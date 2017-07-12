Полонского признали виновным в хищении 2,6 млрд рублей и освободили в зале суда

Пресненский суд Москвы приговорил основателя Mirax Group Сергея Полонского к пяти годам колонии, признав его виновным в хищении 2,6 миллиарда рублей у дольщиков. Как передает Интерфакс, подельники бизнесмена - экс-руководитель финансового департамента компании Александр Паперно и гендиректор ООО «Аванта» Алексей Пронякин - также были признаны судом виновными. Им наказание в виде трех и двух лет лишения свободы соответственно. При этом все фигуранты дела были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности. "Признать Полонского виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Освободить Полонского от наказания в связи с истечением срока давности. Освободить Полонского в зале суда", - огласил решение судья Евгений Найденов в среду.

Ранее гособвинение просило признать Полонского виновным в хищении более 2,6 млрд рублей и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 900 тысяч рублей. Для Александра Паперно и Алексея Пронякина гособвинение просило пять лет колонии и три года условно соответственно.

Напомним, в 2013 году Полонскому было предъявлено обвинение в хищении 2,42 млрд руб. при строительстве жилых комплексов «Кутузовская миля» и «Рублевская ривьера». 15 мая 2015 года девелопер был арестован в Камбодже и депортирован в Москву 17 мая, где прямо из аэропорта "Домодедово" был отправлен в СИЗО "Матросская тишина".