Дипломатические дачки дядя Сэм вернёт РФ, наверное, только если она "вернёт" Крым

Белый Дом в настоящее время изучает вопрос о возможном возвращения РФ дипсобственности, которая была арестована при президенте Бараке Обаме в пакете санкций против России за "вмешательство в выборы", сообщил заместитель помощника президента США Себастьян Горка.
"Мы хотим, чтобы это предоставило нам шанс для сотрудничества", - заявил он в эфире телеканала CNN.
По его словам, у США и России "есть вопросы, которые вызывают обоюдное беспокойство" и взаимодействие по которым отвечает интересам обеих стран.
В качестве примера он привел достигнутую на встрече в Гамбурге президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договеренность о перемирии на юго-западе Сирии.
Москва неоднократно заявляла, что нерешенность вопроса с российской дипломатической собственностью может повлечь зеркальные меры со стороны России в отношении Соединенных Штатов.
Вероятно, под "есть вопросы" чинуши в США подразумевают "крымский вопрос". Напомним, 7 июля Общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в пятницу в Минске поддержал предложенный украинской делегацией проект резолюции "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", Россия проголосовала против, передает корреспондент "Интерфакса".
Согласно проекту резолюции, ПА ОБСЕ заявляет о своем "полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную Республику Крым и город Севастополь".
Кроме того, в документе ПА ОБСЕ заявляет об "осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины в Донбассе".
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стоик819 написал 14.07.2017 11:35
Сейчас Хозяин считает, что сортирному Карлику и Крыма много?
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Величайшее преступление сортирного Карлика - разделение Славян и наводнение Русских городов полуграмотными азиатами?
Василий(4) написал 14.07.2017 11:32