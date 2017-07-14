"Останкино" лишили госаккредитации

Рособрнадзор лишил госаккредитации Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО), сообщили РЕН ТВ в пресс-службе ведомства. Решение принято по результатам повторной проверки и обусловлено тем, что вуз не устранил выявленных ранее нарушений.

Администрация МИТРО теперь обязана перевести студентов — с их согласия — либо на другие программы, имеющие аккредитацию, либо в другой вуз с сохранением того же курса, формы и стоимости обучения. Учреждение сможет и дальше заниматься обучением студентов, но они не будут получать отсрочку от армии и дипломы государственного образца.

Свидетельство о государственной аккредитации подтверждает соответствие вуза федеральным образовательным стандартам.

7 июля Рособрнадзор принял санкции в отношении пяти вузов по итогам проверок: филиала Казанского федерального университета в Набережных Челнах, Воронежского филиала Московского гуманитарно-экономического университета, Московского банковского института, Липецкого института управления и Института дружбы народов Кавказа.

Тем временем, напомним, и сам ФОРУМ.мск прошёл недавно троллинг аналогичных структур. И даже заработал новое письмо Роскомнадзора! У нового письма новый идентификационный номер и новая ссылка в архиве нашего портала, тоже от 2006 года, где якобы размещены видео и прочие материалы, рекламирующие запрещенное Исламское государство, образовавшееся на 7 лет позже даты публикации материала.

Обращает на себя внимание, что претензии совпадают с предыдущими слово в слово и запятая в запятую. И пришли они не только к нам, но и к нашему зарубежному провайдеру, который, напуганный терактами в Европе прислал нам письмо - зачем мы занимаемся терроризмом и как нам не стыдно?

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