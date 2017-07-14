Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Муниципальный фильтр - инструмент унижения избирателей и манипуляции депутатами

Опубликовано 14.07.2017 в разделе комментариев 0

Муниципальный фильтр - инструмент унижения избирателей и манипуляции депутатами

Практика использования сбора подписей муниципальных депутатов для выдвижения кандидатов на пост высшего должностного лица региона ведет к искусственному ограничению конкуренции, показывает многочисленные примеры политического манипулирования избранными лицами и отрицательно влияет как на авторитет выборов, так и на состояние местного самоуправления.

Большинство депутатов местного самоуправления находятся в зависимости от руководителей органов исполнительной власти. Дальнейшая институционализация муниципального фильтра ведет к тому, что местное самоуправление становится приводным ремнем для вертикали власти, роль муниципальных депутатов сводится к формальному одобрению спущенных сверху решений, а финансирование тех или иных местных проектов ставится в зависимость от уровня лояльности депутатов главе региона.

Невозможность поддержать нескольких кандидатов открывает дорогу многочисленным злоупотреблениям, включая административное распределение подписей депутатов между согласованными с властями кандидатами. Независимые и наиболее авторитетные политики, представляющие альтернативу, не допускаются до выборов именно потому, что составляют реальную конкуренцию власти.

Муниципальный фильтр накладывает на кандидатов еще и имущественный ценз, поскольку еще до регистрации они должны нести существенные расходы, связанные с транспортными услугами и необходимостью нотариального заверения подписей.

В ходе нынешней губернаторской кампании ряд сильных кандидатов фактически отстраняется от выборов. Выдвинутые «Яблоком» кандидаты на пост губернатора Свердловской (Евгений Ройзман), Новгородской (Анна Черепанова) и Ярославской (Олег Виноградов) областей столкнулись с административными сложностями при прохождении муниципального фильтра. На депутатов оказывается давление, по команде сверху подписи распределяются между кандидатами, представляющими действующую власть и ее откровенно слабыми и непопулярными «спарринг-партнерами». Препятствием для сбора подписей становится также неисполнение полномочий по нотариальному заверению подписей главами ряда сельских поселений муниципальных районов.

Партия «Яблоко» неоднократно требовала отмены муниципального фильтра и системного изменения избирательного законодательства, направленного на развитие конкуренции и народовластия.

Бюро Партии снова настаивает:

Муниципальный фильтр должен быть исключен из процедуры проведения выборов губернаторов. Выборы без выбора должны быть отменены и проведены повторно, с учетом внесения в законодательство изменений, обеспечивающих равные возможности для всех кандидатов.

Административный подбор оппонентов на губернаторских выборах не только ограничивает конкуренцию, но и унижает избирателей России, лишая их возможности сделать выбор. Единственным препятствием на пути во власть могут быть только голоса избирателей.

Бюро партии "ЯБЛОКО"

От редакции: Редкий случай, когда мы полностью согласны с позицией партии "Яблоко" по данному вопросу. Да, собственно, мы и сами много раз писали об этом же.

Губернатор Севастополя начал предвыборную гонку с собой

Выборы губернатора Петербурга пройдут вне конкуренции ...

Десять в одном или "повелитель мух"

Пять причин считать, что Навального не «посадят»

Необходимо убеждать людей не ходить голосовать на организованных режимом фальшаках



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Ждем ролик про спортивно-оздоровительный лагерь Аушвиц
Ждем ролик про спортивно-оздоровительный лагерь Ау...
13.07.2017
Чем кончится путинский застой?
Чем кончится путинский застой?
14.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Любые сoвпадения случайны (2)
Измена в машинах! (1)
Муниципальный фильтр - инструмент унижения избирателей и манипуляции депутатами (0)
Единоросска Фошина агитирует на средства налогоплательщиков в Лефортово за себя и бьёт тех, кто ей мешает (0)
Лимонов подозревает ревность Эскерханова как главную заказчицу убийства Немцова (3)
Российских активистов, задержанных за антиглобализм в Гамбурге, навестят дипломаты РФ (2)
Миллиардные затраты на исполнение "пакета Яровой" предложили переложить на абонентов (3)
Минтруд: в России 11,5 млн инвалидов (0)
Сырьевая империя задолжала иностранным державам за полгода на 15 миллиардов долларов больше (3)
Николай Чудотворец-гастролёр имеет в Петербурге немалый успех (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Д.Потапенко: чем кончится путинский застой?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Ищите женщину
Максим Калашников Максим Калашников: Захарова возмущена кино о "лесных братьях", которых чтит посол РФ в Литве
Дарья Митина Дарья Митина: Ещё oдин, научившийся на сoбственнoм oпыте
Максим Калашников Максим Калашников: Пожар на Питерском тракторном: агромашиностроению страны нанесен тяжелый удар
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss