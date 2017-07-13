Николай второй был помешан на внешней политике. Только тогда это были ХПН - хитрые планы Николая.
Из дневников Николая второго (не дословно): проснулся, выпил коньяку, пострелял ворон, принял премьер-министра.
Сегодня: проснулся, поплавал, дал орден за заслуги перед отечеством веселой девке / веселому гомосеку/ будущему клиенту ФСБ, съездил на прием к премьер-министру.
В АП уже совсем охренели Президента со шлюхами и педерастами подставлять?
Вы кому ордена даете?!!!!
В том числе китайцу орден православного святого.
Это вы русские награды в значки с барахолки превратили.
Кретины.
Боря Моисеев орденоносец от Путина.
Теперь откровенной бл...ди орден от Путина.
Может пора над Кремлем красные фонари развешивать?
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