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Московский листок

Ждем ролик про спортивно-оздоровительный лагерь Аушвиц

Опубликовано 13.07.2017 в разделе комментариев 3

В среду НАТО разместила в интернете восьминутный документально-игровой видеоролик, в котором "лесные братья" представлены героями, занятыми исключительно борьбой за независимость своих стран от Советского Союза и пользовавшимися широкой поддержкой гражданского населения, желавшего восстановить государственность. Авторы видео также отмечают, что дух "лесных братьев" живет в современных спецподразделениях вооруженных сил трех прибалтийских стран.

Ну что ж, этого давно следовало ожидать. Переписывание истории идет полным ходом. Еще немного, и выяснится, что Холокост организовал Сталин с НКВД, а Гитлер и СС были героями, пытавшимися остановить продвижение большевицких орд на восток.

Кто такие "лесные братья"? Да пособники нацистов, полицаи, шуцманы, ветераны СС - те, кто во время нацистской оккупации "прославился" зверствами на Восточном фронте и в тылу. Куда, например, делись прибалтийские евреи, не успевшие уехать вместо с "советскими оккупантами" в эвакуацию? Правильно, их уничтожили всех, причем даже не немцы - все это дело рук местных "патриотов".

Ну а детский лагерь Саласпилс, куда свозили обреченных детей со всей оккупированной Европы - бывшая президент одной из прибалтийских республик как-то назвала этот лагерь смерти "оздоровительным лагерем"... Еще бы, ведь ее предки и обслуживали этот лагерь, а потом ушли в "лесные братья".

В ленте старый ветеран из "лесных братьев" объясняет, что ему очень не хотелось в Сибирь, вот он и пошел в лес. Но разве население прибалтийских республик кто-то сослал в Сибирь? Нет, конечно, Прибалтику освободила советская армия и восстановила там нормальную жизнь. Вот только небольшая часть граждан, запятнанных сотрудничеством с нацистами, была отдана под суд и направлена по приговору отбывать наказание - кстати, не надолго - через 7 лет все они вышли по амнистии.

Теперь сравним, что стало бы с коллаборационистами в Европе - Де Голль после взятия Парижа без суда повесил более 20 тысяч парижан, заподозренных в сотрудничестве с нацистами. А вот либеральный Сталин отправлял в Сибирь, где практически все "братья" отъелись на казенных харчах и живыми-здоровыми вернулись ненавидеть советскую власть дальше.

Вот, собственно, плоды этого либерализма мы и пожинаем сейчас. Сами "лесные братья" убивали своих противников со всевозможным зверством, а их при поимке - под суд, в баню и на стройки народного хозяйства. Жестокое НКВД...

Ну что ж, ждем очередных шедевров про героев Волынской резни...

А.Б.

 

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
La Terrible написал 13.07.2017 10:55
"Де Голль после взятия Парижа без суда повесил более 20 тысяч парижан..."
____________________________________________________________
Мало повесил, потому они сейчас всяким гомикам позволяют вякать на русских.
Больше нефига цацкаться со всякими "братьями" - на кол и по ветру развеять, а вякнут вдругорядь кто еще - на урановые выработки бессрочно и за миску похлебки без права переписки.
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Кто такие "лесные братья"?
Курт 18 написал 13.07.2017 10:29
Ответ на это дал еще Нюрнбергский трибунал,
материалы которого в полном обьеме никогда не издавались
ни в СССР ни в РФ
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спортивно-оздоровительный лагерь Аушвиц
Курт 18 написал 13.07.2017 10:24
Был такой, да
Действовал в советской зоне окупации с января 1945 до конца 1945
Тупые аммеры все лагеря в своей зоне сожгли нахрен
а умный Сталин использовал по назначению
Только охрана на вышках сменилась
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