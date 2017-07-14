Если нельзя отменить ксенофобский указ Трампа, его можно по-гавайски ослабить...

Суд в американском штате Гавайи ослабил иммиграционный указ президента США Дональда Трампа. Федеральный окружной судья Деррик Уотсон в Гонолулу накануне постановил расширить круг близких родственных связей, дающих гражданам шести мусульманских стран, попавших под действие иммиграционного указа Трампа, въехать в Соединенные Штаты.

Суд обязал правительство не применять запрет на въезд в отношении следующих родственников тех, кто находится в США: дедушки, бабушки, внуки, братья и сестры супругов, племянники и племянницы, дяди и тети, двоюродные братья и сестры. "Здравый смысл, в частности, диктует, чтобы к близким родственникам семьи относили также бабушек и дедушек, - пояснил судья Уотсон в своем постановлении. - В действительности бабушки и дедушки - это лучший пример близких членов семьи".

В конце июня Верховный суд США частично разблокировал иммиграционный указ Трампа, запрещающий въезд в Соединенные Штаты на 90 дней гражданам шести мусульманских стран (Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена). При этом в решении инстанции обговаривалось, что запрет не распространяется на тех, кто имеет "надежное подтверждение добросовестных отношений с лицом или организацией в США".

В Госдепартаменте вслед за этим установили новые критерии выдачи виз. Для их получения граждане стран, попавших под действие указа Трампа, должны будут предоставить властям США доказательства наличия у них близких родственных или деловых связей в Соединенных Штатах. Отмечалось, что близкой родственной связью считается наличие у соискателя визы в США родителей (матери или отца), братьев или сестер, супруга, детей, а также зятьев или невесток.

Власти штата Гавайи посчитали, что дедушки и бабушки, дяди и тети и другие близкие родственники также должны быть освобождены от действия указа Трампа, и попросили Уотсона внести соответствующее уточнение. Однако поначалу судья отклонил просьбу, объяснив это тем, что государство должно обратиться в Верховный суд США, если оно стремится разъяснить его требование.

Гавайи подали апелляцию на решение Уотсона в 9-м окружном апелляционном суде США. Но суд постановил, что решение федерального судьи не подлежит обжалованию в соответствии с федеральными судебными законами. Вместе с тем суд указал, что Уотсон имеет право толковать распоряжение Верховного суда и блокировать любое его нарушение. Затем Гавайи вновь направили Уотсону свой запрос, но уже в другой форме. Судья признал его обоснованным.

Пресс-секретарь Министерства юстиции отказался от комментариев по теме, сообщает Reuters. Адвокат штата Гавайи Нил Катьял у себя в Twitter назвал решение Уотсона "масштабной победой". Руководство штата и местные группы беженцев утверждают, что агентства по переселению поддерживают "добросовестные" отношения с мигрантами, которым помогают, иногда в течение многих лет.

Напомним, Трамп подписал второй иммиграционный указ 6 марта. В отличие от первой версии указа, подписанной 27 января, в новом документе содержится запрет на въезд в США граждан шести стран: Ирана, Сомали, Судана, Йемена, Сирии и Ливии. Из списка был исключен Ирак.

Запрет на въезд в США из вышеперечисленных стран предполагалось ввести на 90 дней. Кроме того, документ предусматривал приостановку приема беженцев на 120 дней. За это время правительство должно разработать "меры экстренного контроля", говорится в указе. Второй иммиграционный указ должен был вступить в силу 16 марта.

Первый иммиграционный указ вводил временный запрет на въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также беженцев. В начале февраля действие этого распоряжения было приостановлено судом, а позже апелляционный суд в Сан-Франциско подтвердил решение о блокировке указа на всей территории страны.

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