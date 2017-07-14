Дипломатические дачки дядя Сэм вернёт РФ, наверное, только если она "вернёт" Крым

Белый Дом в настоящее время изучает вопрос о возможном возвращения РФ дипсобственности, которая была арестована при президенте Бараке Обаме в пакете санкций против России за "вмешательство в выборы", сообщил заместитель помощника президента США Себастьян Горка.

"Мы хотим, чтобы это предоставило нам шанс для сотрудничества", - заявил он в эфире телеканала CNN.

По его словам, у США и России "есть вопросы, которые вызывают обоюдное беспокойство" и взаимодействие по которым отвечает интересам обеих стран.

В качестве примера он привел достигнутую на встрече в Гамбурге президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договеренность о перемирии на юго-западе Сирии.

Москва неоднократно заявляла, что нерешенность вопроса с российской дипломатической собственностью может повлечь зеркальные меры со стороны России в отношении Соединенных Штатов.

Вероятно, под "есть вопросы" чинуши в США подразумевают "крымский вопрос". Напомним, 7 июля Общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ в пятницу в Минске поддержал предложенный украинской делегацией проект резолюции "Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины", Россия проголосовала против, передает корреспондент "Интерфакса".

Согласно проекту резолюции, ПА ОБСЕ заявляет о своем "полном уважении суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных международным сообществом границ, которые включают Автономную Республику Крым и город Севастополь".

Кроме того, в документе ПА ОБСЕ заявляет об "осуждении временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией и продолжающейся гибридной агрессии России против Украины в Донбассе".

Новости по теме:

Трамп за "крымнаш", Клинтон за войну

Крым по-украински будет только татарским: Порошенко правит конституцию

РФ призвали в ОБСЕ мирно отдать Крым Украине: "референдум под дулами" нелегитимен