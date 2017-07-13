Миллиардные затраты на исполнение "пакета Яровой" предложили переложить на абонентов

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и информационно-коммуникационным технологиям предложила переложить затраты операторов на выполнение "закона Яровой" на абонентов. Как передает РБК, в РСПП считают необходимым законодательно установить "специальный платеж для абонентов и пользователей" услуг связи, который будет получать оператор.

Полученные таким образом средства предлагается направлять на создание, модернизацию и эксплуатацию систем, необходимых для реализации требований «закона Яровой». Контроль за денежными средствами будет осуществлять Минкомсвязь.

Сумма подлежащего уплате платежа, по оценке комиссии, может составить 3–5% среднемесячного счета абонента. По оценке Минкомсвязи, доходы от услуг связи за 2015 год составили 1,672 трлн руб., за 2016 год — 1,657 трлн руб. Таким образом, в результате установления специального платежа для реализации «закона Яровой» с абонентов будут взимать 50–85 млрд руб. ежегодно. За неуплату специального платежа предлагается установить административную ответственность путем внесения изменений в КоАП.

Напомним, так называемый "закон Яровой" вступает в силу с 1 июля 2018 года. Закон обязывает интернет-компании хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года. При этом само содержание сообщений, включая текстовую, голосовую информацию и видео, и те и другие компании должны будут хранить до шести месяцев.

Ранее операторы «большой тройки» оценивали затраты операторов на исполнение «закона Яровой» в 2,2 трлн руб. При этом Российский союз промышленников и предпринимателей оценил затраты в 10 трлн. рублей.