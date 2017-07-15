Собянин вытворяет в Москве то, за 1% чего Лужкова посадили бы пожизненно

Собянин не просто пилит бюджет, он превращает Москву в уе...ище. Абсолютно не важны примеры воровства и маразма в районах и кварталах.
Ключевой вопрос в следующем:
Почему при очевидных свидетельствах мегаворовства бюджетных денег Собянин не снимается Путиным?
Почему Собянин и его банда плюют на Генпрокуратуру, ФСБ, СКР и МВД?
Ведь для отставки и посадки достаточно просто заведения уголовных дел на глонасящих поливалок.
Все видят и все делают вывод, что Президент России в доле.
Воровской доле.
Делают тротуары по 20 метров ширины в центре Москвы.
Даже генералы ФСБ на Лубянке не могут припарковаться.
Собянин имеет генералов ФСБ и в рот и в жопу?
Я его видел, когда Семен Вайншток ( скрывается в США ) привез Собянина в Москву.
Алекперов (Лукойл) оплатил, Роман Абрамович ушептал (Путина).
И Сережа Собянин стал мэром Москвы.
Но.
Одно дело "зарабатывать на Москве", другое дело ее уродовать и делать жизнь москвичей невыносимой.
Зачем?
Ответ кроется, в частности, в главном советчике Собянина - американской компании Маккинзи. Платные парковки и пр.
Но это мелочи.
Главое:
Президент России или такой же, как Собянин, или просто не имеет полномочий его снять.
Ездит целовать мощи православных святых, а абсолютно отвязавшегося Собянина тронуть не может.
А нахер нам такой Путин?
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увозят на муниципальные стоянки. написал 15.07.2017 01:05
Конст написал 15.07.2017 01:04
- хорошо написал 15.07.2017 01:04
Лис написал 15.07.2017 01:01
По этому закону автомобили, написал 15.07.2017 00:54
Если владелец не заберет автомобиль в течение 3-х месяцев - он лишится автомобиля.
Долой банду собянинских рейдеров!
Сергей написал 15.07.2017 00:54
а старика Рубинчика с его кагалом написал 15.07.2017 00:48
Рубинчик ставленник Абрамовича и Мамута,его за рога
в президенты тянут.
Будет президентом-все деревья в тайге будут в горшочках
По 5 миллионов р.,всю тундру будут стричь газонокосилками,
в тайге благоустроят 500 000 парков,а побережье
Ледовитого океана облицуют гранитными набережными,
побережье Черного моря -мраморными набережными.
чиво пристал? написал 15.07.2017 00:11
-и не типе -холопу лезть в его указы!!!
-смерд!!!