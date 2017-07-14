Муниципальный фильтр - инструмент унижения избирателей и манипуляции депутатами

Практика использования сбора подписей муниципальных депутатов для выдвижения кандидатов на пост высшего должностного лица региона ведет к искусственному ограничению конкуренции, показывает многочисленные примеры политического манипулирования избранными лицами и отрицательно влияет как на авторитет выборов, так и на состояние местного самоуправления.

Большинство депутатов местного самоуправления находятся в зависимости от руководителей органов исполнительной власти. Дальнейшая институционализация муниципального фильтра ведет к тому, что местное самоуправление становится приводным ремнем для вертикали власти, роль муниципальных депутатов сводится к формальному одобрению спущенных сверху решений, а финансирование тех или иных местных проектов ставится в зависимость от уровня лояльности депутатов главе региона.

Невозможность поддержать нескольких кандидатов открывает дорогу многочисленным злоупотреблениям, включая административное распределение подписей депутатов между согласованными с властями кандидатами. Независимые и наиболее авторитетные политики, представляющие альтернативу, не допускаются до выборов именно потому, что составляют реальную конкуренцию власти.

Муниципальный фильтр накладывает на кандидатов еще и имущественный ценз, поскольку еще до регистрации они должны нести существенные расходы, связанные с транспортными услугами и необходимостью нотариального заверения подписей.

В ходе нынешней губернаторской кампании ряд сильных кандидатов фактически отстраняется от выборов. Выдвинутые «Яблоком» кандидаты на пост губернатора Свердловской (Евгений Ройзман), Новгородской (Анна Черепанова) и Ярославской (Олег Виноградов) областей столкнулись с административными сложностями при прохождении муниципального фильтра. На депутатов оказывается давление, по команде сверху подписи распределяются между кандидатами, представляющими действующую власть и ее откровенно слабыми и непопулярными «спарринг-партнерами». Препятствием для сбора подписей становится также неисполнение полномочий по нотариальному заверению подписей главами ряда сельских поселений муниципальных районов.

Партия «Яблоко» неоднократно требовала отмены муниципального фильтра и системного изменения избирательного законодательства, направленного на развитие конкуренции и народовластия.

Бюро Партии снова настаивает:

Муниципальный фильтр должен быть исключен из процедуры проведения выборов губернаторов. Выборы без выбора должны быть отменены и проведены повторно, с учетом внесения в законодательство изменений, обеспечивающих равные возможности для всех кандидатов.

Административный подбор оппонентов на губернаторских выборах не только ограничивает конкуренцию, но и унижает избирателей России, лишая их возможности сделать выбор. Единственным препятствием на пути во власть могут быть только голоса избирателей.

Бюро партии "ЯБЛОКО"

От редакции: Редкий случай, когда мы полностью согласны с позицией партии "Яблоко" по данному вопросу. Да, собственно, мы и сами много раз писали об этом же.

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