Собянин вытворяет в Москве то, за 1% чего Лужкова посадили бы пожизненно

Собянин не просто пилит бюджет, он превращает Москву в уе...ище. Абсолютно не важны примеры воровства и маразма в районах и кварталах.

Ключевой вопрос в следующем:

Почему при очевидных свидетельствах мегаворовства бюджетных денег Собянин не снимается Путиным?

Почему Собянин и его банда плюют на Генпрокуратуру, ФСБ, СКР и МВД?

Ведь для отставки и посадки достаточно просто заведения уголовных дел на глонасящих поливалок.

Все видят и все делают вывод, что Президент России в доле.

Воровской доле.

Делают тротуары по 20 метров ширины в центре Москвы.

Даже генералы ФСБ на Лубянке не могут припарковаться.

Собянин имеет генералов ФСБ и в рот и в жопу?

Я его видел, когда Семен Вайншток ( скрывается в США ) привез Собянина в Москву.

Алекперов (Лукойл) оплатил, Роман Абрамович ушептал (Путина).

И Сережа Собянин стал мэром Москвы.

Но.

Одно дело "зарабатывать на Москве", другое дело ее уродовать и делать жизнь москвичей невыносимой.

Зачем?

Ответ кроется, в частности, в главном советчике Собянина - американской компании Маккинзи. Платные парковки и пр.

Но это мелочи.

Главое:

Президент России или такой же, как Собянин, или просто не имеет полномочий его снять.

Ездит целовать мощи православных святых, а абсолютно отвязавшегося Собянина тронуть не может.

А нахер нам такой Путин?

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