Минтруд: в России 11,5 млн инвалидов

Согласно данным Минтруда, на 1 июня в России зарегистрировано более 11,5 млн инвалидов - 58% женщин и 42% мужчин. Из них почти 638,2 тыс. составляют дети-инвалиды (5,5%): 68,7 тыс. в возрасте от 0 до 3 лет, 153,9 тыс. в возрасте от 4-7 лет, 302,9 тыс. - 8-14 лет и 112,5 тыс. - 15-17 лет.

По словам замглавы министерства Григория Лекарева, архивные данные о каждом ребенке-инвалиде в России и о 2/3 взрослых с инвалидностью уже оцифрованы, до конца года они поступят в Федеральный реестр инвалидов.

"В отношении всех детей-инвалидов учреждениями медико-социальной экспертизы архивные сведения с бумажных носителей переведены в электронный вид. Что касается взрослого населения, к настоящему времени в электронный вид уже переведено 5,14 млн архивных дел, что составляет 63% от общего объема", - цитирует Интерфакс Лекарева.

По его словам, большая часть оцифрованных данных передана для проверки и загрузки в запущенный в январе Федеральный реестр инвалидов, как ожидается, эта работа будет завершена к концу года.