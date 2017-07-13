Путин любит нас! А уж как мы его!

Пятилетний житель Новочеркасска Артем Дремин получил неожиданный подарок на день рождения. Мальчика пригласили в администрацию города и вручили ему портрет Владимира Путина с факсимильной росписью, сообщает правительственная "Российская газета". Подарок был доставлен в Ростовскую область из Кремля. Как оказалось, о желании сына познакомиться с главой государства, в обращении написал отец ребенка.

Для малолетнего Никиты президент страны - кумир и образец для подражания.

"Он выучил гимн России, ваше новогоднее обращение, хочет пойти на дзюдо, но его туда пока не берут - маловат еще. А самым заветным его желанием является встреча с вами", - написал в своем обращении к Владимиру Путину Александр Демин.

Портрет главы государства был направлен из Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан в администрацию Новочеркасска. Мэр города Владимир Киргинцев лично вручил его удивленному имениннику.

От редакции: Мы так понимаем, эта информация появилась в региональном выпуске РГ. В других местах-то и не знают, а в Ростовской области все в восторге ходят, какой у нас президент добрый и отзывчивый.

Однако ж мы обратились к Яндексу, и он нам выдал новость из АиФа в Перми, причем за то же 12 число: "Пермячка получила в подарок автограф и портрет Путина, и ждёт его в гости, - сообщает газета. - Женщина рассказала президенту о желании познакомиться, посмотрев о нём документальный фильм Оливера Стоуна".

А вот "Лента.ру" пишет: "Один из самых популярных презентов от Путина — портрет с автографом. Подписанное им фото имеется у школьников, учителей, рабочих, пенсионеров из разных регионов России. В мае подарка, например, удостоился бывший десантник из Краснодарского края Дмитрий Котенко. За месяц до этого он написал на сайт президента письмо, в котором отметил успехи Путина в борьбе с коррупцией и поблагодарил за доброе отношение к военнослужащим. И попутно намекнул, что хотел бы получить автограф президента. Верховный главнокомандующий в просьбе не отказал.

Портрет российского лидера с личной подписью — заветное желание и девятилетнего школьника из Саранска Ильи Силкина, о чем он рассказал в письме, прилагавшемся к поздравительной рождественской открытке. Очень скоро мальчик получил желанный автограф. «Это тебя ко многому обязывает», — назидательно сказали местные чиновники, вручая подарок.

Счастливым обладателем президентского автографа прошлой весной стал и восьмиклассник Вадим Иванущенко, переехавший из Луганской области в Камчатский край вместе с семьей. Во время прямой линии в 2016 году школьник сказал, что восхищается Путиным и считает его примером для подражания".

То есть, надо понимать, это такая постоянно действующая кремлевская акция - денег нет, но вот портрет! Надо сказать, дешево и сердито.

Если подумать, то эти портреты с факсимиле главы государства ближе к деньгам, чем российские рубли. Вы гляньте на доллар или на советский рубль с Лениным - везде стоит подпись главы центрального банка или казначейства. А на нынешних банкнотах - ничего не стоит. А тут все чин чином, и портрет, и подпись - только номинала не хватает. А обеспечивается безмерной любовью президента к подданным...

Опять же этот образ можно смело прикладывать к любым местам - многие европейские короли обладали фамильным свойством излечивать разные болезни, золотуху там или перелой. А чем хуже президент суверенной России? Он лучше даже... Вот мальчику из Новочеркасска, наверно, далеко ехать к мощам Николая Чудотворца в столицу, в поликлинику без толку, а тут - приложил, и наверняка эффект будет не хуже.

Кстати можно включать в реформу здравоохранения - предлагал же известный телевизионный чудотворец Аллан Чумак прикладывать его "заряженные" фотографии к болящим местам, а разве президент России чем хуже?

Полагаю практику рассылки чудотворных портретов надо всемерно расширить! Владимир Владимирович просил же оппозицию присылать ему контретные предложения? Просил!

Путин ждет от оппозиции конструктивных предложений

Вот и мое предложение, даже два:

- Включить эмиссию портретов Путина с автографом как наш ответ биткойнам;

- Распределять портреты президента по аптечным сетям по спискам дефицитных лекарств.

Ну и последнее.

Владимир Владимирович, вышлите пожалуйста мне ваш портрет с автографом, чувствую я себя не очень, не молод уже, а на медицинскую помощь по страховому полису ну совсем никакой надежды. А так приложу куда-нибудь, авось и полегчает...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск