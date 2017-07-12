Матвиенко предложила избавиться от студенческих общежитий

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила отказаться от студенческих общежитий, заявив, что такой формат жилья давно себя изжил. "Само слово "общежитие" дискредитировало себя за годы советской власти, и до сих пор это наследие в виде общежитий очень редко разрешается, потому что их нельзя приватизировать. В общежитии человек становится "рабом ситуации" — он не может его продать, взять ипотеку, купить себе квартиру", - цитирует РИА Новости Матвиенко.

По ее словам, общежития необходимо заменять другими, хорошо зарекомендовавшими себя программами улучшения жилищных условий: молодежные кооперативы, дома с квартирами-студиями для молодых семей и студентов. Она подчеркнула, что проекты по обеспечению молодежи жильем должны реализовываться при участии местных властей, а саму жилплощадь следует передавать в собственность за небольшую плату.

"Чтобы человек, который недорого заплатил за такую квартиру, мог понимать, что это уже его собственность. Пусть это 50 квадратных метров, но для начала это неплохо. Потом он заработает, эти метры продаст или вложит и улучшит свои жилищные условия", — сказала Матвиенко.

При этом она отметила, что частный сектор «уже давно строит доходные дома и сдает квартиры в наем». Государство могло бы участвовать в таких проектах и помогать молодым людям снимать жилье по доступной цене. Кроме того, следует возродить советскую практику молодежных кооперативов. Можно также давать беспроцентные займы, снимая часть оплаты после рождения детей, считает сенатор.