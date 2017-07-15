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Московский листок

Собянин вытворяет в Москве то, за 1% чего Лужкова посадили бы пожизненно

Опубликовано 15.07.2017 автором Александр Краснов в разделе комментариев 8

москва путин собянин
Собянин вытворяет в Москве то, за 1% чего Лужкова посадили бы пожизненно

Собянин не просто пилит бюджет, он превращает Москву в уе...ище. Абсолютно не важны примеры воровства и маразма в районах и кварталах.

Ключевой вопрос в следующем:

Почему при очевидных свидетельствах мегаворовства бюджетных денег Собянин не снимается Путиным?

Почему Собянин и его банда плюют на Генпрокуратуру, ФСБ, СКР и МВД?

Ведь для отставки и посадки достаточно просто заведения уголовных дел на глонасящих поливалок.

Все видят и все делают вывод, что Президент России в доле.

Воровской доле.

Делают тротуары по 20 метров ширины в центре Москвы.

Даже генералы ФСБ на Лубянке не могут припарковаться.

Собянин имеет генералов ФСБ и в рот и в жопу?

Я его видел, когда Семен Вайншток ( скрывается в США ) привез Собянина в Москву.

Алекперов (Лукойл) оплатил, Роман Абрамович ушептал (Путина).

И Сережа Собянин стал мэром Москвы.

Но.

Одно дело "зарабатывать на Москве", другое дело ее уродовать и делать жизнь москвичей невыносимой.

Зачем?

Ответ кроется, в частности, в главном советчике Собянина - американской компании Маккинзи. Платные парковки и пр.

Но это мелочи.

Главое:

Президент России или такой же, как Собянин, или просто не имеет полномочий его снять.

Ездит целовать мощи православных святых, а абсолютно отвязавшегося Собянина тронуть не может.

А нахер нам такой Путин?

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Рейтинг:   2.82,  Голосов: 11
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Всего комментариев к статье: 8
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Re:имеющие признаки брошенных
увозят на муниципальные стоянки. написал 15.07.2017 01:05
а могли бы - на свалки...
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оголодола москва
Конст написал 15.07.2017 01:04
а ты поезжай в провинцию жить..где даже мерам уже воровать нечего..
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Re: старик Кабаев помойку закрыть не может
- хорошо написал 15.07.2017 01:04
образно!
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Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Лис написал 15.07.2017 01:01
Долой диктатуру Путина и бешеного Собянина!!!Даешь страну и города для людей а не для богатых психопатов!!!
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Собянинская банда создала себе новую кормушку, приняв закон о брошенных автомобилях.
По этому закону автомобили, написал 15.07.2017 00:54
имеющие признаки брошенных, увозят на муниципальные стоянки.
Если владелец не заберет автомобиль в течение 3-х месяцев - он лишится автомобиля.
Долой банду собянинских рейдеров!
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(без названия)
Сергей написал 15.07.2017 00:54
А может нахер нам Александр Краснов(автор данного опуса)
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старик Кабаев помойку закрыть не может
а старика Рубинчика с его кагалом написал 15.07.2017 00:48
главный раввин не даст снять.
Рубинчик ставленник Абрамовича и Мамута,его за рога
в президенты тянут.
Будет президентом-все деревья в тайге будут в горшочках
По 5 миллионов р.,всю тундру будут стричь газонокосилками,
в тайге благоустроят 500 000 парков,а побережье
Ледовитого океана облицуют гранитными набережными,
побережье Черного моря -мраморными набережными.
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(без названия)
чиво пристал? написал 15.07.2017 00:11
ЦАРЬ ЗНАЕТ,ЧИВО ДЕЛАЕТЬ!!
-и не типе -холопу лезть в его указы!!!
-смерд!!!
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