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Московский листок

"Останкино" лишили госаккредитации

Опубликовано 14.07.2017 в разделе комментариев 2

телевидение рособрнадзор
"Останкино" лишили госаккредитации

Рособрнадзор лишил госаккредитации Московский институт телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО), сообщили РЕН ТВ в пресс-службе ведомства. Решение принято по результатам повторной проверки и обусловлено тем, что вуз не устранил выявленных ранее нарушений. 

Администрация МИТРО теперь обязана перевести студентов — с их согласия — либо на другие программы, имеющие аккредитацию, либо в другой вуз с сохранением того же курса, формы и стоимости обучения. Учреждение сможет и дальше заниматься обучением студентов, но они не будут получать отсрочку от армии и дипломы государственного образца. 

Свидетельство о государственной аккредитации подтверждает соответствие вуза федеральным образовательным стандартам. 

7 июля Рособрнадзор принял санкции в отношении пяти вузов по итогам проверок: филиала Казанского федерального университета в Набережных Челнах, Воронежского филиала Московского гуманитарно-экономического университета, Московского банковского института, Липецкого института управления и Института дружбы народов Кавказа.

Тем временем, напомним, и сам ФОРУМ.мск прошёл недавно троллинг аналогичных структур. И даже заработал новое письмо Роскомнадзора! У нового письма новый идентификационный номер и новая ссылка в архиве нашего портала, тоже от 2006 года, где якобы размещены видео и прочие материалы, рекламирующие запрещенное Исламское государство, образовавшееся на 7 лет позже даты публикации материала.

Обращает на себя внимание, что претензии совпадают с предыдущими слово в слово и запятая в запятую. И пришли они не только к нам, но и к нашему зарубежному провайдеру, который, напуганный терактами в Европе прислал нам письмо - зачем мы занимаемся терроризмом и как нам не стыдно?

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Всего комментариев к статье: 2
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на руси идет война людей и обезьян
прохожий написал 14.07.2017 19:10
очередная победа обезьян - посрали на людей.
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нельзя же так обнадеживать!
Григорьич написал 14.07.2017 19:09
Название заметки - ""Останкино" лишили госаккредитации" - заставляет надеяться, что госаккредитации лишена телерадивещательная корпорация "Останкино", владелица той самой "иглы", которая вводила в сознание народа информационные инъекции, облегчавшие и перестройку, и пресловутые "реформы".
Получается буквально, как в анекдоте "А я знаю, на что вы подумали!"...
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