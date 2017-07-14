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Московский листок

Измена в машинах!

Опубликовано 14.07.2017 в разделе комментариев 1

фсб цру измена
Измена в машинах!

Генеральный директор «Силовых машин» Роман Филиппов в четверг был задержан в Санкт-Петербурге сотрудниками ФСБ, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники. Филиппову инкриминируют разглашение государственной тайны, передает «Фонтанка».

ОАО «Силовые машины» и Siemens являются учредителями предприятия «Сименс Технологии Газовых Турбин» (СТГТ), которое производит газовые турбины SGT5-2000E, по данным СМИ, поставленные в Крым вопреки санкциям.

Пока не известно, связано ли задержание Филиппова с этим скандалом.

- А я вот и не удивлен нисколько, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Ну вырос экономист, выпускник ленинградского политеха в горно-металлургической компании Мордашова до старшего экономиста, по-нынешнему топ-менеджера, а потом вдруг занял должность руководителя "Силовых машин". С чего? Он специалист в энергетическом машиностроении? Да не боже мой! Сейчас это не принято, чтоб специалист что-нибудь возглавлял. А вот зачем ему, допущенному к гостайне, степень МВА, полученная в Ньюкастле? Бизнес-администрирование как-то связано с энергомашиностроением? И зачем ему был курс Global Leadership Program? У нас лидеров секретных предприятий готовят в Пенсильванском университете? А что не сразу в Лэнгли? Вы знаете, я даже не удивлен...



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
!!!TODA!TO-TAKIJ!!!& написал 14.07.2017 00:43
"Ну вырос экономист, выпускник ленинградского политеха в горно-металлургической компании Мордашова до старшего экономиста, по-нынешнему топ-менеджера"
-Таки "Старший Экономист" пишется с Большой Буквы! То таки да!
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