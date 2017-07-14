Лауреат Нобелевской премии мира скончался в тюрьме

Китайский правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо скончался в тюрьме. Юридическое управление города Шэньян (административный центр северо-восточной провинции Ляонин), где Лю Сяобо находился в больнице, опубликовало на своем сайте краткое сообщение. В нем говорилось, что он скончался из-за отказа работы внутренних органов, а попытки спасти его жизнь были безуспешны.

Лю Сяобо в декабре 2009 года был приговорен к 11 годам тюремного заключения за "подстрекательство к подрыву государственного строя". Китайские власти обвинили его в "распространении антиправительственных слухов" и "организации деятельности, направленной на свержение нынешнего правительства".

23 мая ему был поставлен диагноз рака печени в последней стадии.

Китай призвал другие страны не вмешиваться в его внутренние дела под предлогом смерти Лю Сяобо.

"Мы обращаемся к соответствующим странам с призывом уважать правовой суверенитет Китая", - заявил в пятницу представитель МИД Гэн Шуан.