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Московский листок

Николай Чудотворец-гастролёр имеет в Петербурге немалый успех

Опубликовано 13.07.2017 в разделе комментариев 1

реакция рпц социальныйрегресс ленинград
Николай Чудотворец-гастролёр имеет в Петербурге немалый успех

Первые паломники, занявшие утром очередь к мощам Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге, приложились к святыне. Сейчас очередь у входа в Троицкий собор растянулась на несколько сотен метров вдоль набережной реки Монастырки. В соборе проходит праздничная литургия в честь прибытия мощей в город. 

При этом, по официальной информации, допуск паломников к мощам начнется в 16:00. 

Ковчег с мощами одного из самых почитаемых христианских святых впервые за 930 лет покинул Папскую базилику итальянского города Бари. Святыня находилась в Москве с 22 мая до 12 июля, и за это время ей успели поклониться почти 2 млн человек. В Петербурге мощи пробудут до 28 июля.

От редакции: Судя по тому рвению, с которым весь сетевой официоз следует за мощами в этом туре по России, заказ имеется самый наивысший. Политическое православие вступает в полную силу - при Ельцине такого и быть не могло. Политическое православие - как аварийная, регрессная идентичность и мобилизация самых реакционных слоёв общества на поддержку президента-надёжи, - это нынешний "Последний довод королей". Фактически ставка сделана именно на тот миф и тотантураж, который исторически противостоит (хотя в СССР прекрасно уживался и с "христоненавистниками" в лице КПСС) социальному, социалистическому прогрессу, большевизму и государственному атеизму. Мораль, водружённая на место прежнего атеизма - буквально требует стоять на коленях, каяться и ждать чудесного исцеления. Идеологема, а точнее именно религиозная, иррациональная мораль вытесняет (точнее, пытается) с политического пространства, давно оставленного оппозицией ("коммунистами" Зюганова, которые все поуверовали давно и либералами, чаще атеистами, но в частном порядке), инакомыслие. В этом смысле говорить сейчас "Россия встаёт с колен" - кощунственно. Нет, она только при Путине-то и научилась молиться. Причём количество паломников всеми кремлёвскими и околокремлёвскими СМИ завышется с той геббельсовской вдохновенностью, что предсказана всем прежним ходом десоветизации, декоммунизации и Реакции в широком смысле. Экономически сверхдержава, построенная атеистами и для атеистов - не просто на коленях, она ниже уровня земли, как страус, который спрятал голову в песок.

Страшно выглянуть и осознать масштабы разрушений, учинённых погромщиками от православия в культуре и погромщиками в экономике от либерализма. Махая хоругвями, а точнее поставив их наподобие парусов, попы, причём не только из РПЦ, а и гражданские "попы" ловят любой ветерок, который приближает "доаспидские времена" славного царствия Николая-страстотерпца. Такова уж логика отступления в дореволюционную "империю", которую сам же Романов и развалил - увы, тенденция... И советские миллионы, прежде фигурировавшие на передовицах многомиллионно-тиражных газет, фигурировавшие как ударный отряд мирового пролетариата - теперь просто обязаны приползти к мощам в массовке Постэпохи, антисоветской, антикоммунистической, кающейся и требующей отмщения Руси. Всё то же самое - во всех распавшихся из СССР республиках - свои божки, свои князьки, свои голодомры, декоммунизации и т.д. Путинская Россия - не "островок стабильности", а флагман этого вспятного движения.

Д.Ч. 

Материал по теме:

Непрерывная очередь к мощам Николая Чудотворца в ХХС - миф. Фоторепортаж 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
СтарпЁр написал 13.07.2017 18:39
Весь мир у нас в руках,
Мы звезды континентов,
Разбили в пух и прах
Проклятых конкурентов.
*
Едва раскроем рот,
Как все от счастья плачут,
И знаем наперед -
Не может быть иначе!
*
Мы к вам заехали на час,
Мослы вам привезли!
А ну скорей любите нас,
И славьте до зари!
*
Ну-ка все вместе уши развесьте,
Лучше по-хорошему топайте скорее к нам!
***
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