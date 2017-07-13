Самые богатые женщины Путинской России работают народными избранницами

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых чиновниц России, в него вошли служащие федеральных органов законодательной и исполнительной власти страны. В общей сложности чиновницы из топ-10 заработали за год почти 220 млн рублей. Семь из десяти лидеров рейтинга — это депутаты Госдумы.

Больше всего в 2016 году заработала депутат от «Единой России» Татьяна Соломатина, ее доход составил 56,2 млн рублей. Второе место в рейтинге заняла представитель Республики Тыва в Совете Федерации и вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова. В 2016 году сенатор заработала 28,7 млн рублей. Третье место заняла заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова с доходом в 24,5 млн рублей, четвертое — председатель Совфеда Валентина Матвиенко (она заработала 22,9 млн рублей).

- Меня более всего веселит, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - когда СМИ пишут слово "заработала" или "заработал" рядом с фамилиями буржуев или паразитов во власти, которые не трудом, а акциями и прочими нетрудовыми (подчёркиваю!) путями получают такие сказочные нетрудовые доходы, и слово "заработал" или "зарплата" тут рядом ставить негде, это надо называть точнее - дивиденды, проценты, "накапало", в общем точнее надо быть в выражениях, коллеги, а то ведь вы таким образом классовую ненависть разжигаете, а это - статья-с, нельзя промеж трудящихся и паразитирующих на их спинах в виде акционеров сеять взаимонепонимение и, не дай бог, настроения что-то экспроприировать у неприкосновенных господ из Совфеда или Госдуры, м веь "в одно рыло" в самый раз столько "зарабатывать"...