Лимонов подозревает ревность Эскерханова как главную заказчицу убийства Немцова

Эдуард Лимонов пишет на RT: Меньше чем за сутки до оглашения приговора в сети появилась фотка с девушкой в шубе: девушка, наклонив лицо, смеётся, а на заднем плане есть бородатый здоровяк в светлой тёплой жилетке, похожий на Темирлана Эскерханова. Он смотрит в другую сторону и попал на фото явно случайно. Фотку нашли, нам говорят, в телефоне Темирлана Эскерханова.

Вот что пишет Федеральное агентство новостей, помещая на своём сайте эту фотку: «Как сообщают источники (какие? — Э.Л.), фото было сделано ещё в 2014 году, почти за год до того, когда был убит Немцов. На фотографии девушка в шубе делает селфи. Как передаёт Mash (публикатор фотки. — Э.Л.), она очень похожа на Дурицкую, которая сопровождала Немцова ночью с 27 на 28 февраля, когда произошло убийство».

Вообще-то эта фотка вопиет о том, чтобы по ней было проведено расследование. Хотя бы пусть нам скажут с высоты Следственного комитета, что на фотке не она.

Ну, например, должны быть какие-то фотографии того же периода у Дурицкой и вокруг Дурицкой — в агентстве, где она работала, у людей, которые её окружали, и вот интересно, была ли у неё такая шуба, носила ли она такую причёску.

Я, например, не следователь, но я заметил сходство руки этой девушки в шубе с руками Дурицкой: грубоватые руки, простые такие, нехолёные, неухоженные.

Дмитрий Гордон, известный украинский журналист, о Дурицкой: «Никакой информации нет по ней. Даже у спецслужб. Такое впечатление, что она где-то скрывается за границей».

Вопросы к следователям по делу об убийстве Немцова. Кто умудрился выпустить из России на Украину (потому что мы все знаем неправовую ситуацию на Украине) Анну Дурицкую? Основной свидетель должен был быть контролируем следствием по такому важному убийству до самого суда — по убийству, которое многие и на Украине, и в России хотели бы выдать за политическое. Почему выпустили?

«Дни.ру»: «Известно, что перед тем, как вернуться в родной Киев, девушка заехала в квартиру политика (Немцова. — Э.Л.), чтобы забрать свои вещи. Она поднялась в сопровождении охранников (заметьте, не следователей, но каких-то охранников, может быть, охранников Немцова. — Э.Л.) и адвоката, после чего вышла на улицу с двумя сумками».

И всё. И в Киев, где её местонахождение неизвестно даже спецслужбам (врут, очевидно, что неизвестно).

И вот теперь — такая бомба, фотография на телефоне Эскерханова, и, по-видимому, на фото тоже попал Эскерханов.

То есть, выходит, если девушка — Дурицкая, то, следовательно, она была знакома с обвиняемыми в убийстве Немцова. Она проводила с ними время (по крайней мере один из них запечатлён на фото — как говорят, это Эскерханов), улыбалась спокойно и весело.

Следовательно, можно разумно предположить, что один из присутствовавших был ей близок. Видимо, он и снимал Дурицкую в шубе.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный добавляет:

- Вы действительно не следователь, Эдуард. Ибо следователь, как минимум, отличил бы сэлфи от "он и снимал". Сэлфи делала сама Дурицкая, это очевидно "поколению сэлфи", именно поэтому и видны её небрежно и вульгарно накрашенные ногти только одной руки. А вот пальчик, по-исламски весело указывающий на бородатого мужика, это как раз улика гораздо более важная того обстоятельства, на чьём телефоне был обнаружен этот снимок, сэлфи эта (ибо сэлфи для того и делают чтобы пересылать друзьям). Пальчик говорит, что Дурицкая очень даже в теме и игиловщины, и вообще воинственного ислама и как бы шутит эдак дружески - вон, мол, мiй чоловик iнший... Сюда следует прибавить вот ещё что, и именно єто поразило большинство в убийстве Немцова: её спокойствие после убийства. Ну, не ведут так себя те, кто минут через двадцать должен был дать в пользование охочего до этих сфер не только своё тело, но и душу. Грубого закваса моделька явно не переживала ни секунды, поведение её, скорее, напоминало фиксацию гибели и быстрое отчаливание при наличии неоспоримых доказательств того что дело сделано. Выброшенный ещё в Москву-реку мобильник, где, возможно, жил оригинал этой сэлфи. Ну и как верно, почти как следователь заметил Э.Л. - поразительно быстрое "упускание" из рук следствия Дурицкой подальше от Москвы... Явно работали слаженно ВСЕ.

О чём это говорит? О только мотиве ревности, генерально ведущем третье лицо к спине Немцова? Нет, и ещё раз нет: слишком неслучайное место и дата выбраны были, канун очередного марша "болотной" оппозиции, который не принёс бы никому славы, ибо уже наблюдался сильный спад активности... Ревность тут фигурировала, но лишь как подспорье - желание не только "замочить за тёлку", но ещё и хозяину подарок сделать. Так мой первый кот, Кеша поступал с лягушками на даче: наиграется за ночь, придушит окончательно, и приносит утром на подушку тому, кого считает главным в доме - почему-то в Калистово в 1983-м летом он принял за таковую мою там гостившую на раскладушке балетную тётю... Просыпается Путин в Кремле, а под окнами - такой "подарок"... Неофеодалы именно так по-кошачьи поступали, причём не раз: убийство той же Анны Политковской вспоминаем и дату убийства. И снова - Чечня. Но нам-то уже становится странно - а почему это оппозиционнейший Лимонов так, с самого момента убийства практически, упорно отстаивает мотив ревности как генеральный в убийстве? Ну, грудастая была, да... Что, Немцов таких "бубсов" не видал до этого за тридцать лет бурной секс-практики? Таланты зверские она имела на сексодроме? Нет, за таких Таких не убивают. Тут всё вместе, конечно же. Типичная постсоветская Россия, с теми самыми вашими турецкими коврами и немецкими стенами, чеченскими нравами и нефтяными тронами.