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Московский листок

Единоросска Фошина агитирует на средства налогоплательщиков в Лефортово за себя и бьёт тех, кто ей мешает

Опубликовано 14.07.2017 автором Александра Андреева, депутат совета депутатов Лефортово в разделе комментариев 0

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12 июля бдительные жители сообщили, что «Единая Россия» планирует агитационное мероприятие в совете ветеранов на Волочаевской улице, 19. 

Этим летом единороссы Лефортово уже не раз были замечены в использовании административного ресурса для агитации на муниципальных выборах. Были зафиксированы их встречи с жителями в школах, в центре социального обслуживания. Эти встречи проводились на деньги налогоплательщиков, людей на них заманивали как на неполитические мероприятия (родительские собрания, встречи с «общественным советом» и т.п.). 

Естественно, я пошла проверять сигнал об агитации в совете ветеранов. Уже на подходе к помещению стало ясно, что сигнал подтвердился: на весь коридор разносился голос заместителя председателя совета депутатов Лефортово Надежды Николаевны Фошиной, вещающей лапшу на уши лефортовцам об успехах «Единой России». Ведь на муниципальных выборах 2017 года Фошина хочет избраться депутатом от «Единой России». Я зашла в совет ветеранов и поинтересовалась, а что, собственно, происходит в этом принадлежащем городу Москве, а не правящей партии помещении? Фошина вскочила со своего места, подлетела ко мне, стала орать, что это совет ветеранов и что она меня не приглашала... 

Она что, собственница помещения, чтобы кого-то приглашать?!!

На эту картину спокойно взирали присутствовавшие - социальные работники во главе с заведующей терапевтическим отделением филиала № 3 диагностического центра № 3 (бывшей поликлиники № 187) Ольгой Бетяевой. Последняя, по удивительному стечению обстоятельств, также хочет избраться муниципальным депутатом от «Единой России». 

Между тем, криком Фошина не ограничилась. Она набросилась на меня с кулаками, стала выпихивать из помещения и бить дверью, в проеме которой я стояла. Временами она пыталась выбить у меня из рук телефон.

Вот такая яркая агитация на ЕдРо на местах уже началась! 

Степень неадекватности депутатов от «Единой России» в Лефортово растет в геометрической прогрессии.

Раньше распускал руки только депутат Сурков. Фошина, конечно, никогда не отличалась разумным поведением, но до рукоприкладства она до сих пор не доходила.

Еще толком не начавшись, муниципальная избирательная кампания в Лефортово приобретает ярко выраженный криминальный оттенок.

От редакции: Всегда восхищаясь вашим бесстрашием, Александра, мы можем тут лишь одним обстоятельством оправдать такое поведение Фошиной. Ведь партия, в которой она состоит, имеет иерархию, и самые её яркие звёзды горят в Госдуме. Так вот именно там обнаружилось немало миллионерш, за год "зарабатывающих" столько, сколько и район Москвы Лефортово, особенно райсовет, не видал никогда.

Больше всего в 2016 году заработала депутат от «Единой России» Татьяна Соломатина, ее доход составил 56,2 млн рублей. Второе место в рейтинге заняла представитель Республики Тыва в Совете Федерации и вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова. В 2016 году сенатор заработала 28,7 млн рублей. Третье место заняла заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова с доходом в 24,5 млн рублей, четвертое — председатель Совфеда Валентина Матвиенко (она заработала 22,9 млн рублей).

Фошиной есть, на кого равнять и к чему стремиться - вот в чём секрет такой агрессивности. Классово чуждые конкуренты вызывают у едроссок вполне классовую же ненависть - ведь они встают на пути к миллионам, а это так нынче важно! Тогда, при милионных "заработках", и собственные помещения-особняки будут, и надобность в агитации отпадёт...

Дмитрий Чёрный, потенциальный муниципальный депутат, Пресня 



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