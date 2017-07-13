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Московский листок

Впервые в Европарламенте получила слово другая сторона украинского конфликта

Опубликовано 13.07.2017 автором Алексей Албу в разделе комментариев 1

украина албу европарламент
Впервые в Европарламенте получила слово другая сторона украинского конфликта

Выступил в Европарламенте на слушаниях, организованных нашим товарищем, членом фракции объединённых левых GUE/NGL Eleonora Forenza.
Впервые в истории Европарламента слово получили украинские антифашисты и коммунисты. Впервые в истории Европарламента конфликт в Украине был рассмотрен не однобоко, с позиции украинских властей, но была представлена позиция тех, кто не смирился с государственным переворотом 2014 года и до сих пор борется с ультапрвым экстремизмом на Украине.

В слушаниях также приняли участие известные европейские политики и общественные деятели, депутаты ЕП Хавьер Коусо и Татьяна Жданок и другие друзья украинского народа, понимающие пагубность политики националистов.

В своём выступлении отметил, что экономический кризис всегда приводит к росту крайне правых настроений и предложил активнее взаимодействовать в борьбе с национализмом и неофашизмом.

Также напомнил собравшимся о том, что организаторы и исполнители массового убийства в Одессе до сих пор не наказаны. Что украинская власть не выполняет Минские соглашения, до сих пор не освободила ни одного политзаключённого, и практически полностью заняла нейтральную зону.
О том, что сегодняшняя Украина - это рассадник фашизма.

Но главное стоит сказать, что данное мероприятие было бы не возможным, если бы не наши друзья из Banda Bassotti.

Именно они с первых дней гражданской войны на Украине распространяют правду о зверствах украинских неонацистов, о бомбардировках мирных городов и посёлков Донбасса, о массовом убийстве в Одессе.

Именно Банда Бассотти уже несколько лет организовывает антифашистские караваны, привозя на Донбасс европейских политиков и общественников, чтобы те сами своими глазами увидели происходящее.

Товарищи, спасибо вам! Наша сила - в единстве и солидарности!
No pasaran!



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Всего комментариев к статье: 1
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наши друзья из Banda Bassotti.
Курт 18 написал 13.07.2017 09:52
И друзья у них- какаято банда
И почему я не удивлен?
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