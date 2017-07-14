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Московский листок

Рубль продолжает кланяться доллару и евро

Опубликовано 14.07.2017 в разделе комментариев 0

доллар нефтерубль
Рубль продолжает кланяться доллару и евро

Доллар США и евро немного повышаются при открытии торгов на Московской бирже в пятницу, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне относительно стабильных цен на нефть. 

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 59,81-59,95 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,92 руб./$1 (+9,75 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 68,4 руб./EUR1 (+22 копейки), стоимость бивалютной корзины поднялась на 15,26 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 63,74 рубля. 

Доллар при этом оказался на 26,36 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 41,39 копейки ниже официального курса. 

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного понижается к доллару и евро на фоне относительно стабильных цен на нефть после повышенной волатильности предыдущих торгов. Котировки" черного золота" слегка повышаются благодаря отчету Международного энергетического агентства (МЭА), усомнившегося в том, что ребалансировка нефтяного рынка идет, как ожидалось, но при этом улучшившего оценку повышения мирового спроса на нефть в текущем году и сообщившего о сокращении запасов топлива в развитых странах. 

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 МСК повысились 0,1% - до $48,47 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в пятницу поднялись на 0,15% - до $46,15 за баррель.

Тем временем страна с нестабильной валютой наращивает и госдолг. В первом полугодии 2017 года внешний долг России увеличился на 3 процента, или на 15,5 миллиарда долларов. На 1 июля он составил 529,6 миллиарда долларов, говорится в материалах Центробанка. Основная доля обязательств по-прежнему пришлась на негосударственные небанковские сектора экономики. Их совокупный внешний долг вырос до 351,6 миллиарда долларов, что на 2,4 процента больше, чем в начале года.

Внешний долг органов государственного управления в январе — июне увеличился на 20,5 процента, до 47,2 миллиарда долларов, обязательства банковского сектора сократились на 4,8 процента, до 113,7 миллиарда долларов. При этом долг Центробанка вырос на 39 процентов, до 17,1 миллиарда долларов.  

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