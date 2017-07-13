Ждем ролик про спортивно-оздоровительный лагерь Аушвиц

В среду НАТО разместила в интернете восьминутный документально-игровой видеоролик, в котором "лесные братья" представлены героями, занятыми исключительно борьбой за независимость своих стран от Советского Союза и пользовавшимися широкой поддержкой гражданского населения, желавшего восстановить государственность. Авторы видео также отмечают, что дух "лесных братьев" живет в современных спецподразделениях вооруженных сил трех прибалтийских стран.

Ну что ж, этого давно следовало ожидать. Переписывание истории идет полным ходом. Еще немного, и выяснится, что Холокост организовал Сталин с НКВД, а Гитлер и СС были героями, пытавшимися остановить продвижение большевицких орд на восток.

Кто такие "лесные братья"? Да пособники нацистов, полицаи, шуцманы, ветераны СС - те, кто во время нацистской оккупации "прославился" зверствами на Восточном фронте и в тылу. Куда, например, делись прибалтийские евреи, не успевшие уехать вместо с "советскими оккупантами" в эвакуацию? Правильно, их уничтожили всех, причем даже не немцы - все это дело рук местных "патриотов".

Ну а детский лагерь Саласпилс, куда свозили обреченных детей со всей оккупированной Европы - бывшая президент одной из прибалтийских республик как-то назвала этот лагерь смерти "оздоровительным лагерем"... Еще бы, ведь ее предки и обслуживали этот лагерь, а потом ушли в "лесные братья".

В ленте старый ветеран из "лесных братьев" объясняет, что ему очень не хотелось в Сибирь, вот он и пошел в лес. Но разве население прибалтийских республик кто-то сослал в Сибирь? Нет, конечно, Прибалтику освободила советская армия и восстановила там нормальную жизнь. Вот только небольшая часть граждан, запятнанных сотрудничеством с нацистами, была отдана под суд и направлена по приговору отбывать наказание - кстати, не надолго - через 7 лет все они вышли по амнистии.

Теперь сравним, что стало бы с коллаборационистами в Европе - Де Голль после взятия Парижа без суда повесил более 20 тысяч парижан, заподозренных в сотрудничестве с нацистами. А вот либеральный Сталин отправлял в Сибирь, где практически все "братья" отъелись на казенных харчах и живыми-здоровыми вернулись ненавидеть советскую власть дальше.

Вот, собственно, плоды этого либерализма мы и пожинаем сейчас. Сами "лесные братья" убивали своих противников со всевозможным зверством, а их при поимке - под суд, в баню и на стройки народного хозяйства. Жестокое НКВД...

Ну что ж, ждем очередных шедевров про героев Волынской резни...

А.Б.