Пока временная администрация "санирует" банк "Югра", юным жителям Югры решили помочь материально

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа рассмотрело закон, предусматривающий в 2018 году выплату по пять тысяч рублей жителям Югры, родившимся с 1 января 1993-го по 31 декабря 2017 года и проживающим в регионе, сообщает Ura.ru.

Предполагается, что получателями этих денег станут 515 309 человек, на что потребуется 2 млрд 615 млн рублей. На эти цели потратят не только средства из окружного бюджета, но и деньги от продажи ликвидных активов местного Фонда поколений. В правительстве признают, что эта выплата станет и фактической заменой данного фонда, отмечает агентство.

Выплату решили формально приурочить к началу Десятилетия детства, объявленного президентом Владимиром Путиным, а также к 825-летию первого упоминания о Югре в русских исторических летописях и 25-летию Конституции РФ, провозгласившей ХМАО самостоятельным регионом. Именно по этой причине получателями решили сделать югорчан, родившихся в 1993 году и позднее.

Таким образом, выплаты будут предоставлены всем детям, целому поколению югорчан, родившихся в новейшей истории России на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры как самостоятельного региона страны", - пояснили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Местные власти подчеркивают, что это самая масштабная единовременная выплата такого рода в истории Югры. Состоящие на учете в органах соцзащиты получат ее автоматически, а остальным необходимо будет подать заявление.

Вместе с тем недовольные этим намерением властей югорчане, рассчитывавшие на гораздо большие выплаты, в комментариях называют упомянутые пять тысяч "подачкой перед выборами". В марте 2018 года в России намечены выборы президента.

Неравноценная замена

Изначально предполагалось, что дети, родившиеся в ХМАО с 1 января 2000-го по 31 декабря 2017 года, получат деньги от правительства. Для этого был создан Фонд поколений, активы которого составляли несколько миллиардов рублей.

Позднее часть средств из этого фонда была выведена, а местный закон о выплатах оказался противоречащим федеральному законодательству. При этом ходили слухи, что из фонда куда-то пропали 15 млрд рублей, что в самом фонде категорически опровергали, сообщало Ura.ru в конце июня.

Как сообщается в материалах на сайте фонда, согласно закону ХМАО от 27 декабря 2000 года именные целевые денежные выплаты предполагалось предоставлять детям, которые родились на территории ХМАО с 1 января 2000 года и чей родитель (опекун, попечитель) является гражданином РФ и проживает на территории ХМАО не менее пяти лет. Получателями также должны были стать дети, оставшиеся без попечения родителей.

Сумма выплат должна была равняться 20 МРОТ (минимальный размер оплаты труда), исчисленным исходя из положений федерального закона от 19 июня 2000 года "О минимальном размере оплаты труда" и установленным на 31 декабря года рождения ребенка. При этом ежегодно сумма должна увеличиваться в соответствии с процентными ставками, утвержденными попечительским советом Фонда поколений, а информация об этом публиковаться в окружных СМИ. До достижения ребенком 18-летнего возраста этими средствами распоряжается исполнительная дирекция фонда.

Вместе с тем порядок выплат законодательно до сих пор не определили. Соответствующие дополнения в региональный закон планировалось внести до 1 ноября 2017 года.

Таким образом, в соответствии с первоначальным планом в 2018 году родившиеся в 2000-м югорчане должны были бы получить по 2640 рублей без учета увеличения процентных ставок, но в последующие годы суммы выплат росли бы по мере повышения МРОТ, который с 1 июля 2017 года составляет 7800 рублей. То есть жители ХМАО, родившиеся в 2017 году, спустя 18 лет должны были бы получить 156 тысяч рублей, опять же без учена процентов.

От редакции: Удивительное совпадение! Ведь всего четыре дня назад был фактически прикрыт и снабжён временной администрацией, "поставлен на санацию" банк "Югра", который до того проводил бурную рекламную кампанию, и видимо все деньги-то вкладчиков на неё и спустил... Никак такая "реструктурированная" щедрость правительства ХМАО к детям не связана с этим банком? Или в банке от Югры только название? Нет, мы только предполагаем - но уж больно всё одно к одному легло...

Д.Ч.

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