Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Миллиардные затраты на исполнение "пакета Яровой" предложили переложить на абонентов

Опубликовано 13.07.2017 в разделе комментариев 1

Миллиардные затраты на исполнение "пакета Яровой" предложили переложить на абонентов

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и информационно-коммуникационным технологиям предложила переложить затраты операторов на выполнение "закона Яровой" на абонентов. Как передает РБК, в РСПП считают необходимым законодательно установить "специальный платеж для абонентов и пользователей" услуг связи, который будет получать оператор.

Полученные таким образом средства предлагается направлять на создание, модернизацию и эксплуатацию систем, необходимых для реализации требований «закона Яровой». Контроль за денежными средствами будет осуществлять Минкомсвязь.

Сумма подлежащего уплате платежа, по оценке комиссии, может составить 3–5% среднемесячного счета абонента. По оценке Минкомсвязи, доходы от услуг связи за 2015 год составили 1,672 трлн руб., за 2016 год — 1,657 трлн руб. Таким образом, в результате установления специального платежа для реализации «закона Яровой» с абонентов будут взимать 50–85 млрд руб. ежегодно. За неуплату специального платежа предлагается установить административную ответственность путем внесения изменений в КоАП.

Напомним, так называемый "закон Яровой" вступает в силу с 1 июля 2018 года. Закон обязывает интернет-компании хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года. При этом само содержание сообщений, включая текстовую, голосовую информацию и видео, и те и другие компании должны будут хранить до шести месяцев.

Ранее операторы «большой тройки» оценивали затраты операторов на исполнение «закона Яровой» в 2,2 трлн руб. При этом Российский союз промышленников и предпринимателей оценил затраты в 10 трлн. рублей.

 



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 13.07.2017 18:42
Облезлый питерской гопник бздит в пакет, и уже не может обходиться без "пакетов Яровой", а абоненты ему должны эти пакеты покупать.
.
http://i67.tinypic.com/e8pqhe.jpg
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ждем ролик про спортивно-оздоровительный лагерь Аушвиц
Ждем ролик про спортивно-оздоровительный лагерь Ау...
13.07.2017
Глобализация до последнего русского
Глобализация до последнего русского
11.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Миллиардные затраты на исполнение "пакета Яровой" предложили переложить на абонентов (1)
Минтруд: в России 11,5 млн инвалидов (0)
Сырьевая империя задолжала иностранным державам за полгода на 15 миллиардов долларов больше (1)
Николай Чудотворец-гастролёр имеет в Петербурге немалый успех (1)
Дадаеву дали двадцать лет молчания о подлинном заказчике убийства Немцова (0)
Феноменальное освобождение олигарха Полонского в зале суда озадачило думаков (1)
Самые богатые женщины Путинской России работают народными избранницами (2)
Импичмент приближается к Трампу со стороны Конгресса (0)
"Борзота" отдаёт в Нижнем Тагиле долги рабочему классу, который исторически "борзым" быть не пытается (3)
Ваши "200 храмов" не заменят и одной больницы (11)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Захарова возмущена кино о "лесных братьях", которых чтит посол РФ в Литве
Дарья Митина Дарья Митина: Ещё oдин, научившийся на сoбственнoм oпыте
Максим Калашников Максим Калашников: Пожар на Питерском тракторном: агромашиностроению страны нанесен тяжелый удар
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Макрон назначен смотрящим опо ЕС от США
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Макрон назначен смотрящим по ЕС от США
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss