Возможное шоу "левый поворот"

История последнего царствования в РФ – один спектакль за другим. Создание одной имитации за другой. Мы видели «Борьбу с олигархами», «Восстановление великодержавности», «Крым –наш». Теперь, когда эффект последнего исчерпан, а шоу «Молодая российская республика – в кольце врагов и на пороге ядерной войны» никак не получается, вполне возможен новый маскарад.

Фикция под названием «Левый поворот». Та, что должна навсегда закрепить в РФ сырьевой феодализм, деиндустриализацию и приватизированное феодальной кликой квазигосударство,

ПРИТЧА ОБ ОРДОСЕ

Максим Калашников много раз писал о либерастических отморозках-сектантах (гайдарочубайсоидах). Настало время поговорить о невменяемых левых сектантах, де-факто работающих на укрепление власти путинства. Для начала расскажу-ка некую притчу.

Представьте себе, что существует некая феодально-сырьевая страна, Ордос. Правит в ней условный Хан-Гэгэн. Ордос только сырье добывает и сельским хозяйством занимается. Государство превращено в феодальную собственность правящей клики. Она контролирует все прибыльное и вообще существующее. Ну, «Ордоснефть», «Ордосгаз», «Ордос-овцеводство». Однако есть в Ордосе и КПО – Коммунистическая партия Ордоса. Существует она ни шатко-ни валко, денег у нее нет, а митинги под красными знаменами собирают немногочисленные кучки энтузиастов. Остальным ордосянам на все глубоко наплевать, они любят Вождя.

Вдруг в Ордосе каким-то чудом (вопреки политике правительства) начинают появляться первые национальные промышленники – объективные враги феодализма. Национальная буржуазия, которая принимается строить какие-то машины, глубоко перерабатывать сырье, заниматься производством, скажем, лекарств. Правящие феодалы начинают беспокоиться. И тогда Хан-Гэгэн обращается к коммунистам Ордоса:

- Товарищи! Хватит терпеть этих буржуев! Они же – частные собственники, они – эксплуататоры трудящихся. Давайте – под моим руководством – отберем у них предприятия и национализируем…

- Ур-ря! – кричат ордусянские леваки. Хан вливает в КПО немножечко тугриков – и толпы под красными флагами идут национализировать заводы буржуев. В результате они попадают в состав ханских госкорпораций. Фактически становясь собственностью правящей клики. Светлый Вождь довольно потирает руки. Нефть упала в цене, доходы феодалов надо было пополнить. Теперь задача успешно решена, простонародье околпачено в очередной раз. А господство феодалов снова упрочено. Рейтинг высок, а денег у левых дурачков снова нет. Деньги-то и СМИ – лишь у феодалов. Взять их левакам больше неоткуда.

Все под контролем…

СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕВЫЕ СЕКТАНТЫ В РФ

Наверное, вы поняли смысл небольшой притчи. Современные левые сектанты в РФ – такие же невменяемые, как и либерасты. Никакой частной инициативы! Никакой смешанной экономики (где есть и планово-государственный, и частный сектор, и артели с кооперативами, и народные предприятия)! Все национализировать, частная собственность – что-то вроде дьявола. Нынешние российские леваки напоминают некоторых древних иудеев или мусульман двухсотлетней давности. Потерпев поражение от технически развитой цивилизации, они видят причину в том, что недостаточно молились и соблюдали религиозные предписания. А не в том, что проиграли в технике и организации.

Нынешние левые при слове «промышленник» сходят с ума. Буржуй проклятый! Они искренне считают, будто в РФ – капитализм, а не феодализм. Они не понимают, что банкир и промышленник (несырьевой капитан) – не один и тот же «буржуй», а не две совершенно разные по психологии породы. Один – часть глобальной системы, второй – приверженец внутреннего рынка. Левые сектанты в РФ либо не помнят печального опыта СССР, либо его старательно забыли. Попытка не превзойти частный сектор в производительности и качестве, а просто его запретить, привела Советский Союз (как и прочие соцстраны_ к позорному концу. Несмотря на то, что вроде бы частного владельца у заводов не было, советские трудящиеся жили куда беднее эксплуатируемых западных рабочих.

Повальная национализация ничуть не лучше тотальной приватизации. Если в перерабатывающей промышленности успешно работают частники, сумевшие поднять заводы из руин 90-х (как правило, это - вторые-третьи собственники после приватизации) - зачем их уничтожать? Чтобы заводами пришли рулить полоумные комиссары или тупые чинуши, раздувающие себестоимость и сливающие средства предприятий в "боковики"? Напомню, что многие советские заводы в 1985-м были сущим кошмаром - запутанные технологические цепочки, грязь, низкая культура производства, раздутые административные штаты, низкое качество продукции, отторжение роботизации. Неотлаженный сервис. Раздутые накладные расходы. Совершенно уродская сфера советской торговли, юдоль хамства.

Не надо списывать все на большее богатство Запада. Факт состоит в том, что советская система породила крайний монополизм, вылившийся в жуткую невосприимчивость к инновациям. СССР, как и прочие социалистические страны с тотальной национализацией, так и не смог навязать Западу свою технологическую гонку. Наоборот, он подражал Западу, плелся за ним. Хотя мог бы опередить Запад в мобильной телефонии (первый мобильный телефон Куприяновича – 1957 год). Опередить мы могли, даже имея более скромные ресурсы. СССР не смог навязать Западу и популярной музыки, и мод, и стилей. Система оказалась слишком косной и тут. И тут Союз лишь подражал Западу.

А соблюдение договоров? Даже при Сталине советская промышленность накануне 22 июня 1941 года напрочь сорвала договоры по поставке запасных частей в танковые войска. (Порекомендую отличную книгу вполне советского исследователя Д.Уланова «Порядок в танковых войсках?» - http://www.e-reading.club/book.php?book=1004303). И сколько потерянных летом 1941-го танков на совести негибкой, монопольной советской экономики – в ужас придти можно. Срыв договоров был обычным делом и в 1980-е (я тогда уже работал в газете, тему знаю). Могу напомнить, как Капица-старший в 1930-е, вернувшись в СССР из Британии и пользовавшийся покровительством самого Сталина, сходил с ума от невозможности достать элементарные вещи для своей лаборатории. Там, где в Англии ему достаточно было сходить в магазин, в Союзе академику приходилось обивать пороги министерств.

Частники смогли устранить многие пороки. И их - под нож, в угоду теперь уже не либеральному, а левому быдлу? Фиг вам! Мы - националисты-прагматики. Национализировать можно ТЭК (да и то не весь), отчасти - ВПК, а вот в остальном - разнообразие форм собственности. Причем с пути надо сметать и демшизу, и шизу левую. Нужно строить не косную советскую-экономику-2, а экономику смешанную, где давно совмещены и социализм с планированием, и частный сектор.

Китайцам хватило ума отбросить левый, тупой догматизм и создать сильную СМЕШАННУЮ экономику, с сильным частным сектором и конкуренцией. Достаточно сравнить: где теперь СССР – и где Китай.

Но левым сектантам ничего доказать невозможно. Глупость их не знает границ. Пена у рта – и никакого понимания того, что национальные промышленники тоже находятся в угнетенном положении, ненавидя и чиновников, и банкиров, и сырьевиков. Что они – объективные союзники левых на данном этапе. Что появление новых заводов и фабрик означает появление сотен тысяч ИТР и квалифицированных рабочих, основы основ любого социализма. Глупые леваки воюют на два фронта (и с феодальной властью, и с национальными промышленниками), при этом не имея социальной базы (рабочего класса в РФ нет, есть море деклассированного элемента и покорных бюджетников), ни финансовой основы. А кто их будет финансировать? Власть – не дура. А промышленники и аграрии, коих левые зовут «раскулачить» - не мазохисты. Потому они больше на националистов глядят. Потому левые в РФ все больше вырождаются в злобных догматиков, не имеющих серьезной силы.

Но власть, все это отлично наблюдая, вполне может использовать массу твердолобых левых догматиков в последнем спектакле. Под названием «Левый поворот».

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГЛУПЦОВ?

С точки зрения Максима Калашникова, феодальная верхушка легко использует упертых леваков сразу для достижения нескольких целей.

Во-первых, требуется выставить Путина новым Сталиным (хотя, как мы уже подробно писали, сталинизм и путинизм – абсолютно разные по природе явления. Похожи они не более, чем алмаз и графит).

Во-вторых, нужно сохранить власть, вместе с «королями госзаказа», с ротенбергами и «платонами», системой распилов и откатов, с возможностями всегда править глупыми низами и купаться в богатстве при этом.

В-третьих, нужно уничтожить потенциального конкурента (промышленную буржуазию, продуктивный бизнес), навсегда сохранив РФ сырьевой и пополнив скудеющие доходы феодалов. Отобрав у потенциальных соперников их собственность.

В-четвертых, нужно туповатые массы занять спектаклем еще на несколько лет (дурить глупцов можно до их полного вымирания), прикрыв черзвычайкой воровство и «эффективный манагемент» режима.

Как это сделать? Режим начинает массовую кампанию по шельмованию национальных производителей. Ух, буржуи-кровопийцы трудового народа! В нужные левые структуры вливаются разумные средства. Затем радостные толпы идиотов (хотя и под милыми моему сердцу алыми знаменами, но все равно – кретины) идут национализировать те предприятия, что умелые хозяева смогли поднять из руин или выстроить заново. Они «национализируются». То есть, попадают в якобы государственные корпорации-монополии. А на деле – в руки феодалов, превративших государство РФ в закрытое акционерное общество.

Ширнармассы, удовлетворенные «левым поворотом» Кремля, остаются такими же нищими, с такими же мизерными получками. И не сметь вякать! Разыгрывается имитация «Молодая Советская республика в кольце врагов». Все, кто недоволен своей нищетой – пособники врага, пятая колонна. В лагеря их! Наступает звездный час Семина и его «Агитпропа» на центральном ТВ.

Зато власть, сохранив себя, продолжает строить себе дворцы и покупать яхты, грабить страну и откачивать миллиарды долларов на Запад. По-прежнему Ротенберги осваивают бюджетные триллионы. А РФ остается все такой же сырьевой полуколонией Запада и КНР. Подобием Сталинской республики Сорокина, что за Уралом: много сувениров сталинского стиля и памятников ИВС, но – никакой промышленности. А массы получают антураж в стиле «временных трудностей Советской власти»: карточки, очереди за дефицитом, френчи на бюрократах, голодуха. Тем самым маскируется то, что все это – последствия воровства и жуткой управленческой некомпетентности «элиты». Которая освоит советскую фразеологию и стилистику пропаганды. Ей хорошо: господство сохранилось, конкуренты устранены, ширнармассы навсегда загнаны в стойло. Самых буйных из левых (понявших, как их околпачили) – за решетку. Или к стенке. С имитацией 1937 года и процессов против «троцкистско-зиновьевской банды». Нищим массам для «духоподъемности» продолжат показывать новинки военно-промышленного комплекса. Даже в виде муляжей (а кто проверит?).

Шито-крыто.

Правда, такая система долго не просуществует. РФ рухнет. Но «элита» убеждена в обратном.

***

Еще раз обращаюсь к самым умным из красных. Товарищи вы мои! Опять призываю осмыслить складывающееся положение и те технологии обмана-имитаций, что свойственны расейской мародерской «элите». Она играет на вашем идеологическом догматизме, на зашоренности вашей. Помните, что враг циничен и стоит над старыми идеологиями. Он эти старые идеологии использует для нашего разобщения и для игры с нами, как с простейшими-бактериями.

Не поддавайтесь. И учитесь у Ленина – искать объективных союзников в борьбе. В противном случае вас еще раз обманут, причем как слабоумных. Притчу об Ордосе не зря вам рассказал.

От редакции: От лица "левого быдла" мы благодарны за ответ на поставленный недавно вопрос.

Как не быть стадным "простейшим"

Однако ж вопрос был поставлен несколько иначе. Не было никакого феодального Ордоса, а был СССР, в котором существовала общенародная собственность на средства производства. Которая, кстати, совсем не исключала частной инициативы - был и НЭП, и тысячи артелей эпохи Сталина, которые производили, кстати, не только ширпотреб, но и автоматы, и авиационные двигатели. В конце концов, были и кооперативы эпохи Горбачева.

Но вот чего не было - это заводов, построенных "эффективными собственниками". Все эти предприятия были украдены у народа, и такой колоссальной аферы человечество до той поры не знало. Была уведена у законного собственника целая сверхдержава!

Кстати, совсем не такая допотопная, как сегодня нам пытаются представить. Приведу, чтобы долго не рыться в источниках, данные Юрия Мухина.

"В 1913 году на долю России приходилось 4 процента мировой промышленной продукции, в то время как ее население составляло 9 процентов населения мира. К середине 80-х годов удельный вес населения СССР сократился до 5,5 процента, но доля промышленной продукции Советского Союза в мировом объеме достигла уже 14,5 процента. Эти числа из статистического сборника, который ежегодно готовит ЦРУ Соединенных Штатов. Это означает, что за 70 лет Советской власти промышленность в СССР развивалась в 6 раз быстрее, чем в остальном мире.

СССР производил 17,9 % мировой машиностроительной продукции, из них 22 % мирового производства металлорежущих станков, 46 % комбайнов, 11,3 % оборудования для пищевой промышленности, 63,2 % энергетического оборудования, 27 % самолетов, до 50 % военной техники, 21 % грузовых автомобилей и 4,8 % легковых. Кстати о самолётах: «Сейчас мало кто помнит, но мы тогда вышли на такой уровень производства авиационной техники, что каждый второй летательный аппарат, летающий в небе планеты, был сделан в СССР», - свидетельствует авиастроитель, Герой Соцтруда, академик Е.А. Федосов о развитии авиационной промышленности в Советском Союзе в послесталинский период".

Так что на феодальный Ордос совсем не похоже.

Станем сравнивать с современными достижениями "крепких хозяйственников"? Скажем, какой процент мирового производства комбайнов обеспечивает РФ? А обеспечивали 46 процентов. И ведь заводы все те же, только хозяева новые.

Конечно, у современных "капитанов производства" есть объективные трудности - и отсутствие дешевого кредита, и потерянные рынки сбыта, но разве у их коллег из советского прошлого этих трудностей не было? И ведь если СССР обеспечивал 63 процента мирового производства энергетического оборудования, значит, продавалось оно не только в СССР, где можно было действовать методами жесткого протекционизма, но и на весьма широких внешних рынках, в условиях конкуренции.

Да, советские трудящиеся жили заметно скромней не только по сравнению с развитыми капиталистическими странами, но и с некоторыми странами соцлагеря - ГДР, Венгрией, Чехословакией. Но ведь шла борьба систем, и система мирового капитализма очевидным образом имела вековую фору по сравнению с соцлагерем. Да и просто в ресурсном отношении была богаче. Ну так и КНР, занявшая в мировой экономике место СССР, тоже не один десяток лет эксплуатировала свое едва ли не нищее и даже не вполне сытое население. И сейчас уровень жизни в Китае едва опередил российский, а уж с развитыми странами Европы не сравнить, что никак не соответствует реальному весу китайской экономики в мире. Бедность населения является конкурентным преимуществом Китая! А СССР все же и по уровню жизни входил в 50 развитых стран мира! Сейчас куда ниже.

Так что не видно пока преимуществ от приватизации крупных объектов социалистической собственности. Более того, если мы сравним зарплаты в обрабатывающих отраслях со средними по стране, то не увидим каких-то явных преимуществ, достигнутых "капитанами производства". Хотя никто не спорит - социализм вполне совместим с частной инициативой, и тем более с коллективными формами собственности - да хоть те же трижды проклинаемые советские колхозы, а ведь сильно пережили они социализм!

Да и откуда что возьмется? Ну ладно, хапнули люди на ваучерной приватизации кусок госсобственности, а собственных средств-то все равно нет. И кредита нет. Один хрен, надо идти к государству, падать в ножки. Так какая разница, кто в ножки будет падать, бизнесмен или директор? А с деньгами на развитие и конструктор с инженером с производственной задачей справятся, им и так, и так придется этим заниматься. Не "хозяин" же будет заниматься "грязной работой".

Что до вливания средств в нужные левые структуры - так это не открытие, КПРФ уже много лет получает средства из бюджета, и немалые. Вот только что наделила Володина ценным советником по законотворчеству.

Но ведь и промышленность худо-бедно госзаказ получает, и президента Путина славит. Особенно по ведомству г-на Рогозина, тоже крупного специалиста сразу во всем. И что, где "Армата"? Судя по планам уже должна выходить на госиспытания. Куда полетит "Булава" тоже пока точно никто не знает. Про истребитель пятого поколения как-то все дружно забыли, а ведь по первоначальным планам он уже должен давно поступать в войска. Зато качество жизни "капитанов промышленности" по сравнению с "застоем" выросло во многие разы. И вот уже скоро начнут на Уралвагонзаводе выпускать биткойны... Это вам не левое быдло.

Может, в ширпотребе какие-то достижения? Тоже не видать. Скажем, про обувь отечественных марок, которая встала бы в один ряд если не с португальскими или итальянскими моделями, а хотя бы с китайскими. Я вот ношу "Пьер Карден" лицензированного китайского производства, и не вижу разницы с оригиналом. У нас ничего даже близко похожего нет. Увы, отечественную обувь носят вынужденно, наименее обеспеченные слои населения, которых более продвинутые сограждане ласково называют "быдлом"... Кстати, хорошая обувь здорово влияет на эффективность труда.

И еще раз. Нет прямого противоречия между социализмом и частной инициативой. Если частный общепит и частная торговля доказала свое преимущество еще в горбачевский период, то ведь никто особо и не спорит. А вот преимущества двухуровневой банковской системы перед советской, трехуровневой с отраслевыми банками - весьма сомнительны. Кредит-то в советское время для промышленности - был!

И чтобы не разводить путаницу - никакой отдельной смешанной экономики не бывает. Она любая - смешанная. Особенно при реальном социализме - даже при хрущевской попытке загнать все под единый ранжир, образовался громадный теневой сектор. И это конечно было хуже, чем легальное существование частной инициативы, с налогами, контролем - но и доступом к открытым ресурсам.

Но это именно то, что категорически не устраивает действующую систему власти, основанную на криминальном, коррупционном перераспределении. Зато эту власть вполне устраивает любая правовая неопределенность, с том числе и неопределенность прав собственности, основанных на "большом хапке" 90-х. Ведь такую "собственность" легко забрать, передать, даже национализировать (с санацией за счет бюджета) с последующей приватизацией в нужные руки. И никто не станет возмущаться - "вор у вора дубинку украл".

Так что пересмотр итогов приватизации в интересах и "капитанов промышленности" - дельный специалист из процесса выкинут не будет в любом случае, а страшилки про "комиссаров" - это из другой эпохи, и не времен Орджоникидзе и Берии, а куда более знакомых Чубайса и Ко. Вот уж кто расставил "эффективных менеджеров"! А то, что среди этой корыстной толпы затесалась и пара десятков толковых людей, так то лишь исключение, подтверждающее правило. И такие люди не пропадут, как не пропал после революции представитель "Симменса" в Росссии Красин или управляющий имениями князей Кугушевых будущий нарком и создатель Госплана Цюрупа.

А.Б.