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Московский листок

Мосгорсуд отменил наложение штрафов на коммунистов, выразивших у Мосгортранса солидарность с Д.Мавриным

Опубликовано 14.07.2017 в разделе комментариев 1

окп мосгортранс рабочий класс
Мосгорсуд отменил наложение штрафов на коммунистов, выразивших у Мосгортранса солидарность с Д.Мавриным

Как сообщил только что ФОРУМу.мск секретарь ЦК ОКП Денис Зоммер, пятиминутка Мосгорсуда отменила решение Замоскворецкого суда, по которому на товарищей Довгаля, Винокурова и Зоммера налагался штраф (10 тысяч рублей с каждого) за административное правонарушение, якобы совершённое в ходе пикетирования офиса Мосгортранса 28 октября 2016-го года. Там тогда состоялась акция в защиту незаконно уволенного водителя трамвая, активиста независимого профсоюза "Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта (МПРОТ) Дениса Маврина. 

Денис Маврин был участником учредительного собрания независимого профсоюза транспортников МПРОТ на территории Трамвайных предприятий Москвы. В связи с активно занимаемой позицией по защите трудовых прав работников трамвайных предприятий был поставлен начальством в особые условия трудового графика, результатом которого он физически не мог успевать ко времени начала поставленной ему смены.   

И вот, спустя 2 месяца, о чём "оштрафованные" уведомлены не были, в Замосковерцкий суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный по жалобе некоего Величко. Впрочем, сперва регистрировать протокол не стали, и только по второй жалобе было заведено административное дело. Не смотря на то, что и в ходе судебного разбирательства правонарушение в ходе пикетирования выявлено не было, штрафы были выписаны.

Однако Мосгорсуд сегодня аннулировал это решение Замоскворецкого суда.

С чем товарищей по ОКП и поздравляем!

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
e, написал 14.07.2017 13:49
Поздравления!!!
НО... Не плыть по течению. Не расслабляться. Не верить. Не успокаиваться. Только борьба.
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