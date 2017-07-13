Дадаеву дали двадцать лет молчания о подлинном заказчике убийства Немцова

Заур Дадаев, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства Бориса Немцова, решением Московского окружного военного суда приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Срок отбытия наказания будет исчисляться с момента задержания — 6 марта 2015 года.

Прокурор в ходе прений сторон требовала для Дадаева пожизненного срока в колонии особого режима со штрафом в 200 тыс. рублей, а также лишения его воинского звания лейтенант и государственной награды — ордена Мужества.

Ранее вынесенным вердиктом присяжных Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев признаны виновными в убийстве Немцова. Кроме того, никто из подсудимых не заслуживает снисхождения, решила коллегия присяжных.

Прокурор просил приговорить сообщников Дадаева к наказанию от 17 до 23 лет лишения свободы.

Политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. Шестого марта следственные органы задержали пятерых подозреваемых в совершении преступления, еще один предполагаемый участник убийства — Беслан Шаванов — при попытке задержания оказал сопротивление и совершил самоподрыв.

Следствие полагает, что заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.

От редакции: Собственно, очень своевременно возник на этом же фоне и приговор Полонскому - точнее, его чудестное освобождение после приговора. "Виновен? Значит, свободен!" "Денежные мешки" или заказчики громких политических убийств никогда не попадут на скамью подсудимых - так уж работает эта Система. И выше Мухудинова, понятно, расследование убийства личного врага Рамзана Кадырова не поднялось... Все всё понимают, однако сидеть за "рамсы" господ будут "терпилы". Приговор сопоставим с тем, что когда-то был зачитан Магасу, амиру ингушского радикально-исламского бандподполья - ему дали аж два максимальных, пожизненных срока. Ну, и вряд ли те 20 лет, что получил исполнитель "заказа" как-то прольют свет на заказчика - наоборот, он будет являться в золоте и святости среди сильных мира сего, а рядовые киллеры будут посиживать и помалкивать по тюрьмам, ведь и им хочется прожить подольше, а исламский фактор в тюрьмах растёт и достать кого угодно по этой "зелёной" линии можно быстрее всего, особенно ослушавшихся... Вот, кстати, что пишет человек, посидевший уже в таких, новых условиях. Самая первая ссылочка.

Материалы по теме:

Станут ли "чёрные" зоны "зелёными"?

Зауру Дадаеву "светит" пожизненный срок за убийство Бориса Немцова

Феноменальное освобождение олигарха Полонского в зале суда озадачило думаков