Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Матвиенко предложила избавиться от студенческих общежитий

Опубликовано 12.07.2017 в разделе комментариев 5

Матвиенко предложила избавиться от студенческих общежитий

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила отказаться от студенческих общежитий, заявив, что такой формат жилья давно себя изжил. "Само слово "общежитие" дискредитировало себя за годы советской власти, и до сих пор это наследие в виде общежитий очень редко разрешается, потому что их нельзя приватизировать. В общежитии человек становится "рабом ситуации" — он не может его продать, взять ипотеку, купить себе квартиру", - цитирует РИА Новости Матвиенко.

По ее словам, общежития необходимо заменять другими, хорошо зарекомендовавшими себя программами улучшения жилищных условий: молодежные кооперативы, дома с квартирами-студиями для молодых семей и студентов. Она подчеркнула, что проекты по обеспечению молодежи жильем должны реализовываться при участии местных властей, а саму жилплощадь следует передавать в собственность за небольшую плату.

"Чтобы человек, который недорого заплатил за такую квартиру, мог понимать, что это уже его собственность. Пусть это 50 квадратных метров, но для начала это неплохо. Потом он заработает, эти метры продаст или вложит и улучшит свои жилищные условия", — сказала Матвиенко.

При этом она отметила, что частный сектор «уже давно строит доходные дома и сдает квартиры в наем». Государство могло бы участвовать в таких проектах и помогать молодым людям снимать жилье по доступной цене. Кроме того, следует возродить советскую практику молодежных кооперативов. Можно также давать беспроцентные займы, снимая часть оплаты после рождения детей, считает сенатор.

 



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Валька-стакан жжет!
тре написал 12.07.2017 17:10
и не о <.. смене власти..>, а экспроприация, национализация, гулаг и расстрел за грабеж в особо крупных размерах, театральной и телевизионной братии тоже должно касаться, а то немерянные угодья, несколько милионных квартир, трехэтажные дворцы оплаты в 25 тыс долларов в месяцев...
Ответить
(без названия)
Преп написал 12.07.2017 17:05
Обозрели от "экономии" совсем, поискали бы в своих воровских карманах!Такая мера немедленно отсечет и сделает крайне тяжелым существование приезжих студентов из провинции! Снимать квартиру очень дорого, а общежитий не станет! Смогут учиться только богатые студенты, но у них есть возможность уехать за границу. Таким образом, искусственно, усекаются студенты из глубинки, ограничивается возможность высшего образования, т.к. курс кремлевских воров и сволочей- закрывать вузы в провинциях. Удушить их мало! Такие бесперспективы у российской молодежи. Все на улицы за Навальным и им подобными!
Ответить
Одно здравое зерно
Генадий написал 12.07.2017 16:38
Одно здравое зерно в этом есть, меньше в Москве и Питере панаехало станет.
Ответить
Валька-стакан жжет!
А.Каммерер написал 12.07.2017 16:21
Валька-стакан последние мозги пропила?! Да она хоть знает, сколько стоит сейчас квадратный метр в крупном городе? И как эта цена соотносится с доходами большинства населения. Ну а уж фраза про жалкие 50 метров меня от души повеселила. Видимо, глава верхней палаты парламента не знает, что значительная часть населения живет в квартирах ниже по метражу и рады тому, что имеют. Во истину, нами правят психически неадекватные люди. И вопрос о смене власти не просто назрел, а перезрел
Ответить
(без названия)
сказ написал 12.07.2017 16:21
Ну вот как скажут, хоть стой, хоть падый. С другой планеты люди, 25 лет живут при коммунизме. Говорили построят комунизм, вот для себя и построили.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
РФ - страна вечного прошлого?
РФ - страна вечного прошлого?
12.07.2017
Глобализация до последнего русского
Глобализация до последнего русского
11.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Матвиенко предложила избавиться от студенческих общежитий (5)
Сечин получил последнее крупное месторождение нефти в РФ (0)
Рособрнадзор: в южных регионах РФ каждый пятый выпускник закончил школу с медалью (4)
Полонского признали виновным в хищении 2,6 млрд рублей и освободили в зале суда (11)
Скворцова пообещала поднять зарплату врачам до 66 тысяч рублей к концу 2017 года (4)
Иркутского судью застукали в машине во время секса с подростком (8)
Депутаты-едроссы предлагают штрафовать россиян на 5 млн рублей за неугодную информацию в соцсетях (12)
Генерала СК отстранили от должности из-за "борзоты" директора завода в Нижнем Тагиле (2)
Центр Кудрина: российские госкомпании приватизируются за полцены (0)
Минфин признал неэффективность российских госкомпаний (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Дотравят Трампа
Дарья Митина Дарья Митина: Мoя версия неoжиданнoгo oбoстрения бoрьбы с "бoрзoтoй"
Дарья Митина Дарья Митина: Вoтпрямщас
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Обхохочешься
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss