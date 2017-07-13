Сырьевая империя задолжала иностранным державам за полгода на 15 миллиардов долларов больше

В первом полугодии 2017 года внешний долг России увеличился на 3 процента, или на 15,5 миллиарда долларов. На 1 июля он составил 529,6 миллиарда долларов, говорится в материалах Центробанка. Основная доля обязательств по-прежнему пришлась на негосударственные небанковские сектора экономики. Их совокупный внешний долг вырос до 351,6 миллиарда долларов, что на 2,4 процента больше, чем в начале года.

Внешний долг органов государственного управления в январе — июне увеличился на 20,5 процента, до 47,2 миллиарда долларов, обязательства банковского сектора сократились на 4,8 процента, до 113,7 миллиарда долларов. При этом долг Центробанка вырос на 39 процентов, до 17,1 миллиарда долларов.

По данным на 1 апреля нынешнего года, российский внешний долг вырос на 16 миллиардов долларов, до 529,7 миллиарда долларов.

По состоянию на 1 января внешний долг России составлял 514,1 миллиарда долларов.

А уж какой на этом невыгодном фоне внутренний госдолг у одной лишь "госкорпорации" по имени Роснефть! Однако этот момент системно замалчивается. И системно же "замазывается": "Роснефть" стала победителем аукциона на разработку Эргинского месторождения, предложив за него 20,071 млрд рублей, сообщил журналистам глава Минприроды Сергей Донской.

"Право на разработку Эргинского месторождения по итогам аукциона получила "Роснефть". Всего в ходе аукциона было сделано 17 шагов", - цитирует Интерфакс министра.

В аукционе кроме «Роснефти» приняли участие «РН-Уватнефтегаз» (100%-ная «дочка» «Роснефти»), «Газпромнефть-хантос» («дочка» «Газпром нефти») и самарская «Пионергео». Стартовый платеж составлял 7,4 млрд рублей.

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