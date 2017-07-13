Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Борзота" отдаёт в Нижнем Тагиле долги рабочему классу, который исторически "борзым" быть не пытается

Опубликовано 13.07.2017 в разделе комментариев 3

деградация силовигархия сырьеваяимперия индустрия рабочий класс
"Борзота" отдаёт в Нижнем Тагиле долги рабочему классу, который исторически "борзым" быть не пытается

Большая часть задолженности по зарплате перед сотрудниками Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, ситуация на котором возмутила президента Владимира Путина, погашена, сообщает региональная прокуратура. По данным ведомства, к вечеру 12 июля произведены выплаты 122 работникам предприятия на общую сумму свыше 9 млн рублей. Тут стоит отметить некоторую нестыковку в цифрах. Глава региона Евгений Куйвашев заявлял, что всего зарплату не получили 86 работников завода на общую сумму 7,5 млн рублей. 

Вместе с тем, по данным следствия, задолженность на указанном предприятии образовалась перед 195 работниками в период с апреля 2016-го по январь 2017 года. При этом общую сумму долгов в Следственном комитете на называли. 

13 июля выплата продолжается в здании завода, а сотрудники прокуратуры продолжают устанавливать местонахождение и обзванивать тех работников предприятия, которые еще не пришли за выплатами, отмечается в сообщении надзорного ведомства. 

Выплата началась 10 июля, на следующий день после того, как Путин передал врио главы Свердловской области Евгению Куйвашеву жалобы рабочих нижнетагильского завода, которые прозвучали в ходе прямой линии с президентом 15 июня. 

Больше всего Путина возмутило то, что, по словам самих рабочих, руководство завода якобы отказывалось гасить долги до тех пор, пока к нему лично не обратится президент. Путин потребовал от Куйвашева разобраться с "борзотой" на заводе, после чего дело быстро сдвинулось с мертвой точки. 

Следственный комитет РФ тут же возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 ("Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы") УК РФ, которое взял под личный контроль председатель ведомства Александр Бастрыкин и затребовал для проверки в центральный аппарат СК. 

12 июля СК объявил о начале служебной проверки в связи с волокитой при расследовании данного уголовного дела и о временном отстранении от должности руководителя регионального следственного комитета. Сотрудники центрального аппарата СК выехали в Екатеринбург в связи с отсутствием результатов по делу. 

Ранее мэр Нижнего Тагила заявил журналистам, что данный завод уже долгое время является банкротом, там введена процедура наблюдения. Градоначальник также сообщил, что директора завода подозревают в преднамеренном доведении предприятия до банкротства. По его словам, собственники завода согласились выплатить зарплату сотрудникам из личных средств, после чего конфликт между рабочими и руководством предприятия должен быть исчерпан.

От редакции: И ведь что во всей этой истории поражает? Конечно же, не то, что деньги сразу же нашлись - мало ли как нашлись, их и напечатать можно (средний срок службы купюры всего два года - но кто-нибудь видел хоть раз потасканную 5-тысячную купюру? нет, их постоянно печатают)... Поражает, что из завода-банкрота только хотят довыжать последнее сами же рабочие - последнее в виде денежного эквивалента собственного труда, но вот вопрос о том, будет ли завод не просто далее жить, а развиваться, давая работу всё новым рабочим - нет, рабочий класс не интересует. Уж какой там рабочий контроль - захватить собственное предприятие, чтобы не дать его закрыть, взять в руки всё, включая бухгалтерию и сбыт? Нет, это же покушение на основы конституционного строя - на святую частную собственность! Им, "терпилам" от станка, только "налик" дай - и всё, остальное уже господа буржуи пусть решают, быть заводу или не быть. Ну, или вот - есть над буржуями главный, вроде как, всего 8 "лимонов" в год зарабатывает - но всё равно главный. Не самый богатый, а именно самый главный - и он даёт распоряжения расплатиться "пацанам", которые оборзели. И этот же "главный" проводит тут, вокруг - плановую деиндустриализацию, уничтожение тех заводов, что ещё работают. А если и ведётся строительство, то заводов иностранных - как под Ленинградом... Впрочем, для вытрясающего из завода посление долги себе "рабочих" - это всё очень дальняя проблематика.

Жизнь рабочих при Путине стала - примитивнее некуда. Поработал - получил. Участие в политике - ноль. Ну, или на уровне Уралвагонзавода, точно такого же банкрота, из которого удалось выжать сугубо в "информационном эквиваленте" поддержку Путина в 2012-м - а потом и он ненужен стал. Сколько же по всей РФ таких "обманутых вкладчиков"? Не только в Нижнем Тагиле - а везде?! Что, вот те самые дорожные рабочие, что сейчас задействованы в Москве по программе "Моя улица" и в реновации - они до этого "счастья" отломить московский ломтик на сезонных работах, никогда на местных, на свих заводах не работали и в колхозах? Да вы с ними поговорите - и они вам расскажут, как на родине закрывались и распродавались на металлолом фабрики и колхозы, попавшие в частные руки. И стало негде работать! И поехали гастарбайтерами - миллионы! Этот феномен, наверное, заслуживает монографии макроэкономиста Катасонова... Но сиюминутная радость рабочего от рублика - она затмевает нынче всё, и озаряет славой "наше всё". А что завод загнётся скоро - вопрос двадцатый, главное полученное пропить пролетариату грамотно - кстати, "Путинка" ничего так, подойдёт...   

Д.Ч.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Тирпитц написал 13.07.2017 12:42
Прав Кучеренка,что в РФии рабочий класс деклассированные элементы - терпилы. Способны только папе Путе наябедничать. Как дети которых во дворе обидели.
Ответить
(без названия)
Дебеж написал 13.07.2017 12:33
Бакунин тут не авторитет, хотя и участвовал в парочке неудавшихся революций - но апатия легко переходит не в покорность, а в отчаяние, граничащее с агрессией - вот что знаем мы, и не знал Бакунин
Ответить
(без названия)
Лис написал 13.07.2017 12:13
По заказу бывают только дворцовые перевороты типа "Майдана" а Революция сама творит своих исполнителей.Апатия масс в стране где 1% населения владеет 80% национальных богатств-вещь непредсказуемая.Как говорил Бакунин:" Вопрос не в том будет ли Революция или нет.Вопрос в том насколько она будет кровавой?".
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ждем ролик про спортивно-оздоровительный лагерь Аушвиц
Ждем ролик про спортивно-оздоровительный лагерь Ау...
13.07.2017
Глобализация до последнего русского
Глобализация до последнего русского
11.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Самые богатые женщины Путинской России работают народными избранницами (0)
Импичмент приближается к Трампу со стороны Конгресса (0)
"Борзота" отдаёт в Нижнем Тагиле долги рабочему классу, который исторически "борзым" быть не пытается (3)
Ваши "200 храмов" не заменят и одной больницы (6)
Ждем ролик про спортивно-оздоровительный лагерь Аушвиц (6)
Впервые в Европарламенте получила слово другая сторона украинского конфликта (5)
Проснулся, выпил коньяку, пострелял ворон (7)
Открыто представительство ДНР во Франции, пятое в ЕС (11)
Возможное шоу "левый поворот" (41)
Путин любит нас! А уж как мы его! (24)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Пожар на Питерском тракторном: агромашиностроению страны нанесен тяжелый удар
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Макрон назначен смотрящим опо ЕС от США
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Макрон назначен смотрящим по ЕС от США
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: А это так интересно, фото Дурицкой на мобильнике одного из проходящих по делу Немцова
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Военно-морскую базу Китая построят в Джибути
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss