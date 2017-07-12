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Московский листок

Рособрнадзор: в южных регионах РФ каждый пятый выпускник закончил школу с медалью

Опубликовано 12.07.2017 в разделе комментариев 3

Рособрнадзор: в южных регионах РФ каждый пятый выпускник закончил школу с медалью

Рособрнадзор усомнился в объективности качества школьного образования в ряде южных регионов страны, где каждый пятый выпускник закончил школу с медалью. По данным ведомства, по итогам нынешнего учебного года число медалистов в Карачаево-Черкессии составляет 20%, в Адыгее - 17,7%, Кабардино-Балкарии - 17,3%, в Мордовии и Ставропольском крае - по 16%, в Краснодарском крае - 15,6%, в Ростовской области - 14,7%. При этом в Москве медали получили менее 9% выпускников, в Петербурге - немногим более 7%, а в среднем по России - примерно 10%.

"Вот данные по стране, это официальная статистика, которую каждый региональный министр образования отправляет в Минобрнауки. Возникает вопрос, когда каждый пятый выпускник субъекта федерации получает медаль", - цитирует ТАСС начальника управления Рособрнадзора Евгения Семченко.

При этом он напомнил громкую историю "с так называемой медалисткой из Адыгеи".

"Мы прекрасно помним, что значит получить в советской школе медаль. Таких людей было раз два и обчелся", - отметил чиновник.

Напомним, в конце июня выпускница Тахтамукайской школы (Адыгея) на церемонии вручения медалей, поблагодарив учителей за их труд, заявила со сцены актового зала, что ее одноклассница - дочь руководителя районного управления образования - получила медаль незаслуженно. Делом занялись региональное минобрнауки и следователи. Чиновница, дочь которой обвинили в получении незаслуженной медали, была уволена, поскольку в качестве организатора ЕГЭ находилась на пункте проведения экзамена, где сдавала испытания ее дочь. Выпускница написала заявление о добровольном возврате медали. Проверка минобрнауки показала, что оценки заслужены.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Все намного проще...
Тов.Тамсямский написал 12.07.2017 15:06
Как говорится в известном анекдоте: "Вах, дорогой, зачем сразу "купил"? Подарили!
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Re: на кавказе нужно выдавать специальные аттестаты - кавказские
Фондю написал 12.07.2017 14:52
Медальки уже даются по итогам знания таблицы умножения.
65% уже золотая.
Стране не нужны умные люди, то есть правителям. Раб должен быть безграмотный, безропотный и трудолюбивый.
Так что будем ждать когда измениться наша психология, поди и счастливые станем, а тем более наши дети еще более счастливыми будут.
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на кавказе нужно выдавать специальные аттестаты - кавказские
бивис написал 12.07.2017 14:35
что б не было путаницы.
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