
путин своих не сдает .
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