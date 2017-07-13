Мозг думать не умеет

О главном методе научного познания

Обратил внимание, что чем глупее комментатор, тем наглее он требует «доказательства», причём, по вопросам, которые он понять не способен, какие бы ты ему доказательства ни давал. И требуют эти комментаторы те доказательства, которые сами обязаны иметь или найти, но не имеют и не находят, потому что слово «доказательство» они знают, а как доказательства выглядят - нет.

Скажем, вот у меня на сайте среди комментаторов есть один престарелый «учёный», причём, как бы биолог. Так вот, он (биолог!) нагло требует доказательств, что моргано-вейсмановской генетика утверждала, что гены это шарики. Вот вынь ему и подай доказательство!

Вообще-то даже не биологу нет никаких проблем узнать, утверждали о генах моргано-вейсмановские генетики во времена Лысенко и Вавилова, и что Лысенко высмеивал.

«Малая советская энциклопедия», ее 3-й том, который был сдан в печать в 1933 году, когда Президентом ВАСХНИЛ был Н. Вавилов. Статья «Ген»: «ГЕН – материальная единица наследственности живых существ. …Передача генов потомству осуществляется хромозомами (так в то время писалось это слово), в к-рых и расположены Г. в определенном числе и порядке. …Размер Г. очень мал, диаметр – приблизительно 0.02-0.06 микрона». Во времена Лысенко и Вавилова это был настолько общеизвестный факт, что, как видите, он вошёл в энциклопедию. Общеизвестный! То есть известный не только биологам.

Ну, вот дал я это доказательство придури генетиков, но что толку-то? Этот «учёный билог» умнее стал или что-то понял?

Или вот на ФОРУМмск комментатор важно требует под моей статьёй «Страх смерти»: «В науке есть два основных метода познания: наблюдение и эксперимент. Перестаньте, Ю.И. рассказывать нам про дебилов и попов. Опишите нам вашу методику и приведите ваши результаты. Мы проверим. Всего и делов».

Возможно, вы, уважаемый комментатор, впервые прочли у меня статью на тему души, что как-то может оправдать ваши требования от меня методики и результатов. Но даже в этом случае вы не правы, поскольку упустили главное в «научном познании» - ваши умственные способности. Ну, что для меня толку тратить время на развлечение анонимного дебила своими методикой и результатами? Я же ваших работ не читал. Так, что вы сначала представьте доказательства того, что у вас есть хоть какие-то умственные способности, а я эти ваши доказательства наличия у вас ума проверю. «Всего и делов».

Поэтому то, о чём я напишу ниже, вернее, сообщение, которое ниже приведу, адресую не дебилам, освоившим «методы научного познания», а тем, кто способен понять результаты этого познания.

Что угодно, но не душа

В данном случае инициировал данную мою работу один из комментаторов на моём сайте (большое ему спасибо!), который навёл меня на информацию о весьма интересных результатах исследований мозга и, главное, систематических. Это книга Майкла Талбота «Голографическая вселенная. Радикальное новое видение реальности. Мозг как голограмма» http://polbu.ru/talbot_holuniverse/ch02_all.html.

Сразу скажу, что по этому адресу находится только часть помянутой книги, всю книгу я не искал, поскольку и не собирался её читать - книг с таким названием я не читаю. Я просто взял из этой книги результаты экспериментов на мозге, с которых эта книга и начинается.

А что касается самой книги, то я напомню читателям анекдот, по-моему, о Лобачевском. Он приехал в Париж, а чтобы заинтересовать широкую публику своей геометрией, объявил лекцию о рационализме в кройке одежды. Разумеется, со всего Парижа на лекцию заезжего светила сбежались портные, не желающие оставаться на задворках науки. Лобачевский вышел на сцену и начал лекцию вводным предложением, обычным для математика: «Представим, что женское тело имеет форму шара…». Портные, прекрасно знающие, какую форму имеет женское тело, дружно встали и вышли из зала - чего терять время на такую лекцию? Вот и я не стал терять время на рассуждения о том, что наш мозг (вернее, наша память) это голограмма, правда, не стал читать по иным, нежели портные, причинам. И никакие преобразования Фурье и теории относительности Эйнштейна, соблазнившие сторонников голограмм, меня не соблазнили.

Дело в том, что практически все учёные, при осмыслении результатов своих экспериментов, начисто отрицают варианты наличия отдельной от тела души и этим отрезают себе пути к плодотворным выводам. И отрицают душу, скорее всего, в страхе, что их обвинят в религиозном невежестве. А обвинить учёного в невежестве - это перекрыть к нему поступление денежных грантов. И в итоге учёные вынуждены хвататься, как за соломинку, за какие угодно объяснения результатов экспериментов, которыми можно как-то их объяснить без введения в объяснения души. И в данном случае, впав в ступор от увиденных свойств мозга, американские нейрофизиологи схватились за голограммы.

Надо сказать, что и я в конце прошлого века тоже начинал с голограмм в своих первых гипотезах на тему строения бессмертной души, правда, начинал не с собственно голограмм, как в данном случае это делает Талбот, а со сгустка энергии, подобного шаровой молнии, и структурированного, как голограмма. Но потом, по мере введения в размышление дополнительных фактов и обсуждения проблемы души с умными комментаторами, понял, что без среды, на которой обитает душа, - на которой она записана, - строить гипотезы нельзя. Посему я отказался от подобной аналогии с голограммами, и возвращаться к ним не вижу смысла.

Что результаты экспериментов на мозге доказывают

Прежде, чем давать цитаты из помянутой книги Тэлбота, поясню, почему описанные им эксперименты меня заинтересовали. По моей гипотезе, собственно мы - наша душа (наша память, сознание, способность мыслить и испытывать эмоции) - находится вне тела и связана с телом посредством головного мозга. Аналогия: нейроны (клетки) мозга - это USB-порты соединения души и тела. Это не сам компьютер, это не собственно мы.

Далее, опираясь на принципы естественного отбора, я прихожу к выводу, что после смерти тела человека, души тех людей, кто соответствовал целям природы (результатам действия законов мироздания), остаются активно жить тут же на Земле, но в невидимой нами форме. Эти души составляют в своей сумме ум природы - её «мозги». (Причём, этот «мозг природы» на Земле с исторической точки зрения находятся в самом начале своего зарождения).

А души людей, не прошедших экзамен естественного отбора, тоже продолжают существовать, но без подпитки энергией, - они как бы навечно заживо похоронены в гробу. Тут возникал вопрос - то, что разделение душ идёт - это безусловно, но какой смысл в отбракованных душах? (Ведь если это так, то не умирают и души животных). Зачем души животных и негодных людей хранятся, почему природа их не уничтожит?

И у меня для ответа на этот вопрос была, по сути, одна наводка - рассказы реаниматоров о людях, переживших клиническую смерть. Оказывается, часто бывает, что эти люди после возвращения из клинической смерти забывают те знания, которыми постоянно пользуются, к примеру, забывают, как читать и писать (потом могут и вспомнить), но после своего воскрешения вспоминают то, что, казалось бы, навсегда забыли. К примеру, одна древняя старушка, после возвращения её к жизни после клинической смерти, забыла русский язык и говорила только по-французски, а французскому её научила в далёком, ещё дореволюционном детстве гувернантка-француженка. А ведь бабушке всю жизнь казалось, что она этот французский начисто забыла, а тут вот «бонжур, мадам!».

(Сам я эти факты объясняю тем, что при позднем возвращении души в тело путаются «USB-порты», отсюда и такая неразбериха в сознании, но сейчас вопрос не в этом).

Из этих фактов, сообщаемых реаниматорами, я сделал вывод, что человек помнит всё, что когда-либо видел в своей жизни. А уже из этого вывода следует вывод, что негодные души, существуют после смерти на положении душ умерших животных и вместе с душами умерших животных составляют память природы. Эти души находятся в условном «аду», а по своему смыслу - в библиотеке природы, и содержат в себе информацию обо всём, что происходило на Земле с момента, когда на планете появились существа с головным мозгом.

Мы помним всё

Я сделал это отвлечение, чтобы вы поняли, чем именно заинтересовала меня результаты экспериментов на мозге из книги Тэлбота, и что именно они доказывают. И сразу же поясню, что упоминаемый с самого начала Карл Прибрам - американский врач, психолог и нейрофизиолог австрийского происхождения, наиболее известная его работа - книга «Языки мозга».

Итак:

«Первой загадкой, с которой в начале 1940-х годов столкнулся Прибрам на пути формулирования голографической модели, была природа памяти - в частности, ее местонахождение. Тогда господствовало мнение, что хранилище памяти - головной мозг. Например, считалось, что память о том, когда вы в последний раз видели свою бабушку или нюхали цветы в саду, запечатлена в определенных клетках мозга. Такие следы памяти получили наименование энграмы, и хотя никто не мог толком сказать, что они такое - нейроны или, возможно, молекулы особого рода, - большинство ученых было уверено, что со временем эти самые энграмы непременно обнаружат.

Для такой уверенности были свои основания. Исследования, проведенные в 1920-е годы канадским нейрохирургом Уайлдером Пенфилдом, убедительно показали, что у специфической памяти действительно имеется конкретная локализация в головном мозге. Одним из самых необычных свойств мозга оказалась его нечувствительность к боли. Местная анестезия кожи головы и костных тканей черепа позволяла оперировать мозг человека, остававшегося при полном сознании.

Пенфилд использовал этот факт при проведении ряда экспериментов. Оперируя на мозге эпилептиков, он стимулировал электрическим током те или иные его участки и к своему изумлению обнаружил, что стимулирование височных долей мозга, как правило, приводит к тому, что оперируемый начинает вспоминать прошлые события во всех мельчайших подробностях. Один человек вдруг услышал давнюю свою беседу с друзьями из Южной Африки; мальчик вспомнил свой разговор с матерью по телефону и после нескольких прикосновений электрода был в состоянии повторить слово в слово каждую реплику; женщина вдруг обнаружила, что она у себя в кухне и слышит все, что делает ее ребенок в другой комнате. Даже когда Пенфилд делал вид, что стимулирует другую область мозга, обмануть пациентов не удавалось: касание к одной и той же точке неизменно вызывало одни и те же воспоминания.

В книге «Загадка сознания», опубликованной в 1975 году, незадолго до его смерти, Пенфилд писал: «Мне стало ясно, что это не какие-то фантазии на манер сновидений. Я вызывал электрическую активацию записей прошлого опыта пациентов. Пациенты заново переживали свой опыт, словно он был заснят на кинопленке» [1].

На основании своих исследований Пенфилд заключил, что все, что мы когда-либо испытывали в жизни, записывается мозгом, будь то незнакомое лицо в толпе или паутинка, за которой мы наблюдали в детстве. Он указал, что это объясняет преобладание в его экспериментах огромного количества второстепенных бытовых деталей, зафиксированных памятью. Если наша память - полная запись даже самых незначительных ежедневных событий, вполне логично предположить, что при непроизвольном погружении в такой объем информации активизируется большое количество тривиальных данных»

Как видите, это дополнительное доказательство к моей гипотезе в части того, что человек помнит всё, и что души людей, отбракованных природой после смерти их тела, это нечто вроде дискеты или флэшки с информацией в библиотеке природы. И предназначены отбракованные души для того, чтобы люди, продолжающие жить и творить после смерти своего тела, могли при необходимости воспользоваться информацией, которая может быть у этих отбракованных и как бы заживо похороненных душ.

Понимаю, что в данном случае возникает неприятие - а кто это ПРОДУМАЛ и разделил людей на годных, которых в «рай», и не годных, которых в «ад»? Ведь если такое разделение есть, то есть и бог!

Нет, бога нет, есть результаты действия законов мироздания.

Ну сами задайте себе вопрос, а кто произвёл более сложное разделение - кто разделил живые существа на людей, с одной стороны, и на растения и на тех животных, которых человек тоже ест, чтобы самому жить, с другой стороны? Читатель, который не понимает, как это осмысленное действие могли произвести какие-то мёртвые законы мироздания, может считать, что «оно само всё разделилось. Или не считать. Умрёт его тело, и он сам всё проверит. Если конечно, не окажется заживо погребённым.

Согласен, что понять это не просто. Ведь если посмотреть в отдельности на уже найденные человечеством свойства мироздания, описываемые найденными законами, скажем, на свойство тел притягиваться друг к другу, или способность веществ создавать любые химические соединения, то да - в отдельности эти свойства глупы и ни на какое осмысленное созидание не способны. Но надо же - действуя совместно, эти свойства сначала создали на Земле необходимые для Жизни условия, а затем и саму Жизнь!

А вот теперь венец этой Жизни - люди - делают умное лицо и вещают, что природа не способна разделить их после смерти тела на пригодных Природе и на не пригодных.

Поймите нюанс, да, вы можете вообще не хотеть жить после смерти тела, но вашего хотения мало, чтобы не было и этой жизни после смерти тела, и этого разделения душ на годные и не годные.

Мозг думать не умеет

Теперь об экспериментах, доказывающих, что мозг не является хранилищем информации - не является памятью.

«Вначале молодой нейрохирург Прибрам принимал на веру Пенфилдову теорию энграм. Но затем произошло нечто, в корне изменившее его взгляды. В 1946 г. он начал работать с выдающимся нейропсихологом Карлом Лэшли из Йеркешской лаборатории высших приматов в Ориндж-Парк, штат Флорида. В распоряжении Прибрама оказался огромный опыт, накопленный Лэшли в течение тридцати лет исследований загадочного механизма памяти, и оказалось, что эксперименты Лэшли ставят под сомнение само существование энграм заодно со всеми выводами Пенфилда.

Лэшли занимался тем, что обучал крыс выполнять серию задач - например, выискивать наперегонки кратчайший путь в лабиринте. Затем он удалял различные участки мозга крыс и заново подвергал их испытанию. Его целью было локализовать и удалить тот участок мозга, в котором хранилась память о способности бежать по лабиринту. К своему удивлению он обнаружил, что вне зависимости от того, какие участки мозга были удалены, память в целом нельзя было устранить. Обычно лишь была нарушена моторика крыс, так что они едва ковыляли по лабиринту, но даже при удалении значительной части мозга их память оставалась нетронутой.

Для Прибрама это были исключительно важные открытия. Если бы память хранилась в определенных участках мозга, подобно тому, как книги располагаются в определенных местах на полках, то почему хирургическое вмешательство не влияло на память? В понимании Прибрама единственным ответом могло быть то, что конкретная память не локализуется в определенных участках мозга, а каким-то образом распределена (distributed) по всему мозгу, как единое целое. Проблема состояла в том, что Прибрам не знал, какой механизм или процесс может дать удовлетворительное обоснование этой гипотезе».

Вот в этой цитате подтверждение моей мысли, что учёные и думать боятся о душе. Ведь из результатов экспериментов Лэшли «аж кричит», что память находится не в мозге, а вне тела, но учёные упорно искали её только в теле.

«Еще более обескуражен экспериментами был сам Лэшли. Позже он писал: «Когда я пытался выявить локализацию памяти, мне порой начинало казаться, что в принципе невозможно вообще никакое обучение. И однако, несмотря на отрицательные результаты эксперимента, оно происходит» [2]. В 1948 году Прибраму предложили должность в Йейльском университете, и перед тем, как туда перебраться, он помог Лэшли описать его монументальные тридцатилетние эксперименты.

В Йейльском университете Прибрам продолжал обдумывать свою гипотезу о том, что память, судя по всему, распределена в мозговой ткани, и чем больше он думал, тем более гипотеза казалась убедительной».

То есть Прибрам выдвинул гипотезу (объяснение), что любая, даже мельчайшая частичка мозга помнит абсолютно всё. Оценили разницу. Я, считая нейроны мозга всего лишь «USB-портами» объясняю, что этих остатков хватает, чтобы худо-бедно соединить душу с телом, а Прибрам «со товарищи» вынужден считать, что даже малый оставшийся объём нейронов работает за весь мозг.

«Все пациенты, у которых мозг был частично удален по медицинским показаниям, никогда не жаловались на потерю конкретной памяти. Удаление значительной части мозга может привести к тому, что память пациента станет расплывчатой, но никто еще не терял после операции избирательную, так называемую селективную память. Например, люди, получившие травму головы в автомобильных катастрофах, всегда помнили всех членов своей семьи или прочитанный ранее роман. Даже удаление височных долей - той области мозга, которую Пенфилд подверг особенно пристальному изучению, - не приводило к каким-либо провалам в памяти пациента.

Идеи Прибрама получили дальнейшее подтверждение в экспериментах, проведенных им самим и другими исследователями на пациентах, не относящихся к эпилептикам. В результате этих экспериментов не удалось подтвердить выводы Пенфилда об избирательной стимуляции памяти. Сам Пенфилд не смог повторить свои результаты на пациентах, не страдающих эпилепсией».

Выше приведены довольно примечательные эксперименты и, кстати, очень старые. Но тут как в случае с обанкротившейся ещё в 40-х годах генетикой: - ведь ещё в 50-х было выяснено, что практически все тогдашние представление вейсмановско-моргановской генетики это бред, и что прав был Лысенко, но даже нынешние генетики тупо твердят, что Лысенко в 1940-е годы загубил генетику. И, главное, что именно из-за Лысенко от нынешних генетиков обществу нет никакого толку.

Так и сегодня вы можете услышать от «учёных» мантры про то, что человек, якобы, думает мозгом, и что стимуляция определённых участков мозга может вызвать определённые воспоминания. И замыкающий круг вывод о том, что эти воспоминания доказывают то, что человек думает нейронами мозгового вещества.

Но, во-первых, как видите, подобные воспоминания можно было вызвать только при стимулировании определённых участков мозга только у эпилептиков, а с нормальными людьми это не получается. Во-вторых, а что удивительного в том, что стимулируя определённые USB-порты, вы открываете те или иные файлы у флэшки, которая к этому USB-порту подсоединена?

Ещё немного процитирую, чтобы вы поняли, куда завёл Прибрама отказ от объяснения экспериментов наличием отдельного от тела объекта - души:

«Несмотря на все большую для Прибрама очевидность распределенного характера памяти, он пока еще не мог понять, как мозгу удается справляться с этой поистине магической задачей. И вот в середине 1960-х годов Прибрам прочел в журнале «Scientific American» статью, где описывались первые опыты построения голограммы. Статья поразила его как гром среди бела дня. Открытие принципа голограммы не только было революционным само по себе: оно сулило решение той головоломки, с которой Прибрам столько лет безуспешно боролся».

Ну и дальше идёт голографическая гипотеза, с которой я, повторю, не согласен, а вы, если хотите, можете с ней ознакомиться у Тэлбота.

Добавлю ещё пару результатов экспериментов на мозговом веществе.

«Еще одно открытие Лэшли заключалось в том, что зрительные центры мозга обнаруживают удивительную сопротивляемость хирургическому вмешательству. Даже после удаления у крыс 90 % зрительного отдела коры головного мозга (часть мозга, которая принимает и обрабатывает видимое глазом) они были в состоянии выполнять задачи, требующие сложных зрительных операций. Аналогичные исследования, проведенные Прибрамом, показали, что 98 % оптических нервов у кошек могут быть удалены без серьезного нарушения их способности выполнять сложные зрительные задачи [3]. Это можно сравнить с ситуацией, когда зрители в кинотеатре смотрят кинофильм на экране, 90 % площади которого удалено. Таким образом, проведенные Прибрамом эксперименты еще раз подвергли сомнению общепринятую концепцию зрительного восприятия, основанную на взаимно-однозначном соответствии между видимым образом и тем, как он представлен в мозгу. Другими словами, считалось, что, когда мы смотрим на квадрат, электрическая активность зрительной области коры головного мозга также принимает форму квадрата.

Хотя, казалось, открытие Лэшли нанесло смертельный удар общепринятой теории восприятия, Прибрам не был удовлетворен. Работая в Йейльском университете, он поставил ряд экспериментов по выяснению этого вопроса и в течение семи лет тщательно измерял электрическую активность мозга у обезьян во время выполнения ими различных зрительных задач. Он не только не обнаружил взаимного соответствия между предметом и его изображением в мозгу, но даже не выявил никакой системы в активизации электродов. О своих наблюдениях он писал: «Полученные экспериментальные результаты не согласуются с положением, согласно которому предмет проецируется на поверхность коры головного мозга подобно фотографии»

Исследователи, занимающиеся теорией зрения, ранее считали, что существует взаимно-однозначное соответствие между видимым образом и тем, как он представлен в мозгу Прибрам обнаружил, что это не так.

Нечувствительность, которую, как оказалось, проявляет зрительная область мозга к хирургическому вмешательству, означала, что зрение, как и память, имеет распределенный характер».

«Чтобы доказать ошибочность воззрений Прибрама, Питш придумал ряд экспериментов, причем в качестве подопытных он выбрал саламандр. В ранних экспериментах он обнаружил, что удаление мозга не убивает саламандру, а только приводит ее в состояние ступора. Как только мозг возвращается к ней, ее поведение полностью восстанавливается.

Питш рассуждал так: если поведение саламандры в процессе питания не обусловлено локализацией соответствующих функций в мозге, то неважно, каким образом мозг располагается у нее в голове. Если же все зависит именно от их локализации, то теория Прибрама опровергнута. Для этого он поменял местами левое и правое полушария мозга саламандры, но к своему разочарованию обнаружил, что саламандра быстро освоила нормальное кормление.

Он взял другую саламандру и поменял местами верхнюю и нижнюю части мозга. Однако вскоре она также стала есть нормально. Обескураженный этим результатом, экспериментатор решился на более радикальные операции. В серии, состоящей из 100 операций, он разрезал мозг на кусочки, переставляя их, и даже удалил жизненно важные участки мозга, но во всех случаях оставшейся ткани мозга хватало для того, чтобы поведение саламандры возвращалось к исходному, нормальному состоянию [11].

Эти и другие результаты превратили Питша в приверженца теории Прибрама и настолько привлекли внимание к его исследованиям, что о них рассказало телевидение в популярной программе «60 минут». Он детально описывает эти эксперименты в своей провидческой книге «Перестановки мозга».

Все эти эксперименты и наблюдения безусловно доказывают, что наше сознание, наша память, наши эмоции - это никак не вещество мозга. А раз так, то возникает вопрос - а что является нашим сознанием, нашей памятью, нашими эмоциями? Я могу утверждать, что ими является наша душа, являющаяся структурированным отпечатком в эфире, при жизни тела связанная с ним посредством мозга, а после смерти тела продолжающая жить самостоятельно. А вот учёные, сидящие на грантах, так заявить не могут, потому что их затюкают собратья-грантоеды, обвинив в малограмотной вере в бога.

Поэтому и о сути результатов приведенных выше экспериментов знают не все даже биологи, а помнят о них и используют только самодостаточные учёные, вроде хирурга, академика А.Ф. Смеяновича, который способен плюнуть на мнения толпы «учёных» и заявить о мозге: «Не ясно, как он «работает». …у сознания нет места в теле, а связь мозга и мысли — вообще тайна дремучая».

А остальные «учёные» будут тупо повторять мантры учебников - «наша память в мозгу»!

Кушать-то хочется, да и с самооценкой собственного умственного развития так спокойнее: раз все так утверждают, то и мы такие же умные, как все.