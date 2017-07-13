Феноменальное освобождение олигарха Полонского в зале суда озадачило думаков

Госдуме предложили провести парламентское расследование в отношении ситуации вокруг освобождения бизнесмена, экс-главы Mirax Group Сергея Полонского, которого суд накануне признал виновным в мошенничестве, приговорив к пяти годам колонии, и тут же отпустил. Соответствующее протокольное поручение внес накануне на рассмотрение нижней палаты член думского комитета по транспорту и строительству, замруководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов.

Как указывает парламентарий в тексте документа, в то время как Госдума прикладывает большие усилия ради восстановления справедливости в отношении участников долевого строительства, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков по всей стране, суд выносит постановление об освобождении лица, которое признали виновным в беспрецедентном хищении средств у граждан. По подсчетам Нилова, если разделить общую сумму похищенных Полонским средств на общее время, проведенное им в СИЗО, каждый день девелопера стоил дольщикам более 3,3 млн рублей, пишет "Парламентская газета".

Как отмечается в проекте протокольного поручения, "ввиду широкого общественного резонанса" вокруг ситуации с Полонским и "высокого уровня социальной напряженности" в связи с совершенным бизнесменом преступлением "депутаты считают необходимым поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции провести парламентское расследование".

Авторы документа призывают выяснить причины, по которым "уполномоченные должностные лица" затягивали сроки возбуждения и рассмотрения уголовного дела в отношении экс-главы Mirax Group. По их мнению, именно это привело к истечению сроков давности привлечения Полонского к уголовной ответственности, что и позволило ему выйти на свободу.

Нилов также считает, что необходимо поручить Комитету Госдумы по государственному строительству и законодательству внести изменения в закон, ужесточающие наказание за преступления, аналогичные тому, которое совершил экс-глава Mirax Group, и не позволяющие применять в таких случаях сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Накануне Пресненский районный суд города Москвы признал Полонского виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.4 УК РФ ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности"), и приговорил его к лишению свободы на пять лет за хищения более 2,6 млрд рублей при строительстве элитного жилья, одновременно с этим постановив освободить бизнесмена от наказания ввиду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Два других фигуранта дела - Александр Паперно и Алексей Пронякин - получили три и два года колонии общего режима соответственно, но их также освободили от наказания.

Приговор Полонскому почему-то вынесли по утратившей силу статье

При этом изначально Полонскому и его партнерам вменялось совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ст. 159 ч. 2 УК). Позднее по требованию судьи следователи ужесточили обвинение - до преступления, совершенного организованной группой (ст. 159 ч. 4 УК), пишут "Ведомости" со ссылкой на одного из юристов бизнесмена Славика Брсояна. Согласно Уголовному кодексу срок наказания по этой статье - до 10 лет лишения свободы.

Но, как рассказал газете близкий к судебному процессу источник и подтвердил один из адвокатов Полонского, суд в последний момент переквалифицировал статью обвинения для бизнесмена на 159.4 ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности"). Максимальный срок наказания по ней составляет пять лет. В 2014 году эта статья была исключена из Уголовного кодекса и с 12 июня 2015 года утратила силу. Таким образом к Полонскому применили норму, действовавшую на момент преступления, а не вынесения приговора.

По мнению адвокатов Владимира Жеребенкова и Вадима Клювганта, соглашаясь на переквалификацию, суд действовал правильно, поскольку не имеет права ухудшать положение обвиняемого. Но вынесение судебного решения по утратившей силу норме вызвало удивление экспертов. "Переквалификация дел бывает часто, но я впервые встречаю, когда суд принимает решение по норме, утратившей силу", - отметил Жеребенков.

Прокуратура просила приговорить Полонского к восьми годам колонии и штрафу в 900 тыс. рублей, Паперно - к пяти годам колонии общего режима, Пронякина - к трем годам условно как пособника. Сторона обвинения отмечала, что "фигуранты, работая в корпорации Mirax Group на проектах "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера", завладели средствами граждан на общую сумму более 2,6 млрд рублей, граждане несли свои деньги, а в итоге вместо домов был вырыт только один котлован".

Полонский отказался признать себя виновным в мошенничестве "в полном объеме". Он называет себя предпринимателем, а не преступником, и настаивает на том, что в строительство его фирмой было вложено на 300 млн рублей больше, чем привлечено от дольщиков. Свою вину отрицали и другие фигуранты дела - Пронякин и Паперно.

Полонский был депортирован в Москву из Камбоджи в мае 2015 года и с тех пор находится под арестом.

По данным следствия, Полонский похитил более 2,4 млрд рублей у участников долевого строительства ЖК "Кутузовская миля" и 256 млн рублей у дольщиков "Рублевской Ривьеры". Два уголовных дела в отношении Полонского были объединены в одно производство.

От редакции: Такое только в РФ может быть: чтобы обвиняемый на суде и был признан виновным, и тотчас был отпущен. Такое фарисейство буржуазной Фемиды, конечно же, войдёт в историю - ну, как это возможно, чтобы ограбивший (и это как раз суд подтвердил) столько дольщиков "бизнесмен" мог сразу же покинуть суд, поскольку срок давности истёк? А когда шли следственные действия срок давности что, не истёк?! Тут прямо как с "выпившим бутылку водки" задавленным в Балашихе мальчиком. Вроде всё очевидно - вина признана, наказание назначено, но опаньки, и буржуй вывёртывается из объятий кривосудия. И сейчас, используя заминку, конечно же, улизнёт в Камбоджу, обратно там отожмёт всё у "друга", который неплохо там пожил, пока "девелопер" сидел... Ну, и дело в шляпе - вроде как и суд сказал своё слово, и думаки возмутились, но кто ж такого крупного "эффективного девелопера" посадит?

Как вы полагаете, проявила бы нынешняя буржуйская Фемида такое же феноменальное "понимание" семейных обстоятельств, сажая наших товарищей - Удальцова и Развозжаева? Они-то выступали за национализацию таких вот строй-обирательных фирмочек, кстати, и за то, чтобы пустующую дорогую неджвижимость московскую (2/3 квартир в новостройках пустуют) раздать нуждающимся, семьям военнослужащих, например, в первую очередь, или многодетным очередницам, проживающим по коммуналкам годами, пока их жильё усилиями ДГИ ждёт богатенького покупателя в коммерческом фонде. А ведь они, Удальцов с Развозжаевым, в отличие от Полонского были не миллиардеры, когда их сажали, никого не обворовали, и у обоих по двое сыновей... Но право и правосудие в стране победившей контрреволюции и капитализма - у тех, кто богат, вот и вся мораль. И как уж там было - "заносили" или из сугубо классовой солидарности Полонского Фемида отпускала, это вопрос второстепенный. Первостепенный - это что власть у полонских сейчас, как у класса. Пусть меж собой персоналии класса и "общаются" иногда с использованием Полония, но Полонский сидеть в "этой стране" никогда не будет, ни при Путине, ни при Медведеве, ни при Навальном, например.

Д.Ч.

Материалы по теме:

Классовая Фемида освободила олигарха Полонского прямо в зале суда

Самые богатые женщины Путинской России работают народными избранницами

Полонского признали виновным в хищении 2,6 млрд рублей и освободили в зале суда