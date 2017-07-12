Рособрнадзор: в южных регионах РФ каждый пятый выпускник закончил школу с медалью

Рособрнадзор усомнился в объективности качества школьного образования в ряде южных регионов страны, где каждый пятый выпускник закончил школу с медалью. По данным ведомства, по итогам нынешнего учебного года число медалистов в Карачаево-Черкессии составляет 20%, в Адыгее - 17,7%, Кабардино-Балкарии - 17,3%, в Мордовии и Ставропольском крае - по 16%, в Краснодарском крае - 15,6%, в Ростовской области - 14,7%. При этом в Москве медали получили менее 9% выпускников, в Петербурге - немногим более 7%, а в среднем по России - примерно 10%.

"Вот данные по стране, это официальная статистика, которую каждый региональный министр образования отправляет в Минобрнауки. Возникает вопрос, когда каждый пятый выпускник субъекта федерации получает медаль", - цитирует ТАСС начальника управления Рособрнадзора Евгения Семченко.

При этом он напомнил громкую историю "с так называемой медалисткой из Адыгеи".

"Мы прекрасно помним, что значит получить в советской школе медаль. Таких людей было раз два и обчелся", - отметил чиновник.

Напомним, в конце июня выпускница Тахтамукайской школы (Адыгея) на церемонии вручения медалей, поблагодарив учителей за их труд, заявила со сцены актового зала, что ее одноклассница - дочь руководителя районного управления образования - получила медаль незаслуженно. Делом занялись региональное минобрнауки и следователи. Чиновница, дочь которой обвинили в получении незаслуженной медали, была уволена, поскольку в качестве организатора ЕГЭ находилась на пункте проведения экзамена, где сдавала испытания ее дочь. Выпускница написала заявление о добровольном возврате медали. Проверка минобрнауки показала, что оценки заслужены.