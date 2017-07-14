Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Если нельзя отменить ксенофобский указ Трампа, его можно по-гавайски ослабить...

Опубликовано 14.07.2017 в разделе комментариев 0

сша миграция гавайи ксенофобия трампнаш
Если нельзя отменить ксенофобский указ Трампа, его можно по-гавайски ослабить...

Суд в американском штате Гавайи ослабил иммиграционный указ президента США Дональда Трампа. Федеральный окружной судья Деррик Уотсон в Гонолулу накануне постановил расширить круг близких родственных связей, дающих гражданам шести мусульманских стран, попавших под действие иммиграционного указа Трампа, въехать в Соединенные Штаты. 

Суд обязал правительство не применять запрет на въезд в отношении следующих родственников тех, кто находится в США: дедушки, бабушки, внуки, братья и сестры супругов, племянники и племянницы, дяди и тети, двоюродные братья и сестры. "Здравый смысл, в частности, диктует, чтобы к близким родственникам семьи относили также бабушек и дедушек, - пояснил судья Уотсон в своем постановлении. - В действительности бабушки и дедушки - это лучший пример близких членов семьи". 

В конце июня Верховный суд США частично разблокировал иммиграционный указ Трампа, запрещающий въезд в Соединенные Штаты на 90 дней гражданам шести мусульманских стран (Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена). При этом в решении инстанции обговаривалось, что запрет не распространяется на тех, кто имеет "надежное подтверждение добросовестных отношений с лицом или организацией в США". 

В Госдепартаменте вслед за этим установили новые критерии выдачи виз. Для их получения граждане стран, попавших под действие указа Трампа, должны будут предоставить властям США доказательства наличия у них близких родственных или деловых связей в Соединенных Штатах. Отмечалось, что близкой родственной связью считается наличие у соискателя визы в США родителей (матери или отца), братьев или сестер, супруга, детей, а также зятьев или невесток. 

Власти штата Гавайи посчитали, что дедушки и бабушки, дяди и тети и другие близкие родственники также должны быть освобождены от действия указа Трампа, и попросили Уотсона внести соответствующее уточнение. Однако поначалу судья отклонил просьбу, объяснив это тем, что государство должно обратиться в Верховный суд США, если оно стремится разъяснить его требование. 

Гавайи подали апелляцию на решение Уотсона в 9-м окружном апелляционном суде США. Но суд постановил, что решение федерального судьи не подлежит обжалованию в соответствии с федеральными судебными законами. Вместе с тем суд указал, что Уотсон имеет право толковать распоряжение Верховного суда и блокировать любое его нарушение. Затем Гавайи вновь направили Уотсону свой запрос, но уже в другой форме. Судья признал его обоснованным. 

Пресс-секретарь Министерства юстиции отказался от комментариев по теме, сообщает Reuters. Адвокат штата Гавайи Нил Катьял у себя в Twitter назвал решение Уотсона "масштабной победой". Руководство штата и местные группы беженцев утверждают, что агентства по переселению поддерживают "добросовестные" отношения с мигрантами, которым помогают, иногда в течение многих лет.

Напомним, Трамп подписал второй иммиграционный указ 6 марта. В отличие от первой версии указа, подписанной 27 января, в новом документе содержится запрет на въезд в США граждан шести стран: Ирана, Сомали, Судана, Йемена, Сирии и Ливии. Из списка был исключен Ирак. 

Запрет на въезд в США из вышеперечисленных стран предполагалось ввести на 90 дней. Кроме того, документ предусматривал приостановку приема беженцев на 120 дней. За это время правительство должно разработать "меры экстренного контроля", говорится в указе. Второй иммиграционный указ должен был вступить в силу 16 марта. 

Первый иммиграционный указ вводил временный запрет на въезд в США для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также беженцев. В начале февраля действие этого распоряжения было приостановлено судом, а позже апелляционный суд в Сан-Франциско подтвердил решение о блокировке указа на всей территории страны. 

Новости по теме:

Ксенофобский указ Трампа в США больше не действует

Импичмент приближается к Трампу со стороны Конгресса 

СМИ: юрист из России обещала Трампу-младшему компромат на Клинтон

Дипломатические дачки дядя Сэм вернёт РФ, наверное, только если она "вернёт" Крым



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Вам на что денег хватает?:
Результаты
Интернет-ТВ
Единоросска Фошина агитирует на средства налогоплательщиков в Лефортово за себя и бьёт тех, кто ей мешает
Единоросска Фошина агитирует на средства налогопла...
14.07.2017
Чем кончится путинский застой?
Чем кончится путинский застой?
14.07.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Если нельзя отменить ксенофобский указ Трампа, его можно по-гавайски ослабить... (0)
Дипломатические дачки дядя Сэм вернёт РФ, наверное, только если она "вернёт" Крым (6)
Лауреат Нобелевской премии мира скончался в тюрьме (1)
Сезон отпусков собирает жертвы (0)
Любые сoвпадения случайны (9)
Измена в машинах! (22)
Муниципальный фильтр - инструмент унижения избирателей и манипуляции депутатами (3)
Единоросска Фошина агитирует на средства налогоплательщиков в Лефортово за себя и бьёт тех, кто ей мешает (4)
Лимонов подозревает ревность Эскерханова как главную заказчицу убийства Немцова (13)
Российских активистов, задержанных за антиглобализм в Гамбурге, навестят дипломаты РФ (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: За чтo я не люблю левачкoв
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: [металлическим гoлoсoм]
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: США готовы погубить Землю...
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Наглядный пример
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss