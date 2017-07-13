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Московский листок

Путин любит нас! А уж как мы его!

Опубликовано 13.07.2017 в разделе комментариев 4

путин портрет
Путин любит нас! А уж как мы его!

Пятилетний житель Новочеркасска Артем Дремин получил неожиданный подарок на день рождения. Мальчика пригласили в администрацию города и вручили ему портрет Владимира Путина с факсимильной росписью, сообщает правительственная "Российская газета". Подарок был доставлен в Ростовскую область из Кремля. Как оказалось, о желании сына познакомиться с главой государства, в обращении написал отец ребенка.

Для малолетнего Никиты президент страны - кумир и образец для подражания.

"Он выучил гимн России, ваше новогоднее обращение, хочет пойти на дзюдо, но его туда пока не берут - маловат еще. А самым заветным его желанием является встреча с вами", - написал в своем обращении к Владимиру Путину Александр Демин.

Портрет главы государства был направлен из Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан в администрацию Новочеркасска. Мэр города Владимир Киргинцев лично вручил его удивленному имениннику.

От редакции: Мы так понимаем, эта информация появилась в региональном выпуске РГ. В других местах-то и не знают, а в Ростовской области все в восторге ходят, какой у нас президент добрый и отзывчивый.

Однако ж мы обратились к Яндексу, и он нам выдал новость из АиФа в Перми, причем за то же 12 число: "Пермячка получила в подарок автограф и портрет Путина, и ждёт его в гости, - сообщает газета. - Женщина рассказала президенту о желании познакомиться, посмотрев о нём документальный фильм Оливера Стоуна".

А вот "Лента.ру" пишет: "Один из самых популярных презентов от Путина — портрет с автографом. Подписанное им фото имеется у школьников, учителей, рабочих, пенсионеров из разных регионов России. В мае подарка, например, удостоился бывший десантник из Краснодарского края Дмитрий Котенко. За месяц до этого он написал на сайт президента письмо, в котором отметил успехи Путина в борьбе с коррупцией и поблагодарил за доброе отношение к военнослужащим. И попутно намекнул, что хотел бы получить автограф президента. Верховный главнокомандующий в просьбе не отказал.

Портрет российского лидера с личной подписью — заветное желание и девятилетнего школьника из Саранска Ильи Силкина, о чем он рассказал в письме, прилагавшемся к поздравительной рождественской открытке. Очень скоро мальчик получил желанный автограф. «Это тебя ко многому обязывает», — назидательно сказали местные чиновники, вручая подарок.

Счастливым обладателем президентского автографа прошлой весной стал и восьмиклассник Вадим Иванущенко, переехавший из Луганской области в Камчатский край вместе с семьей. Во время прямой линии в 2016 году школьник сказал, что восхищается Путиным и считает его примером для подражания".

То есть, надо понимать, это такая постоянно действующая кремлевская акция - денег нет, но вот портрет! Надо сказать, дешево и сердито.

Если подумать, то эти портреты с факсимиле главы государства ближе к деньгам, чем российские рубли. Вы гляньте на доллар или на советский рубль с Лениным - везде стоит подпись главы центрального банка или казначейства. А на нынешних банкнотах - ничего не стоит. А тут все чин чином, и портрет, и подпись - только номинала не хватает. А обеспечивается безмерной любовью президента к подданным...

Опять же этот образ можно смело прикладывать к любым местам - многие европейские короли обладали фамильным свойством излечивать разные болезни, золотуху там или перелой. А чем хуже президент суверенной России? Он лучше даже... Вот мальчику из Новочеркасска, наверно, далеко ехать к мощам Николая Чудотворца в столицу, в поликлинику без толку, а тут - приложил, и наверняка эффект будет не хуже.

Кстати можно включать в реформу здравоохранения - предлагал же известный телевизионный чудотворец Аллан Чумак прикладывать его "заряженные" фотографии к болящим местам, а разве президент России чем хуже?

Полагаю практику рассылки чудотворных портретов надо всемерно расширить! Владимир Владимирович просил же оппозицию присылать ему контретные предложения? Просил!

Путин ждет от оппозиции конструктивных предложений

Вот и мое предложение, даже два:

- Включить эмиссию портретов Путина с автографом как наш ответ биткойнам;

- Распределять портреты президента по аптечным сетям по спискам дефицитных лекарств.

Ну и последнее.

Владимир Владимирович, вышлите пожалуйста мне ваш портрет с автографом, чувствую я себя не очень, не молод уже, а на медицинскую помощь по страховому полису ну совсем никакой надежды. А так приложу куда-нибудь, авось и полегчает...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: путину не стоит выходить на выборы!Будет его громкий провал!
Тот самый Артналет написал 13.07.2017 00:29
Полонского-в Президенты!!!
Он хотя бы честен(у кого нет миллиарда-идут в ж опу!),в отличие от ворующих триллионами галерных,п издящих о скрепах и педриотизме.
И-провала на выборах не будет.
Будет другое.
Зря Вован стал между жидолиберастами-кавказоидами-хохлами и фонарным столбом.Зря.
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АНЕКДОТЫ ПРО ПУТИНА
И МЕДВЕДЕВА написал 13.07.2017 00:26
Путин мычит во сне.
Его будит Кабаева:
- "Володя, что с тобой?"
- "Мне приснилось, как Медведев на ХХ съезде "Единой России" читает доклад "О культе личности и его последствиях".
А ведь все время дурачком прикидывается... Тьфу!"
.
После Ленина осталось сто томов сочинений Ленина, после Путина останется сто томов анекдотов про Путина.
.
"... Путин Владимир Владимирович, сын уборщицы, жандармский полковник. Превратил государство в банду, а население - в скотину."
М.Е. Салтыков-Щедрин. "История одного города".
.
"ИСКРА", электронная газета, N 54, Российская Марксистская партия
http://iskra-rmp.org
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путину не стоит выходить на выборы!Будет его громкий провал!
Predskazanie написал 13.07.2017 00:19
Народ разочаровался в путине. Его терпимость к суперворам разворовавшим страну, его награды в кремле отъявленным ворам и русофобам вызывали злость в народе. Дикие грубейшие промахи по бандеровской украине, когда он признвет выборы поросенка под дулами автоматов фашистов и не признает выборы ДНО и ЛНР!!! Он останавливает наступление армии ДНР на Мариуполь и тем самым мешает украинцам скинуть фашистскую хунту киева. При путине такие воры как сердюков, васильева, полонские и многие другие становятся неподсудными!!! Путин не слышит стона народа, он должен уйти
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(без названия)
!!!TOBOGTOTOTJ-TAKI!!!&& написал 13.07.2017 00:16
"ятилетний житель Новочеркасска Артем Дремин получил неожиданный подарок на день рождения. Мальчика пригласили в администрацию города и вручили ему портрет Владимира Путина с факсимильной росписью, сообщает правительственная "Российская газета". Подарок был доставлен в Ростовскую область из Кремля. Как оказалось, о желании сына познакомиться с главой государства, в обращении написал отец ребенка.
Для малолетнего Никиты президент страны - кумир и образец для подражания."
- То таки большой прогресс! А не так давно, в долбостроечном СССР бесноватые гав-нолики и безумные вчонкины устраивали демонстрации против СССР и КПСС и ходили на митинги с портретами Бабы Леры, Алкаша Мордатого, при3,1416-здяного на всю голову пустым мешком из-за угла адика сахарова, патологического солжа... Таки вот даже дети уже стали умнее абарзованого бы-дла! Прогресс на морду (е-б-ло)! То таки да!
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