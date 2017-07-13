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Московский листок

Российских активистов, задержанных за антиглобализм в Гамбурге, навестят дипломаты РФ

Опубликовано 13.07.2017 в разделе комментариев 1

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Российских активистов, задержанных за антиглобализм в Гамбурге, навестят дипломаты РФ

Дипломаты намерены в ближайшее время встретиться с двумя задержанными в Гамбурге соотечественниками, которых арестовали за участие в беспорядках. 

Как сообщает пресс-атташе посольства России в Берлине Денис Микерин, Генконсульство РФ в Гамбурге подтвердило данные о задержании двоих россиян в Германии, это два гражданина России 1986 и 1996 годов рождения. На сегодня у дипломатов намечена встреча с арестованными. Микерин заявил, что ведомство рассчитывает на объективное разбирательство по этой теме. 

Ранее немецкая прокуратура заявила, что двих россиян, арестованных во время беспорядков в Гамбурге, обвиняют в сопротивлении полиции и нанесении тяжких телесных повреждений. В ходе протестов против саммита G20 они бросали бутылки в полицейских и нанесли им серьезные травмы. Всего было задержано шесть россиян, четверых из них позднее отпустили без предъявления обвинений.

Напомним, полиция Гамбурга сообщила, что с момента начала протестов против саммита G20 в городе были задержаны 288 человек, 144 из которых были арестованы, передает «Газета.ру». 

По последней информации, протестующие развели на улице костры и забросали полицейских тротуарной плиткой и бутылками. Чем подали прекрасный пример моссковским коллегам - ибо уж плитки теперь тут пруд пруди. 

К настоящему моменту в результате беспорядков пострадали в общей сложности 196 стражей правопорядка. В соотношении с количеством задержанных, а точнее арестованных - паритетно.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
стоик820 написал 13.07.2017 21:56
Зюганчик там учавствовал?
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