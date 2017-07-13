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Московский листок

Проснулся, выпил коньяку, пострелял ворон

Опубликовано 13.07.2017 автором Александр Краснов в разделе комментариев 0

путин орден
Проснулся, выпил коньяку, пострелял ворон

Николай второй был помешан на внешней политике. Только тогда это были ХПН - хитрые планы Николая.

Из дневников Николая второго (не дословно): проснулся, выпил коньяку, пострелял ворон, принял премьер-министра.

Сегодня: проснулся, поплавал, дал орден за заслуги перед отечеством веселой девке / веселому гомосеку/ будущему клиенту ФСБ, съездил на прием к премьер-министру.

В АП уже совсем охренели Президента со шлюхами и педерастами подставлять?

Вы кому ордена даете?!!!!

В том числе китайцу орден православного святого.

Это вы русские награды в значки с барахолки превратили.

Кретины.

Боря Моисеев орденоносец от Путина.

Теперь откровенной бл...ди орден от Путина.

Может пора над Кремлем красные фонари развешивать?



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