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Московский листок

Сечин получил последнее крупное месторождение нефти в РФ

Опубликовано 12.07.2017 в разделе комментариев 0

Сечин получил последнее крупное месторождение нефти в РФ

"Роснефть" стала победителем аукциона на разработку Эргинского месторождения, предложив за него 20,071 млрд рублей, сообщил журналистам глава Минприроды Сергей Донской.

"Право на разработку Эргинского месторождения по итогам аукциона получила "Роснефть". Всего в ходе аукциона было сделано 17 шагов", - цитирует Интерфакс министра.

В аукционе кроме «Роснефти» приняли участие «РН-Уватнефтегаз» (100%-ная «дочка» «Роснефти»), «Газпромнефть-хантос» («дочка» «Газпром нефти») и самарская «Пионергео». Стартовый платеж составлял 7,4 млрд рублей.

Эргинское нефтяное месторождение было открыто в 1995 г. Извлекаемые запасы нефти составляют 18,842 млн тонн по категории С1 и 83,877 млн тонн по категории С2. Это был последний крупный нераспределенный участок федерального значения.

 



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