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Московский листок

Ваши "200 храмов" не заменят и одной больницы

Опубликовано 13.07.2017 автором Александр Головенко в разделе комментариев 3

собянин больница реновация поликлиника
Ваши "200 храмов" не заменят и одной больницы

На днях известный ренноватор и «оптимизатор» столичного здравоохранения мэр Собянин горделиво похвалился. У нас, мол, хорошими темпами идет выполнение столичной программы «200 храмов».

При этом не уточнил, сколько в результате его «оптимизации» закрыто больниц и поликлиник, в том числе и детских. Десятки. И сколько еще закроют.

Градоначальника углубил и расширил патриарх Кирилл. Сказал, что 200 новых храмов для Москвы очень мало. Дескать, куда мы ни придем, церкви уже переполнены, не могут впустить всех желающих.

Интересный аргумент. Число верующих в первопрестольной Его святейшество не уточнил. Наверно, сам не знает. И мы не будем подсказывать.

Честно говоря, если бы я узнал, что в нашу сельскую церквушку приедет сам предстоятель РПЦ, тоже пошел бы поглазеть. Не каждый же день увидишь вблизи живого главбатюшку, выходящего из дорогущего импортного лимузина в сопровождении телохранителей ФСО. Ангелам небесной обители, видать, он охрану своей персоны не доверяет.

В будние же дни подавляющее большинство церквей по стране пустует. В перерывах между утренней и вечерней службами, где они есть, «божьи места» работают как обычные торговые лавки по продаже всякой церковной утвари и книжек. От свечей до икон, от календарей до «Житий святых». На все, конечно, свои ценники.

23 декабря я пришел в Знаменскую церковь, что стоит напротив администрации нашего Красногорского района рядом с огромным 3-этажным супермаркетом. Тут же оживленный перекресток и автобусная остановка. Народу вокруг - тьма.

Но, вы не поверите, в храме я был один. Боженька не даст мне соврать. Только где-то в углу тосковала алтарница, что продает свечки и принимает записки за здравие и упокой.

Я бы мог раздеться догола, петь, стоять на ушах, плясать и ничьих религиозных чувств не шокировал. Вообще, надо сказать, священники и сотрудницы храмов народ миролюбивый и «стучать» ни на кого в органы за «нарушение чувств верующих» не будут.

Зачем им антиреклама? Главное, приходи на службу – раз, во-вторых, что-нибудь покупай. И плати. Ценники – вот они. Ибо с каждого прихода определенная сумма отчисляется наверх.

Подобное дневное затишье наблюдал в 5-6 храмах Брянска. Там, кстати, во дворе старинной действующей церкви Воскресенья Христова «Газпром» соорудил Кафедральный собор.

Зачем, если прихожан не прибавилось? Одна только конкуренция между настоятелями.

В заметке об этой истории я высказал мнение экспертов: «попилили» народных денег предостаточно. Миллиардов несколько (http://otchizna.su/society/7175). Опровержений не последовало.

Теперь вы поняли, зачем г–ну Собянину, его чиновникам и Московской Патриархии так нужны в городе-герое 200 храмов и более? Особенно во время жесткого экономического кризиса, когда в строительном бизнесе тоже застой. И я про то же.

Особенно, если учесть, что на пасхальные богослужения в ночь на 16 апреля по всей России-матушке, по подсчетам МВД, пришло не более 3% нашего 146-миллионного населения.

Так что все вместе храмы от г-на Собянина не заменят и одной закрытой им больницы и детской поликлиники.

Если у него, не приведи господь, от перенапряжения случатся острые колики в животе, куда он перво-наперво станет звонить – главбатюшке или министру здравоохранения товарищу Скворцовой?

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Всего комментариев к статье: 3
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Re: дважды в день в дожди поливают дороги
да везде такое написал 13.07.2017 11:17
в прошлом году меняли все бордюры,клали асфальт,укладывали
рулонные газоны ,в этом опять.-6й раз за 6 лет!Одни и те же армяре,
та же фирма,ежегодно пр езжает и выламывает прошлогодние бордюры,
прошлогодний асфальт снимает,,прошлтгодний газон срезает.Кстати,только выложат газон,тут же приходят толпы таджиков
с газонокосилками,стригут только что уложенный газон.потом-3 раза в неделю
толпы таджиков опять стригут газон. Начало стрижки газонов-14 марта!
Еще снег не сошел,а стрижка начинается!
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(без названия)
ТФК написал 13.07.2017 11:11
Эти ко..лопасы нам еще ответят за разрушенную медицину.
В больницах и в летний период люди лежат в коридорах. А скольким просто отказывают? Не хера кроме воровства из казны не могут. А строят из себя:
ВЕЛИКИХ политиков
ВЕЛИКИХ градостроителей
,............. .
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(без названия)
М-ос-квич написал 13.07.2017 10:43
Ну распилов в Москве хватает и помимо "программы -200". Все лето выдалось дождливым. Дожди почти через день, но у нас в Митино при любой погоде дважды в день поливают дороги и проезды между домами. Сколько это стОит? Учитывая, что в РФ т.н. турбулентность в экономике и денег не хватает даже для лечения больных детей
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