Обереги Путина и РПЦ весят много и обходятся стране недёшево, но так нужно господу

На заднем сиденье президентского автомобиля находился сотрудник службы безопасности главы государства, державший в руках тяжелую икону, спрятанную в красную коробку. Об этом на своей странице в Facebook написал настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве, пресс-секретарь главы РПЦ Александр Волков.

«Президент приехал на машине за рулем, открыл заднюю дверь, за которой сидел офицер СБП (что вполне естественно) и держал в руках красную коробку, в которой находилась икона. Поскольку так вышло, что я сам эту коробку держал через 10 минут, могу сказать, что это была тяжелая икона, вряд ли президенту было бы сподручно с ней идти в храм», — отметил Александр Волков.

Кроме того, представитель РПЦ уточнил, что икона, привезенная президентом в дар, была освящена в алтаре нижнего храма Спасо-Преображенского монастыря на Валааме.

Волков также уточнил, что никаких дорогих подарков Владимир Путин не делал. Якобы подаренная главой государства патриарху Кириллу яхта, по его словам, оказалась не более чем слухом. «Много лет назад в пользование Церкви Управлением делами президента была передана яхта „Паллада“, которая иногда используется для прогулок на свежем воздухе как Патриархом Алексием, так и ныне Патриархом Кириллом. Впрочем, большую часть времени она стоит у причала», — отметил представитель РПЦ.

Напомним, что на облетевшем весь интернет видео, снятом 11 июля на Валааме, запечатлено, как президент выходит из машины и открывает заднюю дверь. Пользователи заподозрили, что Путин скрывает в автомобиле спутницу в красном платье. Дмитрий Песков позже пояснил, что таинственная незнакомка — это мужчина, сотрудник службы безопасности.

Журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов объяснил, Путин всегда ездит в автомобиле без пиджака, чтобы тот не выглядел мятым. Выйдя из машины президент по предположению журналиста хотел взять свой пиджак, однако охранник подсказал ему, что одежду уже забрали из автомобиля.

От редакции: Тут уж не знаешь, над чем смеяться: яхта, икона, таинственный сотрудник-иконодержатель и повсеместные Дмитрии Смирновы (их уже в окружении Путина как минимум три, и все связаны с РПЦ так или иначе, как тут не вспомнить клонирующегося персонажа из Матрицы?)... И ведь главное-то, конечно, это размер иконы! Ну, шоферня обычно ляпает прям на лобовое стекло всякие иконо-обереги, их в избытке производит Софринский завод, причём и окладики у микро-иконок бывают разные, по статусу шофёра: псевдосеребро, золотящееся нечто... Но не таков президент! Уж если оберег и возить в автомобиле, то такой, чтоб и поднять-то было под силу не каждому.

А и то верно: страна ничего для своего президента не жалеет, сдюжит и иконовоза на содержании государства, что ей экономить-то? Да и яхта для патриарха - не роскошь вовсе, а так, для отдохновения души, нагруженной моральной работой всероссийскаго масштаба. Вообще, "атомное православие", политическое православие в РФ - оно именно такое, с многокилограмовыми окладами икон, яхтами, бронированными мерседесами, на которых власть передвигается. Вопрос, а зачем всё это нужно - праздный, несерьёзный. Всё это - обереги государства российского. Не будет яхт, роскоши, миллиардеров, не будет и России. Путинской...

Д.Ч.

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